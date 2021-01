اپل به‌تازگی اعلام کرده است که اکنون بیشتر از ۱ میلیارد آیفون فعال در جهان وجود دارد. بدون شک رخ دادن این اتفاق نشان دهنده‌ی نقطه‌ی عطفی برای این شرکت است و همچنین نشان می‌دهد که آیفون‌های تولیدی اپل موفقیت خود را حفظ کرده‌اند و کاربران دارای این گوشی‌ها از آیفون خود مدت زمان بیشتری را استفاده می‌کنند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که هم اکنون ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دستگاه فعال اپل در دنیا در حال استفاده است. تیم کوک این اطلاعات جدید را دیروز بعد از ظهر و در صحبت‌های خود درباره‌ی درآمد اپل مطرح کرده است.

مدت زمان زیادی است که اپل در حال نزدیک شدن به این نقطه‌ی عطف است. در سال ۲۰۱۶ اپل یک میلیاردمین آیفون تولیدی خودش را فروخت و در ماه ژانویه (دی) ۲۰۱۹ اعلام کرد که این شرکت هم اکنون دارای ۹۰۰ میلیون آیفون فعال در جهان است.

اپل دستگاهی را به عنوان دستگاه فعال تعریف می‌کند که این دستگاه در ۹۰ روز گذشته از یکی از خدمات اپل استفاده کرده باشد. این آمار منتشر شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آیفون‌های فروخته شده تاکنون در سراسر دنیا با توجه به تعریف اپل از دستگاه فعال، در دنیا فعال هستند.

BNN Bloomberg در سال گذشته گزارش کرده بود که تحلیلگران عقیده دارند که تا پایان سال ۲۰۲۰، تعداد تمامی آیفون‌های فروخته شده در جهان به رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون خواهد رسید. البته باید بگوییم که اپل اعلام نکرده است که به این نقطه از فروش آیفون دست یافته است یا نه.

اپل این اطلاعات جدید را درحالی منتشر کرد که این شرکت به‌تازگی سه ماه‌ی شگفت‌انگیزی را پشت سر گذاشته است و توانسته است که در این مدت رکورد جدیدی را در درآمد کسب شده‌ی خود تاکنون، ثبت کند. همچنین آیفون تولیدی اپل در سه ماه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ عملکردی بسیار خوبی را داشت و اپل توانست که ۶۵ میلیارد دلار آیفون را بفروشد.

این مقدار فروش آیفون در سه ماه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ رکورد جدیدی است که البته یکی از علت‌های دستیابی به این میزان فروش تأخیر در زمان رونمایی و عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲ بود که باعث شد این آیفون‌های جدید در سه ماه‌ای از سال میلادی عرضه شوند که دارای تعطیلات سال نو است.

همچنین امسال بسیاری از کاربران تصمیم گرفتند که آیفون‌های قدیمی خود با نمونه‌ی جدید جایگزین کنند. تیم کوک همچنین گفته است که در کریسمس ۲۰۲۰ رکورد تازه‌ای در تماس‌های گرفته شده با FaceTime ثبت شده است. بدون شک شرایط رخ داده در دنیا و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ که باعث دوری بسیاری از خانوداه‌ها و دوستان از یکدیگر شد در رخ دادن این موضوع و ثبت این رکورد در FaceTime بی‌تأثیر نبوده است.

با وجود اینکه آیفون فروش بسیار خوبی را تجربه کرده است و هم اکنون کاربران بسیار زیادی در حال استفاده از این گوشی هستند، اما اپل در سال‌های گذشته سعی کرده است که با توجه به کم شدن فروش آیفون، تنوع آیفون‌های تولید شده‌ی خود را افزایش دهد.

تحلیلگران برآورد کرده‌اند که در سال‌های اخیر عرضه‌ی کلی گوشی‌های موبایل به بازار و فروش تلفن‌های همراه کاهش یافته و اپل هم از این قاعده مستثنی نبوده است. اما نکته‌ی قابل توجه در اینجا این است که حتی اگر هر ساله مردم آیفون‌های جدید کمتری را بخرند، اما کاربرانی که آیفون دارند مدت زمان طولانی را از این گوشی استفاده خواهند کرد.

