هواوی در مه ۲۰۱۹ وارد لیست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا شد. حالا با کنار رفتن دونالد ترامپ و وارد شدن جو بایدن به کاخ سفید، ظاهرا قرار است این تحریم‌ها در دولت جدید آمریکا دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.

نامزد وزارت بازرگانی آمریکا در این رابطه گفته که او ابتدا قوانین را بررسی می‌کند و بعد از مشورت با فعالات صنایع و متحدین آمریکا، ارزیابی خود را برای منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا مطرح خواهد کرد. به نظر می‌رسد احتمال لغو تحریم‌های هواوی یا بهبود وضعیت کلی امکان‌پذیر است. البته هنوز وزیر بازرگانی آمریکا رسما انتخاب نشده و حتی در صورت گرفتن رای اعتماد، شاید دولت بایدن تصمیم بگیرد در این زمینه سیاست‌های ترامپ را ادامه دهد.

تقریبا دو سال از آغاز تحریم‌های علیه هواوی می‌گذرد و طی این مدت، این غول چینی برای ساخت گوشی‌های خود با مشکلات متعددی مواجه شده است. اگرچه برخی شرکت‌های آمریکایی مجوز همکاری با هواوی را دریافت کرده‌اند، ولی گوگل هنوز نتوانسته همکاری خود را با این شرکت از سر بگیرد و این یعنی گوشی‌های هواوی کماکان بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل راهی بازار می‌شوند.

نامزد وزارت بازرگانی آمریکا گفته که او تا حد ممکن از اختیارات خود برای محافظت از آمریکایی و جلوگیری از نفوذ چینی‌ها به شبکه‌های مخابراتی این شرکت استفاده خواهد کرد. به نظر شما آیا دولت بایدن تحریم‌های هواوی را لغو می‌کند یا اینکه همین وضعیت موجود ادامه می‌یابد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

منبع: Android Authority

The post تحریم‌های هواوی در دولت بایدن دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala