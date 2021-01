سامسونگ گلکسی A02 با قیمت ۱۰۰ دلار معرفی شد

ماه‌ها قبل شرکت سامسونگ از یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های خود به نام گلکسی A02s رونمایی کرد که با قیمت فقط ۱۵۰ یورو راهی بازار شد. حالا این شرکت گوشی گلکسی A02 را در تایلند معرفی کرده که با قیمت ۱۰۰ دلار به دست کاربران تایلندی می‌رسد.

از نظر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی شباهت زیادی به A02s دارد و البته باید به حذف یک دوربین و بهره‌گیری از تراشه MT6739W مدیاتک اشاره کنیم. از دیگر مشخصات این گوشی می‌توانیم به ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم. در پنل جلویی گلکسی A02 نمایشگر ۶٫۵ اینچی LCD با رزولوشن HD+ تعبیه شده و در بریدگی نمایشگر هم دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی قرار گرفته است. این گوشی از پنل پشتی پلاستیکی بهره می‌برد و در کنار دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کند.

گلکسی A02 با رابط کاربری OneUI 2 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد. انرژی آن از طریق باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و سرعت شارژ آن هم ۷٫۷۵ وات است. سامسونگ هنوز جزئیات عرضه‌ی این گوشی در دیگر کشورها را اعلام نکرده ولی مانند دیگر گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی سامسونگ، این گوشی هم طی ماه‌های آتی راهی کشورهای بیشتری خواهد شد.

