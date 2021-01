اپل قصد دارد تا تنوعی را در زنجیره‌ی تأمین کنندگان خود ایجاد کند. این شرکت همچنین می‌خواهد که بخش بیشتری از محصولات خودش را در خارج از کشور چین تولید کند. به‌تازگی گزارشی توسط Nikkei Asia منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل می‌خواهد تولید آیفون، آیپد، مک و دیگر محصولاتش خودش را در کشور‌های هند و ویتنام افزایش دهد.

این گزارش نشان می‌دهد که اپل قصد دارد تولید آیپد در کشور ویتنام را به‌زودی و در نیمه‌ی سال ۲۰۲۱ آغاز کند. این اولین‌باری است که اپل می‌خواهد تعداد بسیار زیادی از محصولات تولیدی خودش را در خارج از کشور چین تولید کند.

همچنین اپل تولید آیفون در هند را افزایش داده است و به‌زودی و در همین سه‌ ماه از سال ۲۰۲۱ می‌خواهد که در کارخانه‌های خودش در کشور هند، تولید آیفون‌های ۱۲ جدید را هم آغاز کند.

هم اکنون تولید محصولاتی مانند اسپیکر‌های هوشمند، هدفون‌ها و کامپیوتر‌ها در جنوب شرقی آسیا در حال افزایش است. همچنین تولید‌کنندگان اپل در ویتنام می‌خواهند که ظرفیت خط تولید هوم‌پاد مینی را افزایش دهند. هم اکنون این اسپیکر هوشمند در کشور ویتنام در حال تولید است.

همچنین اپل تولید برخی از مدل‌های مک‌ مینی را هم به مالزی منتقل کرده است. اپل از سال گذشته تولید بخشی از ایرپادز پرو را هم در ویتنام آغاز ‌کرده است.

در اواخر سال گذشته گزارش‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند در زمان بالا گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین، اپل با همکاری فاکسکان برنامه‌ریزی کرده است تا مونتاژ آیپد و مک‌بوک را از چین به ویتنام منتقل کند و فاکسکان هم اکنون مجوز احداث کارخانه‌ای ۲۷۰ میلیون دلاری در استان باک گیانگ که در شمال ویتنام واقع شده را دریافت کرده است.

اپل و دیگر شرکت‌های اصلی دنیای تکنولوژی می‌خواهند که وابستگی خود به چین را کاهش دهد. علت انجام این کار توسط این شرکت‌ها افزایش هزنیه‌های مربوط به حقوق کارگران و تنش‌های تجاری به وجود آمده میان آمریکا و چین است.

علاوه‌بر این‌ها، به وجود آمدن بحران جهانی و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در زنجیره‌ی تأمین کننده‌ی اصلی بود که در نهایت باعث شد شرکت‌ها به فکر تنوع بخشیدن در زنجیره‌‌ی تأمین‌کنندگان خود باشند.

