به گزارش یکی از رسانه‌های کره‌ای، سامسونگ نمایشگرهای تاشو ساخت خود را در اختیار شرکت‌های چینی قرار می‌دهد. طبق گزارش‌ها، سامسونگ حدود ۱ میلیون نمایشگر تاشو با مکانیسم‌های عمودی و افقی را ساخته است. اگرچه در مقایسه با گوشی‌های معمولی چنین تعدادی اصلا زیاد نیست، اما در هرصورت شاهد افزایش استقبال از گوشی‌های تاشو هستیم.

حالا بر اساس این گزارش جدید، چندین شرکت چینی مشغول آماده‌سازی گوشی‌های مبتنی بر نمایشگرهای تاشو سامسونگ هستند. تمام این گوشی‌ها در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد و از بین آن‌ها می‌توانیم به نام‌های اوپو و ویوو اشاره کنیم. سامسونگ بزرگ‌ترین سازنده‌ی پنل‌های اولد در جهان محسوب می‌شود این محصولات را در اختیار انواع و اقسام شرکت‌ها قرار می‌دهد.

اگرچه این شرکت نمایشگرهای مبتنی بر فناوری‌های نوین (مانند نمایشگرهای تاشو) را در ابتدا صرفا برای محصولات خود استفاده می‌کند، اما موفقیت بلندمدت این شرکت ارتباط مستقیمی با فروش این قطعات به دیگر شرکت‌ها دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ به لطف فروش نمایشگرهای آیفون X درآمد بیشتری نسبت به ساخت و فروش گلکسی S8 را کسب کرد.

چالش اصلی سامسونگ بعد از این توجه اولیه به گوشی‌های تاشو، حفظ و افزایش تقاضا برای آن‌ها است. شرکت‌های چینی با کاهش قیمت این گوشی‌ها می‌توانند قیمت گوشی‌های تاشو را کاهش دهند و این موضوع منجر به افزایش فروش آن‌ها می‌شود. با این حال، بدون شک بخش بزرگی از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی‌های جذاب ولی مرسوم مانند گلکسی S21 را خریداری کنند. به همین خاطر به نظر می‌رسد تا همه‌گیری گوشی‌های تاشو حداقل چند سال دیگر فاصله داریم.

منبع: Android Authority

