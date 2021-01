گلکسی بادز پرو جدیدترین و شاید بهترین هدفون بی‌سیم سامسونگ است که به همراه پرچم‌داران سری گلکسی S21 رونمایی شد. سامسونگ این هدفون بی‌سیم را با ادغام طراحی و قابلیت‌های گلکسی بادز پلاس و گلکسی بادز لایو تولید کرد تا شاهد محصولی باشیم که تا جای ممکن، نقاط ضعف محصولات گذشته را پوشانده باشد. در این مطلب اما تصمیم گرفتیم به بررسی گلکسی بادز پرو بپردازیم تا ببینیم آیا خرید این گجت کوچک می‌تواند انتخاب منطقی باشد یا خیر.

سامسونگ مدت زمان زیادی است که کار خود را در تولید هدفون‌های بی‌سیم آغاز کرده. شرکت کره‌ای تاکنون چندین نسل از این محصولات را راهی بازار کرده که شامل IconX در سال ۲۰۱۶ و جانشین آن در سال بعد، گلکسی بادز، گلکسی بادز پلاس، گلکسی بادز لایو و گلکسی بادز پرو می‌شوند. تقریبا می‌توان گفت ۵ سال است که شرکت در این زمینه فعالیت دارد اما خب در دوران اولیه اصلا عملکرد خوبی نداشت.

برای مثال IconX که اولین تلاش شرکت در این زمینه به حساب می‌آمد از لحاظ طول عمر باتری کاملا ناامیدکننده ظاهر شد و جانشین آن هم که یک سال بعد در دسترس قرار گرفت، مشکلات زیادی داشت. در سال ۲۰۱۹، شاهد اولین هدفون بی‌سیم شرکت از برند گلکسی بودیم که تحت عنوان گلکسی بادز شناخته می‌شد اما آن هم از مشکلاتی در بخش اتصالات بهره می‌برد و همین مسئله باعث شد سامسونگ آپدیت‌های زیادی را برای رفع مشکل آن عرضه کند.

در سال ۲۰۲۰ گلکسی بادز پلاس با طول عمر بالای باتری و قیمت مناسب راهی بازار شد و دیگر مشکلات قبل را نداشت. اما خب از قابلیت‌های خوبی نظیر حذف نویز اکتیو هم بی‌بهره بود؛ به همین خاطر نمی‌شد آن را با ایرپادز پرو مقایسه کرد. در نیمه‌ی دوم همان سال اما گلکسی بادز لایو با ظاهری لوبیایی شکل و عجیب راهی بازار شد و اولین هدفون بی‌سیم سامسونگ با قابلیت حذف نویز اکتیو لقب گرفت.

تلاش سامسونگ در بهبود وضعیت ایربادزها کاملا مشخص بود و هر سال یک مشکل از مشکلات عدیده‌ی هدفون بی‌سیم ابتدایی کاسته و به قابلیت‌های آن افزوده می‌شد تا در نهایت در سال ۲۰۲۱، گلکسی بادز پرو با قیمت ۲۰۰ دلار و با هدف رقابت مستقیم با نمایندگان قدرتمند و بی‌رقیب اپل راهی بازار شد. محصولی که هم ظاهر زیبایی دارد و هم از قابلیت‌های بسیار خوبی بهره می‌برد. اما آیا این هدفون بی‌سیم ارزش خرید دارد؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

جعبه‌گشایی و نگاه اولیه به هدفون بی‌سیم گلکسی بادز پرو

بررسی گلکسی بادز پرو

طراحی و کیفیت صدا

با نگاهی به برچسب قیمتی و همچنین قابلیت‌ها و ظاهر این محصول، کاملا می‌توان متوجه شد که سامسونگ در درجه‌ی اول چه هدفی را از ساخت آن دنبال می‌کرد؛ رقابت با ایرپادز پرو، پرفروش‌ترین هدفون بی‌سیم جهان که توسط جدی‌ترین و قدرتمندترین رقیب سامسونگ یعنی اپل تولید شده و تقریبا از هر لحاظی بی‌نظیر است. حال غول کره‌ای با گلکسی بادز پرو قصد دارد ثابت کند می‌توان در ازای پرداخت مبلغی کمتر، همان کیفیت و کارایی را دریافت کرد.

با کیفیت صدا شروع می‌کنیم. جایی که اکثر هدفون‌های بی‌سیم گران‌قیمت عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارند و گلکسی بادز پرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. مانند گلکسی بادز پلاس، در این هدفون نیز شاهد درایورهای دوگانه با ووفرهای ۱۱ میلی‌متری بزرگ‌تر هستیم که وظیفه‌ی تولید بیس‌ و ساب‌بیس را بر عهده دارند.

همچنین توییتر ۶.۵ میلی‌متری هم در ارائه‌ی صداهای High (محدوده فرکاس‌های زیر تا فرکانس میانی، ۱۶Khz تا ۴Khz) و Mid (محدوده‌ی میانی صدا، ۱Khz تا ۸۰Hz) ایفای نقش می‌کند. نمی‌توان گفت این تجهیزات بکار رفته کاملا جدید هستند اما با قاطعیت می‌توان گفت عملکرد آن‌ها بسیار بهتر شده و کیفیت صدا افزایش چشمگیری داشته که این موضوع تا حد زیادی به طراحی و ارگونومی خوب بادز پرو نیز بر می‌گردد.

در رابطه با مزیت‌های این طراحی جدید نیز باید به این موضوع اشاره کنیم که اکنون گلکسی بادز پرو راحت‌تر و بهتر درون گوش قرار گرفته و محکم در آن قرار می‌گیرد. برعکس گلکسی بادز پلاس یا گلکسی بادز لایو که خب شاید خیلی‌ها با آن مشکل داشتند. البته نباید فراموش کرد که هدفون‌های بی‌سیم هرچه در این زمینه خوب و عالی باشند، باز هم کاربران زیادی سر این مسئله‌ی قرارگیری در گوش با آن‌ها مشکل خواهند داشت. به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم اکنون گلکسی بادز پرو برای همه نوع گوش‌ها مناسب است. صرفا می‌توانیم آن را یک نسخه‌ی بهبود یافته به نسبت نسخه‌های قبل در بخش ارگونومی و طراحی دانست.

مزیت دیگر این محصول در بخش طراحی، وزن بسیار سبک آن است که باعث می‌شود ساعت‌ها بدون ایجاد درد در گوش به موسیقی گوش دهید و حتی وجود آن در گوش را هم حس نکنید. اگر هدفون در گوشتان بشیند، که به احتمال زیاد اینطور هم هست، نه تنها نگرانی از بابت خارج شدن آن وجود ندارد بلکه کیفیت صدای فوق‌العاده‌ای را در اختیارتان قرار می‌دهد. بدون اینکه نیاز باشد دائما آن را روی گوش خود تنظیم کنید.

میزان بیس صدا و همچنین کیفیت صدای استریو در این هدفون بی‌سیم بسیار بالاست. به گونه‌ای که کاربر از همان ابتدا از تعادل بسیار عالی که در این بخش وجود دارد شگفت‌زده خواهد شد. یعنی نه بیس آنقدری زیاد است که کاربر از شنیدن موسیقی دلزده شود و نه آنقدری کم که تنها صداهای تیز به گوش برسد. صداها در هر فرکانسی به خوبی به گوش کاربر می‌رسند و تفکیک آن‌ها نیز به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر حذف نویز اکتیو و یا حالت محیطی (Ambient Mode) فعلا نباشد، صدا به آن کیفیت و شدتی که باید به گوش نمی‌رسد. به خصوص در فرکانس‌های پایین‌تر. به همین خاطر توصیه می‌شود هنگام گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم، سعی کنید یکی از این دو را روشن کنید که خب اغلب کاربران در هر صورت این کار را انجام می‌دهند.

در رابطه با کیفیت صدای ارائه شده باید بگوییم کاربرانی با سلیقه‌های مختلف در زمینه‌ی موسیقی می‌توانند با خرید گلکسی بادز پرو، تجربه‌ی بسیار دلنشین و لذت‌بخشی از گوش دادن به موسیقی داشته باشند. اگر هم در این زمینه حرفه‌ای هستید، اکولایزر موجود در اپلیکیشن Wearable به شما کمک می‌کند صدای را مطابق با سلیقه‌ی خود تنظیم کنید.

قابلیت حذف نویز اکتیو

اما قابلیتی که بسیاری از کاربران علاقه دارند آن را در هدفون‌های بی‌سیم خود ببینند، بهره‌مندی از حذف نویز اکتیو است که خب خوشبختانه در این محصول شاهد آن هستیم. منتها اگر فکر می‌کنید به خاطر بهره‌مندی از این ویژگی باید گلکسی بادز پرو را خریداری کنید اشتباه می‌کنید. این حرف اصلا به این معنا نیست که عملکرد هدفون سامسونگ در زمینه‌ی خنثی‌سازی نویزها بد است. اما در این بخش هدفون‌های بهتری هم وجود دارند که کاربر مد نظر داشته باشد.

اگر به دنبال هدفونی برای بهره‌مندی از قابلیت حذف نویز اکتیو هستید، باید بدانید گلکسی بادی پرو بهترین انتخاب در این زمینه نیست و قطعا گزینه‌های بهتری برای انتخاب وجود دارند.

سامسونگ روی این ویژگی مانور زیادی نداده اما با این حال کیفیت و شفافیت صدا در صورتی که آن را فعال می‌کنید بهبود پیدا می‌کند و مشخص است که شرکت کره‌ای تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده. در اپلیکیشن Wearable سامسونگ کاربر می‌تواند این قابلیت را روی حالت Low و High به معنای کم و زیاد قرار دهد. تفاوت بین این دو حالت در واقع این است که اگر آن را روی Low قرار دهید، صداهای محیط با فرکانس پایین به گوشتان خواهد رسید و اگر آن را روی High قرار دهید، صداهایی با فرکانس پایین کاملا قطع شده و صدا با فرکانس بالاتر را خواهید شنید.

این قابلیت بسیار کاربردی است و در گلکسی بادز پرو هم به شکل خوبی تعبیه شده اما اصلا، حتی نزدیک به عملکرد بی‌نظیر حذف نویز اکتیو در ایرپادز پرو اپل هم نیست. هدفون بی‌سیم اپل تقریبا هر صدایی که از محیط باشد، صرف نظر از میزان فرکانسی که دارد حذف می‌کند اما کهکشانی کوچک سامسونگ غالبا صداهایی با فرکانس پایین را حذف می‌کند. هرچند برخی از کاربران معتقدند شنیدن صداهای اطراف گاهی اوقات لازم است و برای این دسته، گلکسی بادز پرو محصولی است کاملا ایده‌آل. اما خب اگر قرار باشد کاربر حذف نویز اکتیو را فعال کند، باید آن را در شرایطی انجام دهد که بداند شنیدن صدای محیط اهمیتی نخواهد داشت.

با این حال از وجود این قابلیت به عنوان یکی از نکات مثبت گلکسی بادز پرو یاد می‌کنیم چرا که قیمت این محصول کمتر از ایرپادز پرو است و انتظار نداریم در تمامی زمینه‌ها از نماینده‌ی قدرتمند اپل بهتر ظاهر شود. همانطور که اشاره شد، برای کاربرانی که سطح انتظار متفاوتی از حذف نویز اکتیو دارند، این محصول می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد.

شنیدن صدای محیط (Ambient Sound)

نکته‌ی مثبت دیگر که در واقع نقطه متضاد حذف نویز اکتیو نیز هست، صدای محیطی یا Ambient Sound نام دارد. قابلیتی که به میکروفون‌های بادز پرو این اجازه را می‌دهد تا صداهای محیط را به گوش کاربر برساند. از آن جایی که هدف از وجود چنین قابلیتی، شنیدن صدای اطراف است، بنابراین هرچه بهتر و واضح‌تر بتوانید صداهای خارجی را بشنوید، یعنی هدفون کار خود را بهتر انجام داده.

در گلکسی بادز پرو، ۴ سطح مختلف وجود دارد که می‌توانید Ambient Mode را متناسب با آن‌ها فعال کنید. اگر آن را روی بیشترین حالت ممکن قرار دهید، حتی اگر صدای موسیقی بیشتر از ۵۰ درصد هم باشد، صدای اطراف به شکل کاملا واضح و شفاف به گوشتان خواهد رسید. به گزارش برخی از کاربران، حتی صدای پرنده‌ها نیز در این حالت به گوش می‌رسد و این یعنی گلکسی بادز پرو موفق شده کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

Voice Detect یکی از قابلیت‌های بسیار خوب و کاربردی گلکسی بادز پرو است که به محض شنیدن صدای کاربر، شدت موسیقی را کم کرده و Ambient Sound را برای شنیدن بهتر صدای اطراف فعال می‌کند.

قابلیت خوب دیگری که به صورت خودکار هدفون را روی Ambient Sound قرار می‌دهد، Voice Detect به معنای تشخیص صداست. به این صورت که اگر با شخصی در حال صحبت باشید، هدفون آن را تشخیص داده و با کاهش صدای موسیقی، حالت Ambient Sound را فعال می‌کند تا راحت‌تر با مخاطب خود گفت‌وگو کنید. ۱۰ ثانیه بعد از اینکه دیگر صدایی از شما به گوش نرسد، هدفون تنظیمات را به همان شکل قبل باز می‌گرداند.

این قابلیت آنقدر سریع و دقیق هست که در مکالمات پیش‌بینی نشده، اصلا نیازی ندارید به صورت دستی موسیقی را متوقف و یا شدت صدا را کم کنید چون خود هدفون این عمل را سریع‌تر انجام می‌دهد. با این حال اگر در محیط خانه هستید توصیه می‌شود آن را غیرفعال کنید چون با کوچکترین صدایی از جانب شما، Ambient Mode فعال می‌شود. بنابراین بهتر است از آن در محیط‌های شلوغ استفاده کنید. قابلیت‌های خوب دیگری که در این هدفون قرار دارد عبارتنداز:

Auto Switch (جابه‌جایی خودکار): با کمک این قابلیت، کاربر در حالی که گلکسی بادز پرو درون گوش او است، مشغول تماشای فیلم یا موسیقی در گوشی گلکسی خود باشد و به یک دستگاه دیگر نظیر گلکسی تب S7 سوییچ کند، هدفون نیز به صورت خودکار خود را به تبلت نیز متصل می‌کند.

۳۶۰ Audio (صدای ۳۶۰ درجه): گلکسی بادز پرو از فناوری Dolby Head Tracking برای ایجاد یک صدای فراگیر حین تماشای فیلم استفاده می‌کند که باعث می‌شود کاربر این حس را داشته باشد که صدا از تمامی جهات به سمت وی می‌آید. در واقع نحوه‌ی کار آن مانند افکتی است که سینمای خانگی برایتان ایجاد می‌کند و نماینده‌ی سامسونگ این کار را به خوبی انجام می‌دهد.

Multi Mic Recording (ضبط صدا با چند میکروفون):‌ این یک قابلیت بسیار جالب و البته کاربردی برای بلاگرها و یوتیبرهاست که می‌توانند در لحظه، هم با استفاده از میکروفون بادز پرو و هم میکروفون گوشی گلکسی خود، به ضبط صدا بپردازند. مثلا با استفاده از میکروفون گوشی صدای محیط را ضبط کرده و در عین حال با بادز پرو صدای خود را هم ضبط کنند و در رابطه با آن صحنه حرف بزنند.

Game Mode (حالت بازی): حالت بازی، همانطور که از اسمش پیداست، برای شرایطی مناسب است که کاربر قصد انجام بازی را داشته و نمی‌خواهد کوچکترین تاخیری در روند ارسال و دریافت صدا داشته باشد. بنابراین آن را فعال کرده و با خیال راحت با گوشی گلکسی خود به انجام بازی می‌پردازد چرا که کوچکترین صدایی درون بازی با بالاترین سرعت ممکن به گوش وی خواهد رسید.

میکروفون‌های گلکسی بادز پرو

در گلکسی بادز پرو میکروفون‌های قدرتمندی استفاده شده. در این هدفون یک میکروفون وظیفه‌ی دریافت صدای کاربر را بر عهده دارد و سه میکروفون دیگر برای افزایش کیفیت و وضوح صدا کنار آن حضور دارند. یک میکروفون هم که در بخش خارجی تعبیه شده، صدای اطراف را از صدای کاربر جدا می‌کند تا مکالمه به شکل بهتری پیش برود.

بدین ترتیب حین گفت‌و‌گوی تلفنی یا جلسات آنلاین، افراد حاضر به خوبی صدای شما را خواهند شنید. البته اگر صدای محیط خیلی زیاد باشد، میکروفون‌های گلکسی بادز پرو از پس حذف آن‌ها بر نمی‌آیند. بنابراین توصیه می‌شود حین مکالمات مهم، سعی کنید در محیط خلوت و بدون سر و صدایی حضور داشته باشید.

البته اگر در محیط بیرون از خانه هستید و صدای باد زیاد است نباید نگران باشید چون سامسونگ قابلیتی را تحت عنوان Wind Shield در این هدفون قرار داد که به یک ماژول محفظه مانند شباهت دارد و حتی اگر در مسیر مستقیم باد هم قرار داشته باشید، با بالاترین وضوح و کیفیت ممکن صدای شما را به گوش مخاطب می‌رساند.

بنابراین در رابطه با میکروفون‌های بادز پرو می‌توان اینطور گفت که عملکرد خارق‌العاده‌ای ندارند اما در محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰ دلار، قطعا برای بسیاری از کاربران، مناسب و رضایت‌بخش هستند و می‌توانند پاسخگوی نیاز آن‌ها باشند. چون واقعا کمتر هدفونی در این محدوده‌ی قیمتی چنین عملکردی دارد.

میزان مقاومت بادز پرو در برابر نفوذ آب

به ادعای سامسونگ، گلکسی بادز پرو مقاوم‌ترین هدفون بی‌سیم این شرکت در برابر نفوذ آب است و چنین ادعای محکمی به این خاطر مطرح شده که این محصول از استاندارد ضد آب IPX7 بهره می‌برد. این یعنی سامسونگ آن‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در عمق یک متری آب تمیز قرار داده و در نهایت کهکشانی کوچک توانست بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه دهد.

همیشه باید مراقب باشید محصولی که خریداری می‌کنید در معرض نفوذ آب یا گرد و غبار قرار نگیرد چون حتی اگر بالاترین استاندارد نیز برای آن در نظر گرفته شود، باز هم خرابی در اثر نفوذ آب جز پوشش گارانتی به حساب نمی‌آید. اما خب اگر از این محصول زیر بارش باران استفاده کنید، یا به اشتباه مقداری آب روی آن بریزد، قطعا نباید مشکلی وجود داشته باشد. اما خب توصیه می‌کنیم هنگام شنا اصلا از این محصول استفاده نکنید. لازم به ذکر است کیس گلکسی بادز پرو هیچ استاندارد ضد آبی نداشته و بنابراین ضد آب نیست.

طول عمر باتری و شارژ گلکسی بادز پرو

گلکسی بادز لایو که سال گذشته رونمایی شد از لحاظ طول عمر باتری عملکرد فوق‌العاده خوبی داشت. سامسونگ با رونمایی از بادز پرو هم مدعی شد همان عملکرد خوب بادز لایو در نگه داری شارژ، در این محصول هم وجود دارد و بنابراین نباید جای نگرانی وجود داشته باشد. طبق تست‌های صورت گرفته اما صحت گفته‌های سامسونگ نیز به نوعی تایید شد و بادز پرو توانست امتیاز خوبی دریافت کند.

کیس بادز پرو از یک باتری ۴۷۲ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و ظرفیت باتری بکار رفته در هر گوشی هم ۶۱ میلی‌آمپر ساعت است. به ادعای سامسونگ، عملکرد این محصول در نگه‌داری شارژ هنگام گوش دادن به موسیقی، فیلم و … و مکالمه به شرح زیر است:

رسانه:

۵ ساعت گوش دادن به موسیقی تنها با ایربادز با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو فعال)

۸ ساعت گوش دادن به موسیقی تنها با ایربادز با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو غیرفعال)

۱۸ ساعت گوش دادن به موسیقی با ایربادز و کیس با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو فعال)

۲۸ ساعت گوش دادن به موسیقی با ایربادز و کیس با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو غیرفعال)

مکالمه:

۴ ساعت مکالمه تنها با ایربادز با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو فعال)

۵ ساعت مکالمه تنها با ایربادز با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو غیرفعال)

۱۴.۵ ساعت مکالمه با ایربادز و کیس با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو فعال)

۱۷.۵ ساعت مکالمه با ایربادز و کیس با یک بار شارژ (حذف نویز اکتیو غیرفعال)

با وجود کیس، بادز پزو می‌تواند در استفاده‌ی کاملا معمولی، حتی دو یا سه روز هم شما را همراهی کند. زمانی هم که شارژ آن به اتمام رسید، قابلیت شارژ سریع باعث می‌شود کاربر بتواند در مدت زمان تنها ۵ دقیقه، ایربادز را برای استفاده تا یک ساعت در اختیار داشته باشد که خب بسیار عالی است. اما در مقایسه با گلکسی بادز پلاس که از قابلیت‌های کمتری بهره می‌برد و مهم‌ترینشان هم حذف نویز اکتیو است، میزان نگه‌داری شارژ بسیار کمتر است.

کاربر برای شارژ بادز پرو تنها کاری که باید انجام دهد این است که آن‌ها را درون کیس قرار دهد. خود کیس هم از طریق یک پورت USB-C شارژ می‌شود. متاسفانه این محصول با کابل شارژر راهی بازار می‌شود اما آداپتوری با آن وجود ندارد. بنابراین کاربر باید به شارژر گوشی خود برای شارژ این محصول متوسل شود. لازم به ذکر است پشتیبانی از فناوری شارژ بی‌سیم هم در این محصول وجود دارد اما سرعت کمتری دارد.

اتصالات و دستگاه‌های پشتیبانی شده

مانند دیگر نسخه‌های سری گلکسی بادز، این محصول نیز می‌تواند از طریق بلوتوث به گوشی‌های اندرویدی و حتی آیفون‌ها، تبلت و کامپیوترها نیز متصل شود. اگر گوشی گلکسی در اختیار داشته باشید، فرایند اتصال بسیار آسان خواهد بود و تنها کافی است در کیس را باز کرده و روی گزینه‌ی Connect (اتصال) کلیک کنید.

اگر از گوشی‌های دیگر استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود حتما اپلیکیشن Galaxy Wearable را دانلود کنید تا بتوانید هدفون بی‌سیم خود را از جنبه‌های مختلف شخصی‌سازی کنید. در واقع بدون این اپلیکیشن، گلکسی بادز پرو یک هدفون بی‌سیم معمولی خواهد بود چرا که به کمک این برنامه می‌توانید به تنظیمات اکولایزر دسترسی داشته باشید، شدت حذف نویز و حالت محیطی را تغییر دهید و حتی کنترل‌های لمسی را مطابق سلیقه‌ی خود تنظیم کنید.

بعد از اتمام فرایند اتصال و اطمینان از اینکه اپلیکیشن آخرین به‌روزرسانی خود را دریافت کرده، بهتر است حتما از راهنمای کاربر فوق‌العاده کاربردی Galaxy Wearable استفاده کنید چرا که به شما آموزش می‌دهد چگونه بادزها را به شکل صحیح درون گوش خود قرار دهید، عملکرد لمسی آن چگونه است، چگونه باید آن را با دستگاه‌های دیگر متصل کرد و مواردی از است دست.

کاربران iOS اما باید به خاطر داشته باشند که اپلیکیشن یاد شده در اپ استور وجود ندارد و در واقع اصلا برای این سیستم‌عامل طراحی نشده. اما بادز پرو به خوبی با گوشی‌ها و آیپدها کار می‌کند و کاربر همچنان می‌تواند بین حالت محیطی و حذف نویز اکتیو سوییچ کرده و یا از دیگر کنترل‌های لمسی پیش‌فرض آن استفاده کند.

کنترل‌های لمسی گلکسی بادز پرو و تنظیمات مربوط به آن

مانند دیگر مدل‌های گلکسی بادز، این محصول هم از کنترل‌های لمسی بهره می‌برد و به کاربر این اجازه را می‌دهد با لمس هر باد (Bud)، دستورات مختلفی را صادر کند. فرامینی که می‌توان با کنترل لمسی صادر کرد به شرح زیر هستند:

یکبار ضربه زدن: توقف / پخش موسیقی

توقف / پخش موسیقی دوبار ضربه زدن: پخش موسیقی بعدی یا پاسخ / قطع تماس

پخش موسیقی بعدی یا پاسخ / قطع تماس سه‌بار ضربه زدن: پخش موسیقی قبلی

پخش موسیقی قبلی ضربه زدن و نگه‌داشتن به مدت ۱ ثانیه: رد تماس دریافتی (این کنترل قابل شخصی‌سازی است)

رد تماس دریافتی (این کنترل قابل شخصی‌سازی است) ضربه زدن و نگه‌داشتن هر دو بادز به مدت ۳ ثانیه: ورود به اتصالات بلوتوث

کاربر از طریق اپلیکیشن سامسونگ می‌تواند این کنترل‌های لمسی را که به صورت پیش‌فرض فعال هستند غیرفعال کند. همچنین ضربه زدن و نگه‌داشتن امکان شخصی‌سازی دارد و کاربر می‌تواند تعیین کند انجام آن روی هر باد (Bud) چه عملکردی داشته باشد. به صورت پیش‌فرض با این حرکت می‌توان بین حالت حذف نویز و صدای محیط سوییچ کرد اما می‌توان آن را برای فراخواندن دستیار صوتی و کنترل میزان صدا هم تنظیم کرد.

در گوشی‌های غیر گلکسی، با فراخواندن دستیار صوتی، گوگل اسیستنت فعال می‌شود در حالی که در گوشی‌های سامسونگ، دستیار صوتی اختصاصی شرکت یعنی بیکسبی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این دستیار صوتی همچنین به صورت صوتی نیز قابل فراخواندن است تا نیازی به این نباشد که یک ژست خاص برای آن در نظر گرفته شود.

قیمت، رنگ‌بندی و موجودی گلکسی بادز پرو

گلکسی بادز پرو از تاریخ ۱۵ ژانویه (۲۶ دی ماه) تاکنون در بازارهای مختلف و با قیمت ۲۰۰ دلار در دسترس قرار گرفته. البته اگر از گلکسی بادزهای قدیمی استفاده می‌کنید می‌توانید با تخفیف ۵۰ دلاری و واگذاری محصول قدیمی، گلکسی بادز پرو را دریافت کنید. همچنین اگر از هدفون بی‌سیم شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنید و قصد خرید نماینده‌ی کوچک سامسونگ را داشته باشید، ۳۰ دلار تخفیف خواهید گرفت. گلکسی بادز پرو در سه رنگ مشکی، نقره‌ای و بنفش در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

به صورت کلی این بررسی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، بررسی دلایلی برای خرید گلکسی بادز پرو و بخش دوم دلایلی برای نخریدن آن. اما این دلایل چه هستند؟ اگر قصد خرید یک هدفون بی‌سیم با کیفیت را دارید، به سه دلیل خرید گلکسی بادز پرو را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اگر طرفدار محصولات سامسونگ هستید و از گوشی و تبلت‌های این شرکت استفاده می‌کنید، بدیهی است توصیه می‌شود گلکسی بادز پرو را خریداری کنید چرا که میزان هماهنگی و سازگاری آن با گلکسی‌ها بسیار بیشتر است. اگر به دنبال محصولی هستید که در عین حال که کیفیت رضایت‌بخشی دارد و از ویژگی‌های بسیار خوبی نظیر حذف نویز بهره می‌برد، ضد آب نیز هست و عملکرد خوبی هم در برابر نفوذ آب از خود نشان می‌دهد، گلکسی بادز پرو انتخاب ایده‌آلی است. این محصول با بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IPX7، یک انتخاب کاملا هوشمندانه به حساب می‌آید و می‌تواند در برابر باران، تعریق و مواردی از این دست مقاومت خوبی از خود به نمایش بگذارد. دلیل سوم شاید خیلی قانع‌کننده نباشد اما بالاخره از قابلیت‌های خوب بادز پرو به حساب می‌آید. اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که به سادگی محصولی به این کوچکی را گم می‌کنید، گلکسی بادز پرو با در اختیار داشتن قابلیت SmartThings Find می‌تواند چه در حالت خاموش چه در حالت روشن، سیگنال‌هایی را به گوشی ارسال کند که بتوانید آن‌ها را پیدا کنید.

اما اگر به دنبال خرید هدفون بی‌سیم باکیفیت هستید، به دو دلیل باید خرید گلکسی بادز پرو را فراموش کنید:

اگر خواهان بهترین عملکرد از قابلیت حذف نویز اکتیو هستید، باید بدانید بادز پرو مناسب شما نیست. چرا که این قابلیت در نماینده‌ی سامسونگ کاملا معمولی است و نمی‌توان آن را با عملکرد حذف نویز اکتیو در ایرپادز پرو مقایسه کرد. باز هم باید اشاره کنیم که عملکرد حذف نویز اکتیو بادز پرو بسیار خوب است و در محدوده‌ی قیمتی که این گجت قرار دارد نیاز کاربران را برطرف می‌کند، اما انتظار زیادی از آن نداشته باشید. اگر طول عمر باتری برای خرید یک هدفون بی‌سیم مهم‌ترین دغدغه‌ی شماست و برایتان اهمیتی ندارد اگر هدفون از قابلیت‌هایی نظیر حذف نویز اکتیو پشتیبانی کنید، توصیه می‌شود به خرید گزینه‌های دیگر نظیر گلکسی بادز پلاس فکر کنید.

به صورت کلی، موارد مثبت و منفی در رابطه با گلکسی بادز پرو را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

نقطه قوت گلکسی بادز پرو طراحی عالی، وزن پایین و کیفیت ساخت بالا

شفافیت و وضوح بالای صدای دریافتی و بیس قدرتمند

قابلیت‌های کاربردی با امکان شخصی‌سازی بالا

عملکرد خوب باتری در محدوده‌ی قیمتی ۲۰۰ دلار

کیفیت بالای میکروفون‌ها

پشتیبانی از استاندارد ضد آب IPX7 و مقاومت خوب در برابر نفوذ آب