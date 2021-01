فوجی‌فیلم از دوبین جدید خود با سنسور مدیوم‌فرمت رونمایی کرد. این دوربین جدید که GFX 100S نام دارد در مقایسه با بردار بزرگتر خود یعنی دوربین GFX 100 بسیار کوچکتر و کاربردی‌تر است. همچنین این دوربین در مقایسه با دوربین ۱۰۰۰۰ دلاری GFX 100 قیمت بسیار کمتری را دارد.

همانند دوربین GFX 100، فوجی‌فیلم در دوربین جدید GFX 100S هم از سنسوری مدیوم‌فرمت با ابعاد ۴۳٫۸ در ۳۲٫۹ میلی‌متر استفاده کرده که دارای رزولوشن ۱۰۲ مگاپیکسل است. از دیگر مشخصات فنی این دوربین می‌توان به سیستم فوکوس خودکار تشخیص دهنده‌ی فاز اشاره کرد که تمامی سنسور بزرگ این دوربین را پوشش می‌دهد.

این دوربین جدید فوجی‌فیلم در مقایسه با GFX 100 در حدود ۵۰۰ گرم هم سبک‌تر است و در مقایسه با بردار غول پیکر خود ویژگی‌های کمتری را هم دارد. همچنین باید بگوییم که فوجی‌فیلم برخی از ویژگی‌های به کار رفته در دوبین GFX 100 را بعد از ایجاد برخی بهبود‌ها به این دوربین اضافه کرده است.

به عنوان نمونه کاربران دیگر نمی‌توانند که منظره‌یاب الکترونیک به کار رفته در دوربین GFX 100S را تعویض کنند و این دوربین دارای گریپ عمودی برای در دست گرفتن این دوربین به صورت عمودی نیست. همچنین سیستم لرزشگیر تصویر اپتیکال به کار رفته در این دوربین جدید هم، کوچکتر و سبک‌تر است.

با وجود اینکه لرزشگیر تصویر به کار رفته در این دوربین کوچکتر است، اما فوجی‌فیلم می‌گوید که این لرزشگیر تصویر اپتیکال در مقایسه با لرزشگیر تصویر به کار رفته در دوربین GFX 100 این کار را به شکل بهتری انجام می‌دهد و می‌تواند تا ۶ استاپ لرزش تصویر را از بسیاری از لنز‌ها حذف کند. این بهبود‌های صورت گرفته در این سیستم لرزشگیر تصویر اپتیکال داخل بدنه به دلیل استفاده از سنسور‌های ژیروسکوپ جدید و بهبود دادن الگوریتم‌ها مربوط به این کار است.

در کل بدنه‌ی دوربین GFX 100S در حدود %۳۰ کوچکتر از دوربین فوجی‌فیلم GFX 100 است. علاوه‌بر این، این دوربین جدید فوجی‌فیلم دارای دکمه‌ی چرخانی برای عوض کردن حالت‌های عکاسی است که این دکمه شبیه دکمه‌های مرسوم به کار رفته در دوربین‌های DSLR است.

همچنین این دوربین دارای یک نمایشگر ۱٫۸ اینچی سیاه و سفید است که کاربران با استفاده از آن می‌توانند برخی از تنظیمات مربوط به عکاسی و فیلم‌برداری را تغییر دهند. از لحاظ پورت‌های به کار رفته هم دوربین جدید فوجی‌فیلم دوربین کاملی است و دارای یک پورت USB-C، یک پورت میکرو HDMI، دو جای مموری کارت UHS-II SD، یک پورت ۲٫۵ میلی‌متری برای اتصال ریموت و در نهایت دو پورت ۳٫۵ میلی‌متری برای متصل کردن میکروفون و هدفون است.

فوجی‌فیلم قصد دارد تا دوربین GFX 100S را در ماه مارچ (اسفند) با قیمت ۵۹۹۹ دلار به بازار عرضه کند. فوجی‌فیلم همچنین قصد دارد در این ماه لنزهای جدیدی را برای دوربین‌های مدیوم‌فرمت خود عرضه کند. یکی از لنز‌هایی که فوجی‌فیلم قصد دارد آن را به‌ زودی وارد بازار کند لنز ۸۰mm با f/1.7 است که بدون شک عرضه‌ی آن نگرانی کاربران درباره‌ی نبود لنز‌های سریع برای دوربین‌های مدیوم فرمت GFX را برطرف خواهد کرد. فوجی‌فیلم قصد دارد تا این لنز را با قیمت ۲۲۹۹ دلار در ماه مارچ (اسفند) به بازار عرضه کند.

