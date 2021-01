فوجی‌فیلم از دوربین X-E4 رونمایی کرد که در توصیف آن می‌توان گفت که کوچکترین دوربین با قابلیت تعویض لنز در خانواده دوربین‌های سری X این شرکت است. ابعاد این دوربین جدید فوجی‌فیلم ۱۲۱٫۳ در ۷۲٫۹ در ۳۲٫۷ میلی‌متر است که باعث می‌شود این دوربین بیشتر از ۱ سانتیمتر از نسل قبلی خود یعنی دوربین X-E3 نازک‌تر باشد که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده بود.

دوربین‌های سری X-E فوجی‌فیلم در خانواده دوربین‌های فوجی‌فیلم جز سری‌های مناسب افراد علاقه‌مند به عکاسی است که دوربین‌هایی با شکل ظاهری رنج‌فایندر را نسبت به دوربین‌های شبه DSLR مانند X-T4 ترجیح می‌دهند و در هنگام عکاسی نیازی به منظره‌یاب اپتیکال استفاده شده در دوربین X-Pro3 را هم ندارند.

در نتیجه می‌توان به این دوربین جدید فوجی‌فیلم به چشم یک دوربین با قابلیت تعویض لنز از دوربین فوجی‌فیلم X100V نگاه کرد که دارای منظره‌یاب الکترونیکی است.

همانند دوربین فوجی‌فیلم X100V فوجی‌فیلم در این دوربین جدید هم از سنسور X-Trans با رزولوشن ۲۶٫۱ مگاپیکسل استفاده کرده است. نگاهی به شکل ظاهری این دوربین نشان می‌دهد که این دوربین دارای دکمه‌های چرخان اختصاصی برای تغییر سرعت شاتر و جبران نور‌دهی است و نمایشگر استفاده شده در این دوربین هم دارای قابلیت تغییر زاویه است.

دکمه‌ی چرخان استفاده شده در این دوربین برای تغییر سرعت شاتر هم اکنون دارای حالت P است که در زمان گذاشتن این دوربین در این حالت، این دوربین در زمان عکاسی تمامی تنظیمات مربوط به سرعت شاتر و اندازه‌ی دیافراگم را به صورت خودکار انجام می‌دهد. علاوه‌بر این، فوجی‌فیلم در قسمت جلویی این دوربین گریپ استفاد شده در دوربین X-E3 را به طور کامل حذف کرده است.

نگاهی به مشخصات فنی این دوربین در زمان فیلم‌برداری هم نشان می‌دهد که این دوربین در این زمنیه‌ هم دوربین مناسبی برای بسیاری از افراد است. این دوربین می‌تواند در زمان فیلم‌برداری این کار را با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه و به صورت ۴:۲:۰ و ۸ بیت انجام دهد که در واقع این دوربین در زمان انجام این کار ابتدا به صورت ۶K فیلم‌برداری می‌کند و سپس نمونه‌ای از این فیلم را با رزولوشن گفته شده ذخیره می‌کند.

همچنین این دوربین می‌توانند فیلم‌های با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه را به صورت ۴:۲:۲ و ۱۰ بیت از طریق پورت HDMI خود خروجی دهد. علاوه‌بر این، این دوربین قادر به فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۲۴۰ فریم در ثانیه است.

فوجی‌فیلم قصد دارد تا دوربین X-E4 را با قیمت ۸۴۹ دلار برای بدنه‌ی تنها در ماه مارچ (اسفند) و در دو رنگ نقره‌‌ای و مشکی به بازار عرضه کند. البته فوجی‌فیلم نسخه‌ای از این دوربین را هم با لنز کیت که نسخه‌ی جدیدی از لنز پنکیک ۲۷ میلی‌متری با f/2.8 است، به فروش خواهد رساند که قیمت این دوربین با این لنز کیت ۱۰۴۹ دلار خواهد بود.

برخلاف نسل قبلی خود، این لنز جدید فوجی‌فیلم در برابر شرایط آب وهوایی مقاوم است و دارای حلقه‌ای برای تغییر دیافراگم در هنگام عکاسی است. فوجی‌فیلم این لنز را هم به صورت جداگانه در ماه مارچ (اسفند) با قیمت ۳۹۹ دلار به فروش خواهد رساند و کاربران می‌توانند با پرداخت ۷۹۹ دلار در آن ماه لنز زوم ۷۰-۳۰۰ میلی‌متر با f/4-5.6 را هم تهیه کنند.

فوجی‌فیلم GFX 100S با سنسور مدیوم‌فرمت ۱۰۲ مگاپیکسلی معرفی شد

