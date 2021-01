چند ماه قبل کارل پی که هم‌بنیان‌گذار وان‌پلاس محسوب می‌شود، این شرکت را ترک کرد و مدتی بعد اعلام شد که قصد دارد شرکت جدیدی را تاسیس کند. حالا او اعلام کرده که شرکت جدید او «هیچ» (Nothing) نام دارد. در بخشی از بیانیه‌ی خبری این شرکت آمده: «ماموریت «هیچ» حذف موانع بین مردم و فناوری برای ایجاد یک آینده‌ی دیجیتالی یکپارچه است.» طبق این بیانیه، شرکت «هیچ» قصد دارد در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ چندین گجت هوشمند را راهی بازار کند.

کارل پی مدتی قبل طی مصاحبه با نشریه Wired گفته بود که تمرکز این استارت‌آپ معطوف به حوزه‌ی صدا خواهد بود و در این زمینه چندین محصول را به دست مشتریان می‌رساند. کارل پی اعلام کرده که حوزه‌ی فعالیت این شرکت فراتر از هدفون‌ها است. البته آقای پی به سایت The Verge گفته که این شرکت در دسته‌بندی‌های مختلف گجت‌هایی را عرضه می‌کند و هدف آن‌ها ایجاد یک اکوسیستم متشکل از محصولات متنوع است.

در ابتدا گفته می‌شد این شرکت قصد دارد یک سرویس موسیقی را راه بیندازید ولی کارل پی گفته که شرکت «هیچ» عمده‌ی درآمد خود را از طریق محصولات سخت‌افزاری به دست خواهد آورد. باید ببینیم آیا محصولات شرکت «هیچ» با استقبال کاربران مواجه می‌شوند یا نه.

