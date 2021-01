سامسونگ قرار است در آینده‌ای نزدیک از پردازنده‌ی جدید خود تحت عنوان اگزینوس ۹۹۲۵ با گرافیک AMD رونمایی کند. این پردازنده که قرار است در گوشی‌های پرچم‌دار آینده‌ی شرکت استفاده شود، گفته می‌شود از لحاظ قدرت گرافیکی بی‌نظیر است و تست اخیری هم که اخیرا روی آن صورت گرفته این موضوع را اثبات می‌کند.

سامسونگ امسال از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند خود تحت عنوان اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی کرد. پردازنده‌ای که در ابتدا تصور می‌شد قرار است با همکاری شرکت قدرتمند AMD ساخته شود اما اینچنین نشد. این پردازنده با اسنپدراگون ۸۸۸ تقریبا در یک سطح قرار دارد اما از لحاظ قدرت گرافیکی، اندکی از رقیب ضعیف‌تر است. با دانستن این موضوع، غول کره‌ای تلاش کرد فرکانس هسته‌های بکار رفته را کمی افزایش دهد تا در بخش پردازشی، ضعف گرافیک جبران شود اما مسلما این راه حل دائمی نیست و باید فکری به حال آن شود.

در نتیجه سامسونگ تصمیم گرفت با AMD وارد همکاری شود تا این شرکت پرآوازه و موفق در زمینه‌ی تولید پردازنده و گرافیک دسکتاپ، پردازشگر گرافیکی اگزینوس جدید را تولید کند تا بدین ترتیب وضعیت پردازنده‌های سامسونگ در بخش گرافیکی اندکی بهبود پیدا کند. اما با توجه به تستی که پیش‌تر منتشر شده بود، دیدیم این پردازنده نه تنها بهتر از رقباست، بلکه اختلاف بین آن‌ها نیز بسیار زیاد است. قبلا دیدیم که نماینده‌ی جدید اسنپدراگون در برابر این پردازنده حرفی برای گفتن نداشت و حالا با مقایسه‌ی نتایج بدست آمده با پردازنده‌ی A14 اپل، می‌بینیم باز هم اگزینوس با اختلاف زیادی پیروز است.

با توجه به پستی که یکی از وب‌سایت‌های کره‌ای منتشر کرد، این پردازنده اگزینوس ۹۹۲۵ نام خواهد داشت و در حال حاضر توسط سامسونگ در دست بررسی و گذراندن مرحله‌ی تست است. در تست گرافیکی GFXBnech بود که دیدیم چگونه و با چه اختلاف فاحشی اگزینوس ۹۹۲۵ توانست نماینده‌ی پرقدرت اپل را پشت سر بگذارد. جزئیات این تست به شرح زیر است:

اگزینوس ۹۹۲۵

Manhattan 3.1: میزان فریم‌ریت ۱۸۱.۸ فریم بر ثانیه

Aztec Normal: میزان فریم‌ریت ۱۳۸.۲۵ فریم بر ثانیه

Aztec High: میزان فریم‌ریت ۵۸ فریم بر ثانیه

A14 Bionic در آیفون ۱۲ پرو

Manhattan 3.1: میزان فریم‌ریت ۱۲۰.۸ فریم بر ثانیه

Aztec Normal: میزان فریم‌ریت ۸۰.۰ فریم بر ثانیه

Aztec High: میزان فریم‌ریت ۳۰.۰ فریم بر ثانیه

اگر این اختلاف عملکرد اپل را نگران نمی‌کند، یعنی A15 می‌تواند به این سطح از عملکرد برسد، خبر بدتر برای شرکت کوپرتینویی این است که اگزینوس ۹۹۲۵ هنوز فضا برای بهتر شدن هم دارد و این در واقع امتیازی است که این پردازنده در حالت معمولی به آن دست پیدا کرد. با این حال باید به این نکته‌ی بسیار مهم هم اشاره کنیم که نتایج بدست آمده از منبعی نه چندان موثق می‌آید. بنابراین نمی‌توان به طور حتم به صحت گفته‌های آن اعتماد کرد و باید این موضوع را فعلا در حد یک شایعه بدانیم تا خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود. هرچند بهتر بودن قدرت گرافیکی کاملا قطعی است و صرفا میزان آن هنوز مشخص نشده.

اینطور که به نظر می‌رسد، همکاری سامسونگ و AMD قرار نیست به تولید اگزینوس ۹۹۲۵ ختم شود. گزارشات اخیر از این موضوع حکایت داشته‌اند که این دو شرکت قرار است در آینده با همکاری یکدیگر، گرافیک‌های متعددی را تولید کنند که در پردازنده‌های پرچم‌دار و میان‌رده‌ی اگزینوس بکار گرفته خواهند شد. اما به نظر می‌رسد زمان عرضه‌ی رسمی آن‌ها به سه ماه سوم موکول می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت پرچم‌دارانی که در نیمه‌ی دوم سال جاری راهی بازار می‌شوند، نظیر گلکسی Z Fold 3 به این پردازنده‌‌های قدرتمند مجهز شوند.

از آن جایی که توان پردازشی و گرافیکی این پردازنده زیاد است، باید حتما فکری به حال میزان مصرف انرژی و همچنین دمای تولید شده شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، قدرت زیاد فایده‌ی خاصی برای کاربران نخواهد داشت و باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شود. با علم به این موضوع، دو شرکت در حال حاضر در تلاش هستند تا پردازنده‌ی مورد انتظار را به سطح پایداری از عملکرد بهینه برسانند تا امسال شاهد رونمایی از آن باشیم.

اینکه آیا اپل می‌تواند با A15، رقیب سرسختی برای اگزینوس ۹۹۲۵ باشد یا خیر موضوعی است که برای دانستن آن فقط باید منتظر بمانیم. اگر این اعداد و ارقام صحت داشته باشند، با توجه به پیشرفت خوبی که سامسونگ در افزایش قدرت پردازشی سری اگزینوس داشت، می‌توان امیدوار بود اینبار سامسونگ در بخش پردازنده‌ی گوشی بی‌رقیب باشد. به نظر می‌رسد جالب‌تر و هیجان‌انگیزتر از رقابت بین گوشی‌های هوشمند، رقابت شرکت‌ها بر سر تولید پردازنده‌ی قدرتمندتر است که در نهایت برتری یک پرچم‌دار را نیز تا حد زیادی تضمین می‌کند.

تراشه‌های اگزینوس با پردازنده‌ی گرافیکی AMD زودتر از انتظار عرضه می‌شوند

منبع:‌ PhoneArena

The post اگزینوس ۹۹۲۵ با گرافیک AMD پردازنده‌ی A14 اپل را با فاصله‌ی زیادی پشت سر گذاشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala