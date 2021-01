چه قصد خرید یک اسپیکر بلوتوث کوچک داشته باشید یا بلندگوهای مناسب برای رایانه و یا استفاده از اسپیکر در فضای باز، مروری بر بهترین اسپیکرهای سال ۲۰۲۰ می‌تواند کمک خوبی در خرید متناسب با نیاز و بودجه‌ی شما باشد.

اسپیکرهای سال ۲۰۲۰ طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرند که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کارایی می‌توانند کاربران گوناگون را راضی نگه دارند. بنابراین نگاهی به چند مدل موفق خواهیم داشت تا در تصمیم‌گیری بهتر کمک‌کننده باشد.

بهترین اسپیکرهای بلوتوثی ۲۰۲۰

بلندگوهای بلوتوث در بازار دامنه‌ی بسیار وسیعی را شامل می‌شوند که انتخاب را دشوار می‌کند اما فهرست زیر می‌تواند راهنمای مناسبی برای راضی کردن سلیقه‌های گوناگون باشد.

چگونگی انتخاب یک بلندگوی بلوتوث

چند مورد وجود دارد که باید هنگام خرید بلندگوی بلوتوث در نظر بگیرید. نخست اینکه آیا می‌خواهید بی‌سیم باشد یا باسیم. در حالی که تعدادی بلندگوی سیمی مانند آمازون اکو (Amazon Echo) پخش بلوتوثی عالی ارائه می‌دهند، اما نمی‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد و برای حرکت دادن باید به یک بلندگو یا پاوربانک متصل باشند.

مورد بعدی توجه به محیطی است که اغلب می‌خواهید از بلندگو استفاده کنید. اگر در فضایی مثل اتاق یا آشپزخانه نیاز به یک بلندگو دارید، گزینه‌های کوچک هم می‌تواند پاسخگو باشد اما برای فضای باز قطعا باید روی گزینه‌هایی فکر کنید که قدرت بالاتری دارند.

پس از این باید دید وجود دستیار صوتی چقدر برای شما اهمیت دارد. اگر قصد دارید از بلندگو در خانه استفاده کنید، داشتن قدرت دستیار صوتی گوگل (Google Assistant) یا الکسا (Alexa) به کنترل صوتی پخش یا دانستن وضعیت آب‌وهوا بدون نیاز به استفاده از تلفن کمک می‌کند. این ویژگی‌های هوشمند، بدون وای‌فای خانه کار نخواهد کرد، بنابراین برای ساحل یا مناطق دیگر خارج از منزل می‌توانید اسپیکر بلوتوث غیرهوشمند انتخاب کنید و از دستیار صوتی تلفن همراه خود استفاده نمایید.

عمر باتری دیگر فاکتور مهم است. اینکه باتری پس از شارژ کامل در شرایط واقعی چه مدت دوام می آورد. بلندگوی هوشمند متصل به Wi-Fi باید حداقل ۱۰ ساعت دوام بیاورد، در حالی که یک بلندگوی بلوتوث استاندارد باید حدود ۲۰ ساعت دوام داشته باشد. اکثر افراد می‌خواهند بدانند که وقتی اسپیکر را برای برای یک سفر یک روزه همراه می‌برند چقدر دوام می‌آورد. بنابراین شارژ از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر اساس این پارامترها فهرستی از بهترین و کاربردی‌ترین اسپیکرهای بلوتوثی ۲۰۲۰ در زیر ارائه شده است که می‌توانید متناسب با نیاز و بودجه‌ی خود آن‌ها را تهیه کنید و یا اگر مدل بیان شده، در بازار ایران دردسترس نبود از مدل مشابه همان برند که ویژگی‌های نسبتا یکسانی دارد، استفاده کنید.

Sonos Move

قیمت: ۴۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۲۳.۸۷×۱۶.۰۰×۱۲.۷ سانتی‌متر

۲۳.۸۷×۱۶.۰۰×۱۲.۷ سانتی‌متر وزن: ۳ کیلوگرم

۳ کیلوگرم عمر باتری: ۱۰ ساعت

۱۰ ساعت ضد آب: بله، IP56

بله، IP56 دستیار صوتی: بله

این بلندگو صدایی عالی ارائه می‌دهد و ویژگی‌های کامل نسل قبلی خود «سونوس وان» را هم دارد. با یک باتری ۱۰ ساعته و البته کاملا بزرگ می‌توان از آن لذت برد. صدای گیرا و واضح با باس رضایت‌بخش و بلندی شفاف ارائه می‌دهد. این بلندگو با همه‌ی سرویس‌های پخش جریانی ازجمله اسپاتیفای، اپل موزیک و اپل ایرپلی ۲ ورزشی به خوبی هماهنگ است و قابلیت کار با بلوتوث و وای‌فای را دارد.

پشتیبانی از الکسا و دستیار صوتی گوگل هم امکان می‌دهد تا از این راه به بررسی وضعیت آب‌وهوا بپردازید یا کارهای خانه‌ی هوشمند خود را کنترل کنید. ویژگی «پخش صحیح خودکار» (Auto TruePlay) این امکان را می‌دهد که به طور خودکار صدای دستگاه متناسب با محیط تنظیم شود، خواه در یک میهمانی باشید یا در هنگام خواب.

این محصول ویژگی‌های جامعی دارد که آن را به یک اسپیکر مناسب اما با قیمتی بالا تبدیل می‌کند.

کیفیت صوتی عالی

دارای فناوری TruePlay برای هماهنگی خودکار صدا با محیط

جابه‌جایی آسان بین اتصال بلوتوث و وای‌فای گران بودن

نداشتن امکانات هوشمند در حالت بلوتوث

UE Hyperboom

قیمت: ۴۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۳۶.۳۲×۱۹.۰۵ سانتی‌متر

۳۶.۳۲×۱۹.۰۵ سانتی‌متر وزن: ۵.۵۹ کیلوگرم

۵.۵۹ کیلوگرم عمر باتری: ۲۴ ساعت

۲۴ ساعت ضد آب: بله، IPX4

بله، IPX4 دستیار صوتی: خیر

شاید نیاز به یک اسپیکر بزرگ داشته باشید و اینجاست که UE Hyperboom با توجه به اندازه‌ی بزرگ و خروجی قدرتمند صدا، بهترین بلندگوی بلوتوث برای جمع‌های بزرگ خواهد بود. این بلندگوی بلند ۳۵ سانتی‌متری صدایی متعادل و عالی ارائه می‌دهد که مخصوصاً برای کباب پز و مهمانی های فضای باز بسیار مناسب است.

هایپربوم به همان‌اندازه که صدایی قدرتمند دارد مقاوم هم هست. این اسپیکر با استاندارد IPX4 در برابر پاشیده شدن آب مقاوم است. عمر باتری این دستگاه ۲۴ ساعت است و می‌توانید با اتصال بلوتوث آن را به دستگاه متصل و فضاهای بزرگ را با صدای آن پر کنید.

صدای قدرتمند چند جهته و بلند

عمر باتری زیاد گران بودن

بسیار بزرگ و سنگین

Bose SoundLink

قیمت: ۳۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۰.۷×۱۰.۷×۱۸.۵ سانتی‌متر

۱۰.۷×۱۰.۷×۱۸.۵ سانتی‌متر وزن: ۰.۹ کیلوگرم

۰.۹ کیلوگرم عمر باتری: ۱۶ ساعت

۱۶ ساعت ضد آب: بله

بله دستیار صوتی: بله، دستیار صوتی گوگل و Siri اپل

تعداد زیادی بلندگوی بلوتوث با قیمت متوسط وجود دارد، اما هیچ یک به اندازه‌ی بلندگوی قابل حمل Bose SoundLink Revolve Plus قدرتمند به‌نظر نمی‌رسند. بوز نام آشنایی در میان محصولات صوتی است و اسپیکر ساندلینک +Revolve این شرکت صدایی غنی و قدرتمند به ویژه نسبت به مدل کوچکتر خود، Bose Soundlink Micro ارائه می‌دهد.

در دنیای بلندگوهای بلوتوث بوز، این مدل یک طراحی قابل حمل و محکم را در کنار کیفیت صوتی عالی و صدای صوتی را شامل می‌شود و اگر بلندگویی با قیمت متوسط اما قدرتمند برای محیط‌های گوناگون می‌خواهید می‌تواند یک انتخاب مطلوب باشد.

صدای قدرتمند و بلند

عمر باتری زیاد

قابل نصب روی سه‌پایه

اتصال Micro-USB عدم اتصال Wi-Fi

JBL Link 20

قیمت: ۲۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۲۱.۰۸×۹.۴ سانتی‌متر

۲۱.۰۸×۹.۴ سانتی‌متر وزن: ۰.۹۵ کیلوگرم

۰.۹۵ کیلوگرم عمر باتری: ۱۰ ساعت

۱۰ ساعت ضد آب: بله

بله دستیار صوتی: بله، دستیار صوتی گوگل

بلندگوهای بلوتوث هوشمند اغلب ظاهری سکه‌ای و حجمی کم دارند اما JBL Link 20 با ظاهر متفاوت یکی از معدود اسپیکرهای قدرتمندی است که دستیار صوتی گوگل را در اولویت قرار داده است. این یعنی شما می‌توانید از تمام ویژگی‌های هوشمند «گوگل هوم» (Google Home) مانند امکان دریافت پیشنهادات غذایی، اطلاعات مربوط به ترافیک و کنترل هر یک از دستگاه‌های سازگار با Google Home لذت ببرید.

یکی از گزینه‌های مطلوب لینک ۲۰ سازگاری آن با وای‌فای است. این اسپیکر علاوه بر قابلیت‌های هوشمند، به سادگی یک بلندگوی عالی با صدای متعادل و ۱۰ ساعت دوام باتری است. طراحی مقاوم و دارای استاندارد IPX7 آن را برای استفاده در استخر یا افتادن از روی میز مقاوم می‌کند و می‌تواند به یک گزینه‌ی مطلوب در میان اسپیکرهای محدوده‌ی ۲۰۰ دلار قرار بگیرد.

پشتیبانی از دستیار صوتی گوگل

حجم مناسب حمل و جنس پارچه‌ای عدم توانایی برقراری تماس

JBL Flip 5

قیمت: ۱۷۹ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۳.۵×۹.۹ سانتی‌متر

۳.۵×۹.۹ سانتی‌متر وزن: ۵۴۴ گرم

۵۴۴ گرم عمر باتری: ۱۲ ساعت

۱۲ ساعت ضد آب: بله، IPX7

بله، IPX7 دستیار صوتی: خیر

JBL Flip 5 ثابت می کند که بهترین بلندگوهای بلوتوث همیشه آن‌هایی نیستند که دارای چشمگیرترین مشخصات باشند. این اسپیکر از یک روح ساده با پخش فقط از طریق بلوتوث و ویژگی‌های متوسط بهره می‌برد، اما اگر می‌خواهید یک بلندگوی قابل حمل سرسخت با صدای عالی داشته باشید و بتوانید کنترل صدا یا قابلیت تماس بدون دست استفاده کنید گزینه‌ی مطلوبی است.

به لطف طراحی زیبا و استاندارد IPX7 برای استفاده در بیرون و فضای داخلی مناسب است و با قیمت ۱۱۹.۹۵ دلار چندان هم گران نیست. این اسپیکر با طیف وسیعی از رنگ‌های سرد دردسترس است. همچنین یک نسخه‌ی محدود اکو (Eco)وجود دارد که از ۹۰٪ پلاستیک بازیافتی ساخته شده است، در حالی که کل بسته‌بندی بلندگوی قابل حمل تجزیه‌پذیر است.

صدای گیرا و فراگیر

استفاده‌ی آسان

رنگ‌بندی متنوع نداشتن جک ۳.۵ میلی‌متری

نداشتن میکروفن برای برقراری تماس

UE Wonderboom 2

قیمت: ۷۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۰.۱۶×۹.۳۹ سانتی‌متر

۱۰.۱۶×۹.۳۹ سانتی‌متر وزن: ۴۰۸ گرم

۴۰۸ گرم عمر باتری: ۱۳ ساعت

۱۳ ساعت ضد آب: بله

بله دستیار صوتی: خیر

واندربوم ۲ (UE Wonderboom 2) اثبات می‌کند که گزینه‌های عالی می‌توانند در بسته‌های کوچک عرضه شوند. این اسپیکر کوچک ۱۰۰ دلاری صدای بسیار خوبی را از طریق یک سیلندر کوچک ۱۰ سانتی‌متری ارائه می‌دهد و همراه با باس تپنده، توازن صدای عالی و وکال شفاف می‌تواند تا ۳۰ دقیقه در عمق ۱ متری آب دوام بیاورد و در برابر گرد و غبار هم مقاوم باشد. این اسپیکر هم‌چنین با یک حلقه‌ی کوچک به وسایل دیگر ازجمله در کیف متصل می‌شود و همه‌ی این موارد آن را به گزینه‌ای عالی برای استخر، ساحل و پارک تبدیل می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های کلیدی آن می‌توان به ماندگاری مطلوب ۱۳ ساعته‌ی باتری و امکان جفت شدن دو با یک اسپیکر مشابه برای داشتن صدایی فراگیر اشاره کرد. به ویژه اگر به اسپیکری نیاز دارید که بسیار قابل حمل باشد و نمی‌خواهید بیش از ۱۰۰ دلار هزینه کنید، یافتن گزینه‌ای بهتر از Wonderboom 2 دشوار خواهد بود.

باس کامل برای اسپیکری کوچک

ضد آب و ضد گردوغبار هوشمند نبودن

نداشتن نمایشگر میزان باتری

Anker Sound Core 2

قیمت: ۴۴ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۵.۲۴×۵.۳۳×۴.۴۹ سانتی‌متر

۱۵.۲۴×۵.۳۳×۴.۴۹ سانتی‌متر وزن: ۳۵۷ گرم

۳۵۷ گرم عمر باتری: ۲۴ ساعت

۲۴ ساعت ضد آب: بله

بله دستیار صوتی: خیر

ساندکور انکر را شاید بتوان بهترین بلندگوی بلوتوث برای خریدی مقرون‌به‌صرفه دانست. این بلندگوی کوچک با فقط ۴۰ دلار، صدایی بلند و متعادل را ارائه می‌دهد و از استاندارد IPX5 برخوردار است که می‌تواند دربرابر پاشیدن آب، گردوغبار و برف مقاوم باشد.

این بلندگو به لطف بهترین کلاس باتری Anker که به شارژرهای قابل اعتماد خود هم معروف است، ۲۴ ساعت دوام می آورد و بلندگوهای نئودیمیوم (Neodymium) دوگانه‌ی ساندکور ۲ به شما اطمینان می‌دهد که در هر محیطی صدای قدرتمندی خواهید داشت.

طراحی جمع و جور این اسپیسکر، این بلندگو را به گزینه‌ای مناسب برای قرارگیری در کیف و یک سفر سریع جاده‌ای تبدیل می‌کند. علاوه بر رنگ مشکی براق، در رنگ‌های آبی و قرمز پر رنگ هم وجود دارد. کم‌هزینه بودن این اسپیکر آن را برای انواع محیط‌ها ایدئال می‌سازد.

قیمت ارزان

وزن کم

عمر باتری زیاد

ضد آب بودن مناسب نبودن برای محیط‌های بزرگ

Tribit StormBox Micro

قیمت: ۳۳ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۳.۵×۹.۹ سانتی‌متر

۳.۵×۹.۹ سانتی‌متر وزن: ۲۲۶ رم

۲۲۶ رم عمر باتری: ۸ ساعت

۸ ساعت ضد آب: بله، IP67

بله، IP67 دستیار صوتی: بله، دستیار صوتی گوگل

گاهی اوقات، کوچک بودن و حمل آسان مهم‌ترین شاخصه‌ی یک بلندگوی بلوتوث است. اما Tribot StormBox Micro ارزان‌قیمت نیز در صدا صرفه‌جویی نمی‌کند. این اسپیکر در حالی که فقط ۱۰ سانتی‌متر مربع است، StormBox Micro مخصولا با توجه به ابعادش دارای باس بسیار چشمگیری است.

این بلندگو دارای یک بند پلاستیکی است که اتصال آن به کوله‌پشتی یا دوچرخه را آسان می‌سازد. همچنین دارای درجه مقاومت در برابر آب با IP67 است و می‌تواند تا ۸ ساعت دوام داشته باشد. با این حال، این اسپیکر ورودی aux ندارد، بنابراین تنها از طریق بلوتوث می‌تواند به دستگاه‌های دیگر وصل شود.

کوچک بودن و وزن کم

باس مناسب برای یک اسپیکر کوچک

ضد آب هوشمند نبودن در مدل‌های قدیمی‌تر

عمر باتری کم

بهترین بلندگوهای رومیزی

یکی از مواردی که هنگام خرید کامپیوتر، چه لپ‌تاپ و چه دسکتاپ، معمولا از دست می‌رود، صدای خوب است. لپ‌تاپ‌ها بلندگوهای کوچکی دارند که صدای نسبتا قابل قبولی را تولید می‌کنند، اما قطعا یک صدای استریو و غنی قابل توجه نیست و حتی اگر بلندی کافی داشته باشند، به طور جدی در بخش باس کم می‌آورند.

اما چه بخواهید بلندگوی لپ‌تاپ خود را به سطح دیگری ارتقا دهید و یا برای رایانه‌ی دسکتاپ خود یک اسپیکر مناسب تهیه کنید، تنوع بسیار زیادی وجود دارد تا کیفیت سیستم شما را به سطح بالاتری برساند. حتی یک اسپیکر ارزان قیمت رایانه‌ای می‌تواند کیفیت صدا را تا حدی بالا ببرد.

تعداد زیادی بلندگوی رایانه برای انتخاب وجود دارد و مطمئنا می‌توانید رایانه‌ی خود را را با یک اسپیکر مناسب جفت کنید. اما در اینجا انواعی از بلندگوهای رایانه شخصی را با قیمت‌های مختلف بررسی می‌کنیم، که همگی آمپلی‌فایرهای داخلی خود را دارند و باید برای تغذیه به برق متصل شوند.

بعضی از آن‌ها گزینه‌های اتصال آنالوگ ساده دارند درحالی که اکثر آن‌ها اکنون به نوعی اتصال دیجیتال مجهز هستند، چه از طریق USB یا USB-C یا یک خروجی دیجیتال که می‌توانید به تلویزیون وصل کنید. همانطور که انتظار دارید، گزینه‌های اتصال بهتر باعث افزایش هزینه‌ی بلندگوها می‌شوند، اسپیکرهای با قیمت متوسط هم ​​دارای گزینه‌های اتصال مطلوبی هستند.

Harman Kardon Soundsticks 4

قیمت: ۳۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۲۵.۴×۵ سانتی‌متر

۲۵.۴×۵ سانتی‌متر وزن: ۴.۴ کیلوگرم

۴.۴ کیلوگرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، بلوتوث

SoundSticks هارمن کاردن ۲۰ سال است که وجود دارد و همیشه مورد علاقه‌ی کاربران به ویژه کاربران مک بوده است، زیرا از همان ابتدا برای دارندگان iMacهای اولیه عرضه شد. امسال SoundsSticks 4 با قدرت ۱۴۰ وات دردسترس است و با اتصال بلوتوث استاندارد ارائه می‌شود.

جعبه‌گشایی و بررسی اسپیکر هارمن کاردن Aura Studio 3

این سیستم برخلاف آنچه در تصاویر دیده می‌شود جمع‌وجور است و در عین حال صدای قوی را همراه با باس مطلوبی ارائه می‌دهد که هنگامی که روی میز است آن را به لرزه درمی‌آورد. شاید بتوان تنها نقص آن را نداشتن اتصال دیجیتالی سیمی مانند USB دانست. اما در عین حال یک کابل آنالوگ وجود دارد که آن را به جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون یا خروجی رایانه یا دستگاه‌های دیگر متصل می‌کند.

بدین ترتیب اتصال بلوتوث برای اتصال به بسیاری دستگاه‌های دیگر همچنان یک گزینه‌ مطلوب خواهد بود. با سیم‌های اتصال بین بلندگوها و ساب‌ووفر فاصله‌ی میان آن‌ها نباید زیاد باشد.

همچنین لازم به ذکر است که برای خرید این بلندگوها نیازی نیست که کاربر Mac باشید. این سیستم صوتی با هر دستگاه صوتی که دارای بلوتوث یا پورت خروجی صدای ۳.۵ میلی‌متری باشد سازگار است. حتی اگر نمی‌خواهید تا ۳۰۰ دلار برای اسپیکر هزینه کنید مدل پایین‌تری SoundSticks 3 با ۲۰۰ دلار دردسترس است.

امکان اتصال بلوتوث

طراحی منحصربه‌فرد

صدای قوی

باس مطلوب نداشتن اتصال USB

Audioengine A1

قیمت: ۲۷۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۵.۲×۱۰.۱×۱۳.۳ سانتی‌متر

۱۵.۲×۱۰.۱×۱۳.۳ سانتی‌متر وزن: ۳.۰۳ کیلوگرم

۳.۰۳ کیلوگرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، بلوتوث

بلندگوهای A1 که اخیرا به خانواده‌ی آدیو انجین (Audioengine) پیوسته‌اند، از نظر اندازه جمع‌وجور و از نظر وضوح بسیار خوب هستند. اگرچه همانند مدل گرانتر A2 کمی از نظر باس کم می‌آورند اما برای استفاده در فاصله‌ی نزدیک کافی به‌نظر می‌رسد. درمجموع در یک اتاق کوچک، می‌توانند به عنوان سیستم بلندگوی اصلی استفاده شوند، اما قدرت کافی برای پشتیبانی کامل از یک اتاق بزرگ را ندارند.

طراحی زیبا و تنظیم آسان و بی‌سیم بودن، بر جذابیت آن افزوده است. بنابراین می‌توان رایانه یا دستگاه دیگری را از طریق بلوتوث به آن متصل کرد و برای همگام شدن فقط کافی است دکمه‌ی همگام‌سازی را فشار داد. مجموعه‌ای از سیم‌ها دو بلندگو را به هم متصل میکند و امکان اتصال بلندگوها از طریق سیم به رایانه هم وجود دارد.

امکان اتصال بلوتوث

ظاهر قدرتمند

صدای قوی در محیط کوچک باس کم در محیط وسیع

Audioengine A2

قیمت: ۲۷۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۵.۲×۱۰.۱×۱۳.۳ سانتی‌متر

۱۵.۲×۱۰.۱×۱۳.۳ سانتی‌متر وزن: ۳.۰۳ کیلوگرم

۳.۰۳ کیلوگرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، بلوتوث

اگر توانایی خرید یک اسپیکر ۵۰۰ دلاری A5 Plus Audioengine را ندارید یا ابعاد بزرگ آن را نمی‌پسندید مدل A2 Plus گزینه‌ی خوبی است. اگرچه باس کمتری تولید می‌کند و صدای آن خیلی بلند نیست اما به عنوان یک بلندگوی کوچک در اتاق گزینه‌ی خوبی خواهد بود.

این دستگاه از جک ۳.۵ میلی‌متری و بلوتوث پشتیبانی می‌کند و با قیمت ۲۶۹ دلار، صدای عالی را در یک طراحی جمع‌وجور و مینیمالیستی جذاب ارائه می‌دهد و به همین هم امسال بسیار محبوب شده است. به ویژه اینکه در رنگ‌های متنوع‌تری نسبت به دیگر اسپیکرها عرضه می‌شود.

علاوه بر این اگر آمادگی هزینه‌ی ۲ برابری را داشته باشید مدل A5 این شرکت با ابعادی بزرگ قدرتی مناسب را به همراه باس مناسب ارائه می‌دهد.

امکان اتصال بلوتوث

ظاهر قدرتمند

صدای قوی در محیط کوچک

اتصال‌های گوناگون مناسب برای استودیو باس کم در محیط وسیع

Razer Nommo Chroma

قیمت: ۲۰۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۴x17x22 سانتی‌متر

۱۴x17x22 سانتی‌متر وزن: ۲ کیلوگرم

۲ کیلوگرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، USB، بلوتوث

Razer اسپیکرهای نومو کروما (Nommo Chroma) خود را به عنوان بلندگوهای «بازی» معرفی می‌کند و تعجب آور هم نیست زیرا این شرکت به ساخت لوازم جانبی مخصوص بازی معروف است. این اسپیکرها بدون داشتن ساب‌ووفر جداگانه باس مناسبی ارائه می‌دهند و میزان باس با یک دکمه روی بلندگوی سمت چپ قابل تنظیم است. این ویژگی برای تولید برخی از باس‌ها که ضربه‌ی خاصی به آن وارد می‌کند بسیار برای گیمرهایی جذاب است که دوست دارند بر جذابیت یک بازی بیفزایند. همین‌طور برای تماشای فیلم و موسیقی بسیار مناسب است.

این اسپیکرها همچنین به فناوری حس بازی مجهزند که شامل نورپردازی‌هایی در زیر پایه می‌شود و قابلیت رنگ‌بندی با برنامه‌ریزی دلخواه یا هماهنگ شده با گیم‌پلی را دارد. اتصال با کابل USB-A، جک ۳.۵ میلی‌متری و بلوتوث وجود دارد که باعث می‌شود به آسانی به دستگاه‌های گوناگون متصل شود.

علاوه بر خود اسپیکر، لوازم جانبی مانند ماوس، ماس‌پد و ساب‌ووفر هم با طراحی یکسان در برخی مدل‌های این اسپیکر ارائه می‌شود که هزینه‌ی آن را تا ۷۰۰ دلار در مدل با لوازم جانبی کامل افزایش می‌دهد.

امکان اتصال بلوتوث

نورپردازی جذاب

صدای قوی

لوازم جانبی مانند ماوس‌پد با طراحی یکسان قیمت زیاد در صورت تهیه با لوازم جانبی

Logitech Z625

قیمت: ۱۷۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۱.۷×۱۹.۵×۱۲.۵ سانتی‌متر

۱۱.۷×۱۹.۵×۱۲.۵ سانتی‌متر وزن: ۸۵۰ گرم

۸۵۰ گرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، RCA

لاجیتک با این سیستم بلندگوی رایانه بار دیگر قدرت محیطی خود را ثابت می‌کند. باس Logitech Z625 بسیار قدرتمند است و این برای گیمرها که هنگام بازی یا تماشای فیلم‌های پرفروش به آن نیاز دارند، گزینه‌ی بسیار مطلوبی محسوب می‌شود.

علاوه بر قدرت زیاد با توجه به هر نوع اتصال مورد نیاز، از تعداد زیادی پورت هم برخوردار است. اگرچه همانند بسیاری از اسپیکرهای رایانه‌ای موجود، در حداکثر صدا نقص دارند و کمی صدا تحریف‌شده به گوش می‌رسد. اما تا صدای حدود ۷۵ درصد کیفیت صدا فوق‌العاده است و این برای سیستم صوتی که کمتر از ۲۰۰ دلار است بسیار مطلوب است.

وزن کم

اتصال RCA

باس قوی خروجی صدای نه‌چندان قوی در حداکثر صدا

نداشتن اتصال بلوتوث

Logitech Z407

قیمت: ۸۰ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۹.۹×۹.۴×۸.۵ سانتی‌متر

۱۹.۹×۹.۴×۸.۵ سانتی‌متر وزن هر اسپیکر: ۳۸۹.۶ گرم

۳۸۹.۶ گرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، Micro-USB، بلوتوث

مدل Z407 لاجیتک یک سیستم صوتی جمع‌وجور با ساب‌ووفر کوچک است که هرچند ظاهر قدرتمندی ندارد اما از جذابیت‌های خودش برخوردار است و ویژگی‌های مناسبی هم دارد. راه‌اندازی آن بسیار آسان است و می‌تواند با کابل ۳.۵ میلی‌متری یا از طریق USB به رایانه متصل شود. هرچند امکان استفاده از بلوتوث و اتصال آن به دستگاه‌های متنوع‌تری هم وجود دارد.

به لطف طراحی خوب این بلندگوها امکان استفاده از آن‌ها در حالت افقی یا عمودی وجود دارد. این سیستم کوچک همراه با یک کنترل دایره‌ای شکل (با دو باتری AAA) ارائه می‌شود که به عنوان یک فرستنده و گیرنده‌ی بلوتوث بین دستگاه‌های صوتی مجهز به بلوتوث و سیستم بلندگو عمل می‌کند. با ضربه زدن روی این کنترل می‌توان آهنگ‌های بعدی یا قبلی را شنید یا با چرخاندن آن می‌توان بلندی صدا را کنترل کرد.

صدا از فاصله نزدیک خوب است اما باس خیلی قدرتمند نیست. این به عنوان یک سیستم صوتی در یک اتاق کوچک خوب عمل می‌کند، اما در فضاهای بزرگ عملکردی معمولی دارد که البته با این قیمت نباید انتظار چندان بالایی هم داشت.

وزن کم

امکان اتصال بلوتوث

داشتن کنترل مجزا

قرارگیری افقی و عمودی خروجی صدای معمولی در محیط وسیع

Creative Pebbles

قیمت: ۲۵ دلار

مشخصات فنی

ابعاد: ۱۲.۲×۱۱.۶×۱۱.۵ سانتی‌متر

۱۲.۲×۱۱.۶×۱۱.۵ سانتی‌متر وزن هر اسپیکر: ۳۰۰ گرم

۳۰۰ گرم اتصال: جک ۳.۵ میلی‌متری، USB-C

اسپیکرهای Pebble شرکت کریتیو (Creative) مدتی است که در بازار وجود دارد و جزو بهترین‌ها با قیمت پایین محسوب می‌شوند. اکنون مدل V2 این شرکت با پلاگین USB-C (البته همراه با یک آداپتور USB-A) که بلندگو را تغذیه می‌کند آن را از نیاز به آداپتور برق اضافی بی‌نیاز کرده است. این مدل ۱۰ دلار از نسخه‌ی قبلی V1 (با USB-A) گران‌تر است و به همین نسبت صدای بلندتر و بهتری هم نسبت به V1 ارائه می‌دهد.

اگرچه نباید در مجموع از این مدل‌های کوچک انتظار صدای فوق‌العاده‌ای داشت اما به دلیل قیمت پایین آن‌ها بسیار مناسب هستند. علاوه بر این مدل دارای ساب‌ووفر هم تنها با ۵ دلار بیشتر و مدل بهبودیافته‌ی Plus 2.1 دارای ساب‌ووفر هم به قیمت ۴۰ دلار دردسترس است.

قیمت ارزان

وزن کم

استفاده از USB تایپ C خروجی صدای معمولی

نتیجه‌گیری

در نهایت می‌توان گفت که در سال ۲۰۲۰ شاهد اسپیکرهای کاربردی کاملا جدیدی در دنیای فناوری نبودیم و بهترین اسپیکرهای امسال نسخه‌های ارتقا یافته از مدل‌های قبلی هستند. با این وجود این مدل‌های معرفی شده کیفیت کاملا قابل قبولی در بازه‌های قیمتی متفاوت دارند که متناسب با محیط مورد استفاده و بودجه می‌توانند یک تجربه‌ی صوتی خوب را ارائه دهند.

توجه داشته باشید که برخی از این مدل‌ها ممکن است به صورت عمده در بازار ایران وجود نداشته باشند و برای تجربه‌ی آن‌ها یا باید بسیار بگردید یا به مدل‌های مشابه از همان برند اکتفا کنید. علاوه بر این با توجه به عرضه توسط فروشگاه‌های گوناگون، نوسانات ارز و شرایط واردات برخی از این محصولات ممکن است قیمت ریالی با میانگین قیمت دلاری در بازارهای جهانی برابری نداشته باشد.

برای خرید بهتر، ابتدا با توجه به سیستم صوتی که هم‌اکنون استفاده می‌کنید، به دقت نیازهای فعلی خود و انتظارتان از یک اسپیکر تازه را بررسی کنید و از میان گزینه‌های بیان شده، مواردی را که در بازه‌ی متناسبی با بودجه‌ی شما قرار دارند برای بررسی دقیق‌تر انتخاب کنید.

منابع: CNet, TechRadar (۱, ۲), TomsGuide

