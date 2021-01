طبق گزارش شرکت IDC، طی سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ حدود ۳۸۵.۹ میلیون گوشی راهی بازار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبلی شاهد افزایش ۱۶ میلیونی فروش گوشی‌های هوشمند هستیم. این یعنی با وجود اینکه ۲۰۲۰ سال خوبی برای بازار موبایل نبوده، اما در انتها وضعیت آن اندکی بهبود یافته است.

در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۰ حدود ۲۷۵.۸ میلیون گوشی به دست مشتریان رسید که به معنای کاهش ۱۱.۷ درصدی نسبت به سال قبلی بود. در دو فصل بعدی هم به ترتیب ۲۷۸.۴ و ۳۵۳.۶ میلیون گوشی راهی بازار شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی گوشی‌های کمتری به دست کاربران رسیده است. اما با توجه به بهبود شرایط در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد در سال جاری میلادی وضعیت بازار موبایل رو به رشد خواهد بود.

طی این مدت اپل موفق شده ۹۰.۱ میلیون آیفون را راهی بازار کند و در رتبه‌ی اول قرار گرفته است. گفته می‌شود اپل در این محدوده‌ی زمانی رکوردشکنی کرده و در رتبه‌ی دوم هم نام سامسونگ دیده می‌شود که توانسته ۷۳.۹ میلیون گوشی را در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار دهد. در رتبه‌های سوم و چهارم هم نام شیائومی و اوپو دیده می‌شود.

در این سال، هواوی به رتبه‌ی پنجم سقوط کرده است. این در حالی است که تابستان سال گذشته شرکت هواوی برای مدتی موفق شد به مقام اول بازار موبایل دست پیدا کند ولی تشدید تحریم‌های آمریکا باعث شده مشکلات این شرکت دوچندان شود. چند ماه قبل آنر از هواوی جدا شد و به تازگی شایعاتی در مورد واگذاری گوشی‌های سری پی و میت هواوی به یک کنسرسیوم مطرح شده که البته هواوی آن را تکذیب کرده است. باید ببینیم هواوی در سال ۲۰۲۱ چه مقامی را از آن خود می‌کند.

بر اساس گزارش IDC، در سال ۲۰۲۱ هم رشد بازار موبایل ادامه پیدا می‌کند. گفته می‌شود بهبود گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده نقش مهمی در افزایش فروش گوشی‌های هوشمند خواهند داشت.

