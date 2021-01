شیائومی می ۱۱ به تنهایی معرفی شد اما طبق گزارش‌ها قرار است به زودی مدل پرو این خانواده راهی بازار شود. در همین رابطه به تازگی پوستر می ۱۱ پرو فاش شده که ماژول دوربین این گوشی را نشان می‌دهد.

در بخشی از این ماژول می‌توانیم عبارت ۱۲۰x را ببینیم که به حداکثر زوم دیجیتالی دوربین این گوشی اشاره کرد و گفته می‌شود دوربین پریسکوپی آن زوم اپتیکال ۱۰ برابری را امکان‌پذیر می‌کند. در ضمن مانند مدل استاندارد، این گوشی هم به احتمال زیاد از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

مدتی قبل تصویر منتسب به این گوشی منتشر شد که در این پوستر در مقایسه با تصویر قبلی، فقط دوربین پریسکوپی ۹۰ درجه چرخیده است. گفته می‌شود این گوشی مانند مدل استاندارد از نمایشگر ۶٫۸۱ اینچی امولد با رزولوشن ۱۴۴۰p+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. همچنین اسنپدراگون ۸۸۸ هم به عنوان تراشه‌ی این گوشی انجام وظیفه خواهد کرد.

طبق شایعات مطرح شده، می ۱۱ پرو از شارژ سریع ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند که این یعنی در عرض فقط ۱۹ دقیقه باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن به طور کامل شارژ می‌شود. به نظر می‌رسد در تاریخ ۱۲ فوریه شاهد معرفی این گوشی خواهیم بود.

یکی از افشاگران هم تصویر بالا را به عنوان رندر می ۱۱ پرو منتشر کرده است که به گفته‌ی او این گوشی به جای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی مبتنی بر پیکسل‌های بزرگ‌تر بهره می‌برد. این رندر یادآور طراحی مدل استاندارد می ۱۱ است ولی هنوز در مورد طراحی این گوشی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. البته برخی گزارش‌ها از عرضه‌ی مدل Extreme edition خانواده می ۱۱ خبر می‌دهند که ظاهرا قرار است جانشین مدل اولترا باشد. در نهایت نباید وجود می ۱۱ لایت را از قلم بیندازیم.

