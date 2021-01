گلکسی S21 اولترا اولین گوشی مجهز به نسل جدید نمایشگر اولد ساخت سامسونگ محسوب می‌شود که انرژی کمتری را مصرف می‌کند. سامسونگ با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که این نمایشگر به لطف مواد آلی توسعه‌یافته توسط این شرکت، مصرف انرژی را حدود ۱۶ درصد کاهش می‌دهد.

روی هم رفته نمایشگر گوشی از جمله پرمصرف‌ترین قطعات آن محسوب می‌شود و بنابراین کاهش مصرف انرژی آن تاثیر زیادی بر روی عمر باتری دارد. طبق بررسی‌های انجام شده، باتری گلکسی S21 از دوام بالایی بهره می‌برد. نمایشگر این گوشی مبتنی بر فناوری LTPO است و این فناوری نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌کند. البته باید خاطرنشان کنیم پیش از این فناوری موردنظر مثلا برای نوت ۲۰ اولترا هم استفاده شده است ولی همانطور که گفتیم، حالا سامسونگ موفق شده مصرف انرژی نمایشگر را بیش از پیش کاهش دهد و گلکسی S21 اولترا برای اولین بار همراه با آن به دست کاربران رسیده است.

قبل از استفاده در گوشی‌های هوشمند، نمایشگرهای LTPO در ساعت‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نسل چهارم اپل واچ با نمایشگر LTPO ساعت ال‌جی راهی بازار شد و سامسونگ برای گلکسی واچ اکتیو ۲ از نمایشگر LTPO ساخت خود استفاده کرده است.

اگر گزارش‌ها صحت داشته باشند، احتمالا این فناوری برای نسل بعدی آیفون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو گوشی از سری آیفون ۱۳ از نمایشگر اولد ۱۲۰ هرتز LTPO بهره می‌برند و دو گوشی دیگر مبتنی بر پنل‌های اولد مرسوم خواهند بود.

تغییرات قیمت گوشی‌های سری گلکسی S سامسونگ طی ۱۱ سال گذشته

