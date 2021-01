هواوی میت ۴۰ پرو ماه‌ها قبل با قابلیت شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی معرفی شد و اوپو هم از فناوری شارژ بی‌سیم ۶۵ واتی رونمایی کرده است. حالا به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد برای دو گوشی جدید خود شارژ بی‌سیم ۶۷ واتی را به ارمغان بیاورد.

یکی از متخصصین سایت XDA با بررسی کدهای نسخه بتا MIUI 12.5 شواهدی در ارتباط با شارژ بی‌سیم ۶۷ واتی در دو گوشی جدید شیائومی پیدا کرده است. ظاهرا هر دو گوشی عضو یک خانواده هستند و طبق همین کدها، احتمالا از اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برند. این متخصص حتی موفق به پیدا کردن لوگوی مربوط به ویژگی موردنظر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

اما سوال مهم این است که کدام گوشی‌های شیائومی از این قابلیت بهره می‌برند. اگرچه برخی به نام می ۱۱ پرو اشاره کرده‌اند، اما یکی از افشاگران چینی اعلام کرده که مدل‌های پیشرفته‌تر (مانند اولترا یا پرو پلاس) مبتنی بر این ویژگی خواهند بود. در هر صورت موضوع مهم این است که شیائومی به زودی با ارائه‌ی شارژ بی‌سیم ۶۷ واتی قصد دارد در این زمینه رکوردشکنی کند. امیدواریم این شرکت بتواند حرارت ایجاد شده و کاهش دوام باتری را هم کنترل کند.

