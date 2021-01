درآمد سامسونگ در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران کرونا افزایش یافته است

سامسونگ جزئیات درآمد خود طی سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ را منتشر کرده که طبق آن، این شرکت در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم چالش‌های بحران کرونا توانسته درآمد بیشتری را نسبت به سال قبلی کسب کند. روی هم رفته در این سال سامسونگ توانسته سود عملیاتی ۳۲٫۱ میلیارد دلاری را راهی خزانه‌ی خود کند و کل درآمد این شرکت در این سال به ۲۱۱٫۵ میلیارد دلار می‌رسد که نسبت به ۲۰۱۹ به ترتیب شاهد افزایش ۲۹٫۶ و ۲٫۷۸ درصدی هستیم.

سامسونگ می‌گوید عملکرد مناسب در سه‌ماهه‌ی چهارم به لطف تلاش‌های گسترده‌ی این شرکت برای اطمینان از عرضه‌ی پایدار محصولات و خدمات در سطح جهانی امکان‌پذیر شده است. در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹، سامسونگ در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ توانسته رشد ۲۶٫۴ درصدی داشته باشد که این افزایش درآمد تا حد زیادی به لطف بخش‌های تولید نمایشگر و تراشه‌های حافظه امکان‌پذیر شده است.

بخش تولید نمایشگرهای سامسونگ طی این فصل رکوردشکنی کرده که این موضوع به افزایش تقاضا از طرف تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند برمی‌گردد. باید خاطرنشان کنیم تمام مدل‌های سری آیفون ۱۲ از نمایشگرهای اولد بهره می‌برند و بدون شک این تصمیم اپل نقش مهمی در افزایش درآمد سامسونگ‌ داشته است. همچنین در این محدوده‌ی زمانی، عملکرد سامسونگ‌ در زمینه‌ی نمایشگرهای بزرگ‌تر مختص تلویزیون‌ها و مانیتورها بهبود یافته است.

سامسونگ‌ اعلام کرده با توجه به معرفی سری گلکسی S21، طی سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۱ درآمد بیشتری در حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند کسب می‌کند و قصد دارد تنوع گوشی‌های تاشو خود را افزایش بدهد. همچنین طی سال ۲۰۲۱ تقاضا برای نمایشگرهای اولد افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع منجر به افزایش درآمد سامسونگ‌ می‌شود. در نهایت سامسونگ انتظار دارد که تقاضا برای نمایشگرهای تاشو هم بیشتر خواهد شد.

