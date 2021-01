گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس دو نمونه از بهترین و قدرتمندترین گوشی‌هایی هستند که قرار است در سال ۲۰۲۱ به عنوان پرچم‌داران سامسونگ و اپل در بازار با یکدیگر به رقابت بپردازند. از آن جایی که دو شرکت مانور زیادی روی قابلت این گوشی‌ها داده‌اند، تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی آن‌ها پرداخته تا ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌تواند برای کاربران انتخاب بهتری باشد.

پیش‌تر و قبل از اینکه سامسونگ به صورت رسمی از گلکسی S21 رونمایی کند، با توجه به شایعات و خبرهای گوناگونی که پیرامون پرچم‌داران جدید این شرکت منتشر می‌شد، مقایسه‌ای بین گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس انجام دادیم منتها آن مقایسه به دلیل اینکه هیچ جزئیات یا تجربه‌ی واقعی از نماینده‌ی سامسونگ وجود نداشت، تا حدودی ناقص بود. اما در این مقایسه، عواملی نظیر کیفیت نمایشگر، دوربین، ظرفیت باتری و میزان نگه‌داری شارژ، فرایند شارژ شدن و مواردی از این دست می‌پردازیم؛ اما نه روی کاعذ بلکه با ارائه‌ی آمار و ارقام.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس

نمایشگر و ابعاد

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس اندازه‌ی نمایشگر ۶.۸ اینچی خمیده ۶.۷ اینچی تخت ابعاد و وزن (میلی‌متر) ۸.۹ × ۷۵.۶ × ۱۶۵.۱ – ۲۲۹ گرم ۷.۳۹ × ۷۸۰.۹ × ۱۶۰.۸۴ – ۲۲۸ گرم فناوری بکار رفته در نمایشگر OLED OLED وضوح و چگالی تصویر ۱۴۰۰ × ۳۲۰۰ – ۵۱۶ پیکسل بر هر اینچ ۱۲۸۴ × ۲۷۷۸ – ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ نرخ تازه‌سازی تصویر (رفرش‌ریت) ۱۰ – ۱۲۰ هرتز متغیر ۶۰ هرتز میزان روشنایی حداکثر ۱۵۰۰ نیت ۱۲۰۰ نیت قابلیت‌های دیگر پشتیبانی از HDR پشتیبانی از HDR

در بخش نمایشگر همانطور که مشاهده می‌کنید، هر دو گوشی نمایشگرهای بسیار بزرگ، درخشان و بسیار باکیفیتی دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان بهترین نمونه‌های موجود در بازار یاد کرد. البته اگر کمی دقیق به تفاوت بین این دو در بخش نمایشگر نگاه کنیم می‌بینیم که نمایشگر گلکسی S21 اولترا اندکی بزرگ‌تر است (۰.۱ اینچ) که شاید خیلی زیاد به چشم نیاید. به نظر می‌رسد اگر ملاک انتخاب کاربری اندازه‌ی نمایشگر باشد، هر دوی این محصولات می‌توانند به یک شکل نیاز وی را برطرف کنند.

اما خب مشکی در آیفون وجود دارد که باعث می‌شود کاربر نتواند از تمام این نمایشگر بهره‌ی کافی را ببرد. احتمالا می‌دانید که در رابطه با آن ناچ نسبتا بزرگ در بالای صفحه صحبت می‌کنیم. همان ناچ که میزبان دوربین سلفی و سنسورهای مختلف از جمله سنسور تشخیص چهره‌ی سه‌بعدی است و باعث شده نمایشگر، تنها ۸۷.۴ درصد پنل جلویی گوشی را تشکیل دهد. در حالی که سامسونگ با طراحی بسیار خوب دوربین سلفی باعث شد ۹۰ درصد پنل جلویی در اختیار نمایشگر باشد. هرچند این موضوع قابلیت جذاب تشخیص چهره را از نماینده‌ی سامسونگ می‌گیرد چون سنسوری برای آن تعبیه نشده و کاربر باید همچنان از حسگر اثرانگشت برای ورود به گوشی استفاده کند.

البته در استفاده‌ی معمولی، کاربر کاملا به این ناچ عادت می‌کند و به خوبی با آن کنار خواهد آمد. اما مشکلی که وجود دارد هنگام تماشای فیلم یا انجام بازی است که حتی دوربین سلفی کوچک نماینده‌ی سامسونگ هم می‌تواند گاهی اوقات مزاحمت ایجاد کند. چه برسد به ناچی به این بزرگی در بالای تصویر که کاملا مشخص هم هست.

از مزیت‌های دیگر نمایشگر پرچم‌دار سامسونگ می‌توان به حذف حواشی کناری و منحنی کردن نمایشگر برای پوشش بیشتر پنل جلو، کاهش حواشی بالا و پایین و ظاهر بسیار مدرن و زیبای آن اشاره کرد. همچنین وضوح تصویر این نمایشگر بسیار بیشتر از وضوح نمایشگر نماینده‌ی آیفون است که باعث می‌شود خصوصا هنگام خواندن یک متن، تفاوت را کاملا احساس کنید. مهم‌تر اینکه گوشی سامسونگ از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی پشتیبانی می‌کند. به این معنا که گشت و گذار در بین منوهای مختلف گلکسی S21 اولترا دو برابر سریع‌تر و روان‌تر از تجربه‌ی کاربری با آیفون ۱۲ پرو مکس است.

گلکسی S21 اولترا دیگر محدودیت گوشی‌های سابق را ندارد و اکنون حتی در وضوح تصویر QHD هم از این میزان رفرش‌ریت پشتیبانی می‌کند. البته این موضوع نگرانی‌هایی را در رابطه با مصرف شارژ آن بوجود آورد اما به لطف فناوری جدیدی که سامسونگ در این گوشی تعبیه کرده، گوشی با تشخیص خود و با توجه به محتوایی که به نمایش گذاشته می‌شود، رفرش‌ریت را بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر می‌دهد. بدین ترتیب کاربر تنها در زمانی که به این رفرش‌ریت نیاز دارد می‌تواند از آن بهره‌مند باشد، بدون نگرانی از این بابت که شارژ زیادی مصرف شود. در زمانی هم که استفاده‌ی خاصی از گوشی نمی‌شود، ممکن است رفرش‌ریت حتی روی ۱۰ هرتز هم قرار بگیرد که این عالی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نماینده‌ی سامسونگ و اپل تقریبا هم‌وزن هستند. البته گلکسی S21 اولترا ۱ گرم سنگین‌تر است که می‌توان آن را به ۰.۱ اینچ اندازه‌ی بزرگ‌تر نسبت داد. تلاش اپل بیشتر بر این بود تا گوشی خود را هم کوچک‌تر و هم عریض‌تر طراحی کند. برعکس سامسونگ که تلاش کرد پرچم‌دار خود را کشیده‌تر و با عرض کمتری طراحی کند. در نتیجه‌ی این تصمیمات متفاوت بود که گوشی سامسونگ ۵ میلی‌متر بلندتر طراحی شد اما از آن طرف آیفون ۱۲ پرو مکس ۳ میلی‌متر از آن عریض‌تر است. دلیل اصلی تفات یک گرمی در وزن اما به ضخامت دو گوشی بر می‌گردد. جایی که S21 اولترا حدودا ۱.۵ میلی‌متر ضخیم‌تر است.

عملکرد سخت‌افزاری

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس نام پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ A14 Bionic لیتوگرافی پردازنده ۵ نانومتری ۵ نانومتری تعداد و نوع هسته‌ها ۸ هسته – ۱ هسته Cortex-X1 به همراه ۳ هسته‌ Cortex-A78 و ۴ هسته Cortex-A55 ۶ هسته – ۲ هسته Firestorm و ۴ هسته Icestorm پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۶۰ / Mali-G78 MP14 گرافیک اختصاصی اپل با ۴ هسته حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت از نوع UFS 3.1 ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت از نوع NVMe حافظه‌ی رم ۱۲/۱۶ گیگابایت (۱۲/۱۲۸ – ۱۲/۲۵۶ – ۱۶/۵۱۲) ۶ گیگابایت

گلکسی S21 و آیفون ۱۲ پرو مکس با جدیدترین، بهترین و قدرتمندترین سخت‌افزار موجود راهی بازار شدند و بنابراین هر دوی آن‌ها می‌توانند به سریع‌ترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز کاربران باشند. گلکسی S21 اولترا اما طبق معمول با توجه به بازار عرضه، از دو پردازنده بهره می‌برد؛ اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ که برخلاف سال‌های قبل، قرار نیست در مقابل رقیب قدرتمند خود از کوالکام کم بیاورد و حتی بهتر نیز ظاهر شده. بنابراین فرقی نمی‌کند در کدام کشور زندگی کنید، با خرید گلکسی S21 اولترا، قدرتمندترین گوشی اندرویدی دنیا را در اختیار خواهید داشت.

آیفون ۱۲ پرو مکس اما از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A14 بهره می‌برد که توان پردازشی و گرافیکی بسیار بالایی دارد و در تمامی بنچمارک‌ها هم عملکرد بهتری از پردازنده‌های دنیای اندرویدی نظیر کرین ۹۰۰۰، اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ از خود به نمایش گذاشت. البته که در دنیای واقعی باید عملکرد آن‌ها را سنجید اما طبق معمول هر سال، بنچمارک‌ها از قدرت بیشتر پردازنده‌ی اپل حکایت دارند. تمامی این پردازنده‌ها اما مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری بوده و بسیار کم‌مصرف هستند. البته مودم ۵G در A14 به صورت خارجی تعبیه شده، در حالی که سامسونگ و کوالکام مودم‌های ۵G خود را به صورت یکپارچه طراحی کردند. به همین خاطر در مصرف انرژی عملکرد بهتری از نماینده‌ی اپل خواهند داشت. اما فعلا باید نگاهی داشته باشیم به جدیدترین بنچمارکی که از گوشی‌های مورد نظر ما بدست آمده.

همانطور که می‌بینید، آیفون ۱۲ پرو مکس با A14 هنوز هم مثل تمام بنچمارک‌های قبلی، در تمامی بخش‌ها از جمله قدرت گرافیک و قدرت پردازنده‌ در حالت تک و چند هسته‌ای به گلکسی S21 اولترا با اسنپدراگون ۸۸۸ برتری دارد. این برتری خصوصا در بخش تک هسته‌ای به اوج خود می‌رسد و در بخش گرافیک هم کمترین تفاوت را نشان می‌دهد. البته باید این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که گیک‌بنچ برای بررسی عملکرد اسنپدراگون ۸۸۸، فرکانس را روی کمترین میزان یعنی ۱.۸ گیگاهرتز تنظیم می‌کند در حالی که برای نماینده‌ی اپل این میزان فرکانس کمی بیشتر است.

در بخش حافظه‌ی داخلی، هر دو گوشی در مدل پایه به ۱۲۸ گیگابایت مجهز شده‌اند و پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی هم در هیچ یک از آن‌ها دیده نمی‌شود. به جای آن، شرکت‌ها تصمیم گرفتند گوشی را در مدل‌هایی با حافظه‌‌ی داخلی ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت نیز عرضه کنند تا نیاز به کارت حافظه‌ی جانبی اصلا حس نشود.

دوربین

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6 دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری دوربین تله‌فوتو دوم ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری ندارد دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی با زاویه‌ی ۱۲۳ درجه ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه دوربین دیگر سنسور لیزری فوکوس خودکار سنسور سه‌بعدی LiDAR دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی ۱۲ مگاپیکسلی قابلیت‌ها بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دیجیتال – امکان فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، دوربین فوق عریض و سلفی با فوکوس خودکار امکان فیلم‌برداری دالبی ویژن HDR با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، لرزشگیر قدرتمند سنسور شیفت

در بخش دوربین، گلکسی S21 اولترا یک برتری قطعی و شکست‌ناپذیر دارد و آن هم توانایی زیاد آن در بزرگ‌نمایی است. در طرف مقابل آیفون ۱۲ پرو مکس هم تنها گوشی مجهز به سنسور LiDAR است که می‌تواند در مواردی نظیر فوکوس خودکار در شرایط نوری متفاوت و همچنین عملیات مربوط به واقعیت افزوده، به کمک کاربران بیاید.

دوربین اصلی که سامسونگ برای پرچم‌دار خود انتخاب کرده ۱۰۸ مگاپیکسلی است که از وقتی وارد گوشی‌های سامسونگ شده، شاهد استفاده از ماژول‌های بسیار بزرگی روی پنل پشتی بودیم. S21 اولترا هم از قاعده مستثنی نیست و روی پنل پشتی خود میزبان یک ماژول غول‌پیکر است. البته سامسونگ سعی کرده با ادغام گوشه‌های این ماژول با بدنه‌ی دستگاه، ظاهری زیبا به آن ببخشد که البته کاملا در این امر موفق بود.

در طرف مقابل دوربین اصلی اپل ۱۲ مگاپیکسلی است و آن را روی ماژولی کاملا مشابه ماژول بکار رفته در آیفون ۱۱ پرو مکس می‌بینیم. البته این دوربین ۱۲ مگاپیکسلی نباید باعث شود فکر کنید در عکاسی، نماینده‌ی اپل حرفی برای گفتن ندارد. اتفاقا برعکس این موضوع درست است و آیفون ۱۲ پرو مکس می‌تواند به خوبی نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ و در برخی زمینه‌ها حتی بهتر از آن عمل کند.

اما همانطور که گفته شد، گلکسی S21 اولترا به لطف بهره‌مندی از دو دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ و ۱۰ برابری، در عکاسی از فواصل دور کاملا بهتر از نماینده‌ی اپل عمل می‌کند و حتی می‌توان گفت در حال حاضر بین گوشی‌های موجود در بازار، بی‌نظیر است. به این موضوع، قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دیجیتال را هم باید اضافه کرد تا متوجه قدرت بالای دوربین این گوشی شد.

پیش‌تر و در یک مطلب مجزا به بررسی عملکرد تمام دوربین‌های این دو گوشی پرداختیم اما باز هم نگاهی خواهیم داشت به تعدادی تصاویر ثبت شده توسط این دو، تا ببینیم کدام یک عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، گلکسی S21 اولترا اگرچه در نزدیکی سکان جزئیات کمتری را به نمایش گذاشته اما محدوده‌ی وسیع‌تری را پوشش می‌دهد. در طرف مقابل آیفون توانسته همان سوژه‌هایی را که در تصویر ثبت کرده، با جزئیات بیشتر و بهتری به نمایش بگذارد.

اما در بخش بزرگ‌نمایی، همانطور که اشاره شد، گلکسی S21 با اختلاف بسیار زیادی در رده‌ی اول قرار می‌گیرد که این موضوع به خاطر بهره‌مندی از سنسور قدرتمند ۱۰ مگاپیکسلی جای تعجبی هم ندارد. کافی است به کیفیت لباس و آب دریا نگاه کنید تا متوجه‌ی این تفاوت شوید.

اگرچه تصاویر بالا در نور روز به ثبت نرسیده‌اند، اما گوشی‌ها در حالت خودکار قرار دارند. هم سامسونگ و هم اپل گوشی‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که در صورت لزوم، حالت شب را فعال می‌کنند. به همین خاطر هر دو را روی حالت خودکار قرار دادیم که نتیجه را می‌توانید در تصاویر بالا مشاهده کنید.

موضوع مهم دیگر، عملکرد دو گوشی در زمینه‌ی فیلم‌برداری است. گلکسی S21 اولترا اگرچه از دالبی ویژن HDR بهره نمی‌برد اما از طرفی می‌تواند در وضوح تصویر ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. این در حالی است که رقیب قدرتمندش می‌تواند با پشتیبانی از دالبی ویژن HDR، ویدیو‌هایی با کیفیت بسیار بالا ضبط کند. بدیهی است وضوح ۸K رنگ‌بندی زیباتر و کیفیت بیشتری دارد اما از طرفی با پشتیبانی از HDR در وضوح ۴K، کاربران قادر خواهند بود ویدیو‌هایی با گستره‌ی دینامیکی بیشتر ضبط کنند. بنابراین هر دو محصول در این بخش ویژگی‌های خاص خود را دارند.

اما خب در دنیای واقعی و در مجموع، آیفون مثل همیشه در بخش فیلم‌برداری بهتر ظاهر شد. نه تنها در وضوح ۴K، گستره‌ی دینامیکی آیفون بیشتر است، بلکه در فیلم‌برداری در نور شب هم آیفون نور بیشتری را جذب کرده و در نتیجه جزئیات بیشتری را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که نماینده‌ی سامسونگ فیلم‌های نسبتا تیره‌ای را ضبط کرد. لازم به ذکر است در فیلم‌برداری هم گلکسی S21 توانایی بزرگ‌نمایی بیشتری داشته و می‌تواند تا ۲۰ برابر زوم کند. در حالی که نماینده‌ی اپل توانایی بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری را دارد که در این میزان، کیفیت گلکسی بسیار بیشتر است. با این حال به نظر می‌رسد هر دو گوشی در بخش عکاسی و فیلم‌برداری نقاط قوت و ضعف خود را دارند؛ گلکسی S21 اولترا در بزرگ‌نمایی و آیفون ۱۲ پرو مکس هم در نمایش جزئیات و جذب نور.

طول عمر باتری و سرعت شارژ

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت سرعت شارژر ۲۵ واتی ۲۰ واتی شارژر همراه با محصول خیر خیر باتری قابل تعویض خیر خیر

در تست بعدی اما می‌رسیم به بررسی دو گوشی در بخش باتری و نگه‌داری شارژ. معمولا گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی همیشه در ظرفیت باتری از آیفون‌ها بهتر ظاهر می‌شدند. در نگه‌داری شارژ هم همیشه برتری به سود اندرویدی‌ها بود تا اینکه آیفون ۱۱ پرو مکس وارد بازار شد و انقلابی را در نگه‌داری شارژ بین آیفون‌ها بوجود آورد. این محصول حتی بسیاری از اندروید‌ی‌ها را نیز در نگه‌داری شارژ پشت سر گذاشت.

انتظار می‌رفت با ورود آیفون ۱۲ پرو مکس با پردازنده‌ی بسیار کم مصرف A14، مصرف باتری در گوشی‌های اپل بیشتر هم شود که متاسفانه اپل اندکی از ظرفیت باتری گوشی‌های جدید کم کرد تا بدین ترتیب در نگه‌داری شارژ فرقی بین مدل‌های کنونی با سال گذشته وجود نداشته باشد. اما از آن طرف سامسونگ نه تنها نیازی به افزایش ظرفیت باتری نداشت، بلکه پردازنده‌ی بسیار کم‌مصرفی را هم در اختیار دارد که با طراحی یکپارچه‌ی مودم، کم‌مصرف‌تر هم شده. این گوشی به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده و طبق بررسی‌ها، عملکرد خارق‌العاده‌ای را هم از خود به نمایش می‌گذارد.

شما عزیزان می‌توانید مقایسه‌ی این دو محصول در نگه‌داری شارژ در بخش‌های مختلف را در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است در استفاده‌ی ترکیبی، گلکسی توانست بیش از ۷ ساعت دوام داشته باشد. یعنی کمی بیشتر از آیفون ۱۲ پرو مکس. اما عملکرد آن‌ها به صورت مجزا در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

در وب‌گردی، گوشی‌ها را در دو حالت ۶۰ و ۱۲۰ هرتز تست کردیم. البته همانطور که می‌دانید آیفون از چنین میزان رفرش‌ریتی پشتیبانی نمی‌کند به همین خاطر تنها عملکرد گلکسی S21 اولترا در این حالت بررسی شده. نتیجه اما بسیار عجیب و شگفت‌انگیز بود. در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز، نماینده‌ی قدرتمند سامسونگ توانست ۲ ساعت بیشتر از رقیب خود دوام بیاورد. اما وقتی رفرش‌ریت را روی ۱۲۰ هرتز تنظیم کردیم، گلکسی باز هم توانست حدودا ۴۰ دقیقه بهتر ظاهر شود و این کاملا از عملکرد تحسین‌برانگیز سامسونگ در کنترل مصرف انرژی حکایت دارد. لازم به ذکر است رکوردی که کهکشانی سامسونگ در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز در بخش وب‌گردی ثبت کرد در بین تمام گوشی‌های دیگر بی‌سابقه بود.

در تست دوم، گوشی‌ها در استریم ویدیو مقابل یکدیگر قرار دادیم. جایی که سامسونگ همیشه عملکرد خوبی از خود نشان می‌داد و این بار هم همینطور شد. از آن جایی که یوتیوب از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی نمی‌کند، تست در حالی صورت گرفت که رفرش‌ریت گوشی‌ها روی ۶۰ هرتز و کیفیت ویدیوها هم روی ۱۰۸۰P تنظیم بود. در نتیجه‌ی این تست دیدیم که گلکسی S21 اولترا باز هم برنده شد اما اینبار با اختلاف تنها ۱۵ دقیقه.

در تست آخر که به جای پردازنده، برخلاف دو تست دیگر بیشتر گرافیک تحت فشار قرار می‌گیرد و برای گیمرها بسیار اهمیت دارد، گوشی‌ها را در انجام بازی‌ها بررسی کردیم که گلکسی S21 اولترا توانست در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز، حدودا ۴۰ دقیقه بیشتر از آیفون دوام بیاورد. اما وقتی رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز قرار گرفت، برخلاف تست اول، عملکرد نماینده‌ی سامسونگ با افت قابل توجهی همراه بود و به ۵ ساعت رسید. یعنی ۳ ساعت کمتر از نماینده‌ی اپل در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز. به نظر می‌رسد اگر کاربر به دنبال ایجاد تعادلی بین قدرت سخت‌افزاری بالا و ماندگاری بالای باتری حین انجام بازی است، توصیه می‌شود فعلا که فناوری نتوانسته راهی برای افزایش چشم‌گیر ظرفیت باتری و طول عمر آن پیدا کند، هنگام بازی رفرش‌ریت را روی ۶۰ هرتز قرار دهد.

سرعت شارژ

اما وقتی شارژ این دو گوشی تمام شود، با در نظر گرفتن ظرفیت بالای باتری و همچنین عدم قرارگیری شارژر درون جعبه، کار سختی را برای شارژ مجدد آن‌ها پیش رو خواهید داشت. مگر اینکه یک شارژر سریع قدرتمند خریداری کنید. آیفون ۱۲ پرو مکس از شارژر ۲۰ واتی سریع پشتیبانی می‌کند اما گلکسی S21 اولترا از شارژر سریع ۲۵ واتی بهره می‌برد. در ابتدا آیفون‌های سری ۱۲ و بعد هم گلکسی‌های سری S21 بودند که درون جعبه‌ی گوشی‌های خود هیچ شارژری قرار ندادند و این با در نظر گرفتن قیمت بالای گوشی‌ها، یک مشکل بسیار بزرگ به حساب می‌آید.

با این حال با خرید یک شارژر ۲۵ واتی، حدودا باید ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه منتظر بمانید تا گلکسی S21 به طور کامل شارژ شود که با در نظر گرفتن باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این محصول بسیار زمان مناسبی است. جالب اینجاست که با شارژر ۱۸/۲۰ واتی اپل اگر بخواهید آیفون ۱۲ پرو مکس را که از باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد شارژ کنید باید ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه منتظر بمانید. در دوره‌ای که شرکت‌ها شارژرهایی با سرعت بسیار بالا را راهی بازار کرده‌اند که می‌توانند گوشی‌ها را در مدت زمان کمتر از ۱ ساعت شارژ کنند، حدودا ۲ ساعت منتظر ماندن برای شارژ مجدد کمی زیادتر از انتظار است.

در بخش‌های دیگر مربوط به باتری و شارژر، یک برتری به نفع اپل و یک برتری به نفع سامسونگ وجود دارد. آیفون ۱۲ پرو مکس و گلکسی S21 اولترا هر دو از شارژ بی‌سیم با سرعت ۱۵ وات پشتیبانی می‌کنند اما اپل برای محصول خود یک شارژر مخصوص تحت عنوان مگ‌سیف طراحی کرده که گوشی به صورت مغناطیسی و بدون هیچ مشکلی به آن متصل و شارژ می‌شود. در حالی که برای نماینده‌ی سامسونگ چنین شارژری وجود ندارد. اما از طرفی S21 اولترا از فناوری شارژ معکوس هم پشتیبانی می‌کند که به آن اجازه می‌دهد در نقش یک پاوربانک ظاهر شده و لوازم جانبی نظیر گلکسی بادز پرو را نیز شارژ کند. نماینده‌ی شرکت آمریکایی از این قابلیت بسیار کاربردی بی‌بهره است.

قیمت

در نهایت می‌رسیم به قیمتی که شرکت‌های سازنده برای این دو محصول در نظر گرفتند. شرایط بازار و شکست تلخی که شرکت کره‌ای با عرضه‌ی سری گلکسی S20 متحمل شد آن را مجاب کرد قیمت گوشی‌های امسال خود را تا حد زیادی کاهش دهد. اینطور شد که پرچم‌دار قدرتمند این شرکت برخلاف گلکسی S20 اولترا ۱۴۰۰ دلاری، با قیمت ۱۲۰۰ دلار در نسخه‌ی پایه راهی بازار شد. (گلکسی S21 و S21 پلاس نیز کاهش قیمت چشمگیری به نسبت سال گذشته داشتند). هرچند حتی با این کاهش قیمت هم آیفون قیمت کمتری دارد (در مدل پایه). جزئیات مربوط به قیمت این دو گوشی به شرح زیر است:

گلکسی S21 اولترا: ۱۲۰۰ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی، ۱۲۵۰ دلار برای مدل ۲۵۶ گیگابایتی و ۱۳۸۰ دلار برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی

آیفون ۱۲ پرو مکس: ۱۱۰۰ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی، ۱۲۰۰ دلار برای مدل ۲۵۶ گیگابایتی و ۱۴۰۰ دلار برای مدل ۵۱۲ گیگابایتی

با در نظر گرفتن این موضوعات، فکر می‌کنید برنده‌ی اصلی این رقابت کدام محصول است؟ گلکسی S21 اولترا یا آیفون ۱۲ پرو مکس؟

منبع: PhoneArena

