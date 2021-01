شرکت شیائومی ساعاتی قبل از تکنولوژی Mi Air Charge رونمایی کرد. به گفته‌ی این شرکت، این تکنولوژی می‌تواند انرژی گجت‌ها را از طریق شارژ بی‌سیم از راه دور تامین کند و حتی می‌تواند گوشی در حال استفاده و در حین حرکت را هم شارژ کند.

این کمپانی با انتشار یک پست بخشی از جزئیات این تکنولوژی شارژ بی‌سیم از راه دور را تشریح کرده است. طبق تصاویر منتشر شده، فرستنده‌ی موردنظر اندازه‌ی بزرگی دارد و می‌تواند با سرعت ۵ وات گوشی موردنظر را شارژ کند.

این فرستنده به لطف بهره‌گیری از آنتن‌های متعدد قادر به تشخیص موقعیت دقیق گوشی کاربر است. روی هم رفته ۱۴۴ آنتن در این فرستنده امواج میلی‌متری را ارسال می‌کنند. این نوع شارژ کردن ارتباطی با استاندارد Qi ندارد. به گفته‌ی شیائومی، درون گوشی‌های موردنظر باید ۱۴ آنتن تعبیه شود که بتوانند امواج دریافتی را به مدار یک‌سوساز منتقل کنند و این مدار، امواج موردنظر را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

شیائومی اعلام کرده که در آینده این تکنولوژی قادر به شارژ کردن ساعت‌های هوشمند، مچ‌بندهای هوشمند و دیگر گجت‌های پوشیدنی خواهد بود. شیائومی به حداکثر فاصله‌ی مجاز گجت‌ها از فرستنده اشاره نکرده و فقط گفته می‌توانند تا فاصله‌ی چند متری شارژ شوند. همچنین این شرکت مدعی شده که موانع فیزیکی کارایی شارژ را کاهش نمی‌دهند.

این نخستین باری نیست که چنین تکنولوژی جذابی معرفی می‌شود. اوپو در آوریل ۲۰۲۰ از فناوری شارژ بی‌سیم از راه دور رونمایی کرد و در ویدیوی مربوط به آن، فرایند شارژ گوشی اوپو رینو Ace Infinity نشان داده شد ولی این فناوری هیچوقت به دست کاربران نرسید.

شیائومی هم تاریخ عرضه‌ی این تکنولوژی را اعلام نکرده و مشخص نیست که آیا اصلا این فناوری به دست کاربران می‌رسد یا نه. اما حتی اگر راهی بازار شود، بدون شک این فناوری قیمت بالایی خواهد داشت. در هر صورت این نوآوری‌ها نشان می‌دهند که دیر یا زود شارژ بی‌سیم از راه دور به خانه‌های کاربران راه پیدا می‌کند.

مروری بر تاریخچه تکنولوژی شارژ بی‌سیم

