تصاویر زیبایی از گوشی مورد انتظار سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد

کمی بعد از انتشار جزئیاتی در رابطه با اکسپریا ۱۰ مارک ۳ و اکسپریا کامپکت، حالا تصاویر زیبا و چشم‌نوازی از پرچم‌دار جدید سونی یعنی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد که طراحی این محصول را از زوایای گوناگون به نمایش می‌گذارد.

گوشی جدید سونی زبان طراحی کاملا آشنایی با پرچم‌داران سری قبل شرکت دارد. اما اکسپریا ۱ مارک ۳ نه تنها ظاهری شبیه به اکسپریا ۱ مارک ۲ دارد بلکه اندازه‌ی نمایشگر آن‌ها نیز ۶.۵ اینچی با نسبت تصویر ۲۱:۹ است. اما تفاوت اینجاست که حواشی کنار، بالا و پایین نماینده‌ی جدید سونی به شکل محسوسی کاهش داشته و بسیار زیباتر هم شده. علاوه بر زیبایی، ابعاد گوشی نیز علی‌رغم بهره‌مندی از نمایشگری با اندازه‌ی مشابه، کمتر شده و به نسبت اکسپریا ۱ مارک ۲ با ابعاد ۷.۶ × ۷۱.۱ × ۱۶۵.۱ میلی‌متر به ۸.۴ × ۶۷.۳ × ۱۶۱.۶ میلی‌متر رسید. البته نباید فراموش کرد که ضخامت آن اندکی افزایش پیدا کرد.

فریم کنار گوشی از جنس آلومینیوم بهبود یافته و کاملا تخت است. به همین خاطر انتظار می‌رود وزن این گوشی نیز آنقدرها زیاد نباشد. روی بخش راستی این فریم، شاهد حضور ۴ کلید هستیم که شامل کلیدهای کنترل صدا، پاور که به عنوان حسگر اثرانگشت نیز استفاده می‌شود، شاتر دوربین و یک کلید میان‌بر، مانند آنچه که در اکسپریا پرو بکار رفته می‌شوند.

درست مانند سری قبل و برخلاف بسیاری از پرچم‌دارهای کنونی بازار، اکسپریا ۱ مارک ۳ از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون بهره برده و از کارت حافظه‌ی جانبی نیز پشتیبانی می‌کند. سونی برای اینکه از کیفیت و شفافیت صدای گوشی اطمینان حاصل کند، بلندگوهای گوشی را در همان قسمت جلویی تعبیه کرد که در پرچم‌دار قبل شاهد آن بودیم تا بدین ترتیب در بخش زیرین شاهد پورت USB-C باشیم.

در سال ۲۰۲۰، دوربین‌های پریسکوپی محبوبیت زیادی پیدا کردند چرا که توانایی بسیار خوبی در بزرگ‌نمایی داشتند. اما همانطور که شاهد بودید، سونی در هیچ یک از دو پرچم‌داری که آن سال راهی بازار کرد از چنین دوربینی بهره نبرد. اما در راستای پاسخ‌گویی به نیاز کاربران، شرکت ژاپنی تصمیم گرفت امسال کمی انعطاف به خرج داده و یک لنز پریسکوپی را به مجموعه دوربین‌های قدرتمند اکسپریا ۱ مارک ۳ اضافه کند.

از مشخصات دقیق این لنز بی‌خبریم اما حداقل باید شاهد بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال از آن باشیم. حتی این احتمال هم وجود دارد که سونی این محصول را به دوربینی با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری مجهز کند. با این حال این موضوعی است که برای اطمینان از آن باید کمی منتظر بمانیم. در کنار این دوربین اما یک سنسور سه‌بعدی مدت پرواز، سنسور اصلی و فوق عریض قرار خواهند گرفت تا مجموعه دوربین‌های پرچم‌دار مورد انتظار شرکت به ۳ برسد. درست مانند سال گذشته، تمام سنسورهای بکار رفته در این گوشی با همکاری شرکت آلمانی زایس تولید شدند که نام این شرکت نیز روی ماژول دوربین به چشم می‌خورد. برای دوربین سلفی، سونی یک سنسور تکی را روی حاشیه‌ی قسمت بالای نمایشگر تعبیه کرده تا همچنان در انتظار یک گوشی تمام صفحه از سونی باشیم.

مانند تمام پرچم‌دارهای اندرویدی سال ۲۰۲۱، اکسپریا ۱ مارک ۳ که پرچم‌دار اصلی سونی هم به حساب می‌آید، به احتمال بسیار فراوان از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده خواهد کرد. از قدرت پردازشی و گرافیکی این پردازنده به اندازه‌ی کافی مطلع هستید و بنابراین تنها چیزی که می‌توان گفت این است که اکسپریا ۱ مارک ۳ قرار است یکی از بهترین و سریع‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار سال ۲۰۲۱ باشد.

اینکه در کنار این پردازنده چه میزان رم و حافظه‌ی داخلی استفاده می‌شود هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما با نگاهی به گذشته می‌بینیم که سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ را با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت ترکیب سخت‌افزاری پرچم‌دار جدید هم همین باشد. اینکه مدل‌های دیگر با میزان رم و حافظه‌ی داخلی بیشتر در دست ساخت باشند مشخص نیست.

با توجه به زمان رونمایی معمول پرچم‌داران سونی، انتظار داریم این گوشی نیز اواخر سه‌ماه اول رونمایی شود. در واقع یا اواخر ماه فوریه یا اوایل ماه مارس (اسفند ماه). متاسفانه سونی یک عادت بدی که دارد این است که زمان عرضه‌ی پرچم‌داران خود را بسیار به تاخیر می‌اندازد. در نتیجه معمولا اواخر سه ماه دوم شاهد عرضه‌ی آن‌ها به بازار خواهیم بود. بدین ترتیب می‌توان گفت اکسپریا ۱ مارک ۳ احتمالا در ماه ژانویه راهی بازار می‌شود (خرداد ماه).

در رابطه با قیمت این گوشی هیچ اطلاعی در اختیار نداریم. اما سونی نشان داده پرچم‌دار ارزان‌قیمت تولید نمی‌کند و با اینکه در بخش موبایل اصلا وضعیت خوبی ندارد اما تمایلی هم به کاهش قیمت از خود نشان نمی‌دهد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، سونی با این محصول بخش خاصی را هدف قرار داده و از آن جایی که اکسپریا ۱ مارک ۲ سال گذشته با قیمت پایه ۱۲۰۰ دلار راهی بازار شد، اصلا جای تعجبی ندارد همین قیمت را برای این گوشی نیز شاهد باشیم. اطلاعات دیگری پیرامون اکسپریا ۱ مارک ۳ هنوز در دسترس نیست اما انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر شود.

