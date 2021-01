نسل دوم ایرپادز پرو ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی شود

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد اپل قصد دارد تا پایان فصل بهار از نسل دوم ایرپادز پرو رونمایی کند. این گزارش جدید بعد از سفارش خرید فلش مموری توسط اپل به یکی از تأمین کنندگان قطعات منتشر شده است. این احتمال وجود دارد که اپل می‌خواهد از این فلش مموری‌ها در لوازم جانبی صوتی شخصی استفاده کند.

این اطلاعات جدید که توسط منابع صنعتی نشریه‌ی DigiTimes به دست آمده است، نشان می‌دهند که شرکت Winbond Electronics از این سفارش‌های زیاد جدید ثبت شده در مدت کوتاه سود خواهد برد و این سفارش‌ها تمامی ظرفیت خط تولید این شرکت را به خود اختصاص خواهند داد.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که این سفارش ثبت شده برای خرید فلش مموری‌های NOR است که ادعا می‌شود اپل می‌خواهد از آن‌ها در خط تولید ایرپادز پرو استفاده می‌کند. با وجود اینکه این گزارش جدید مشخص نکرده است که از این فلش مموری‌ها در کدام مدل ایرپادز استفاده خواهد شد اما این احتمال وجود دارد که اپل از این فلش مموری‌ها در مدل‌های بعدی ایرپادز استفاده کند.

منابع منتشر کننده‌ی این گزارش همچنین ادعا می‌کنند که انتظار می‌رود شرکت Winbond Electronics یکی تأمین‌کنندگان فلش مموری‌های NOR برای نسل بعدی ایرپادز پرو باشد که در گذشته پیش‌بینی شده بود قرار است در اواخر نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ شاهد رونمایی از آن باشیم.

این اخبار جدید همچنین می‌گویند که این تأمین کننده‌ی قطعات برای تأمین این قطعات از تمامی ظرفیت خط تولید خود در تمامی نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد. البته هنوز مشخص نیست که چه مقدار از این سفارش‌ها مرتبط به اپل است، اما اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند باید بگوییم که این احتمال وجود دارد که سفارش ثبت شده توسط اپل بخش قابل توجهی از خط تولید را به خود اختصاص داده باشد.

ایرپادز پرو ۲ ممکن است در دو اندازه عرضه شود

با وجود اینکه نشریه‌ی DigiTimes سابقه‌ی خوبی را در منتشر کردن اطلاعات تأمین‌کنندگان قطعات دارد، اما این نشریه در زمینه‌ی مشخص کردن اطلاعاتی درباره‌ی ویژگی‌ها و مدل‌های جدید عملکرد خوبی را نداشته است.

شایعه‌ها و گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند ادعا می‌کنند که اپل قصد دارد از نسل دوم ایرپادز پرو در ماه آوریل (فروردین) رونمایی کند. علاوه‌بر این شایعه‌های دیگری هستند که عنوان می‌کنند اپل قصد دارد از نسخه‌ی ارزان قیمت‌تر ایرپادز پرو با نام ایرپادز پرو Lite در نیمه‌ی اول ۲۰۲۱ رونمایی کند.

