در بازار تبلت‌ها، انتخاب محصولی که بتواند در بخش‌های مختلف، نیاز کاربران را به خوبی مرتفع سازد بسیار سخت است چرا که تبلت‌ها از تنوع بسیار بالایی برخوردار بوده و کاربر ممکن است نتواند انتخاب هوشمندانه‌ای از بین گزینه‌های موجود داشته باشد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم به معرفی بهترین تبلت‌های سال ۲۰۲۰ بپردازیم تا بدین ترتیب شما عزیزان بتوانید انتخاب بهتر و مناسب‌تری داشته باشید.

مفهوم تبلت طی چند سال اخیر بسیار تغییر کرده. اکنون شرکت‌های سازنده‌ی این محصولات، نماینده‌های قدرتمند خود را آنقدری مجهز راهی بازار می‌کنند که حتی می‌توان از آن‌ها به عنوان یک لپ‌تاپ استفاده کرد. تبلت‌هایی نظیر آیپد پرو و سرفیس پرو ۷ در این دسته قرار می‌گیرند. حتی آیپد Air هم به اندازه‌ی کافی سریع و قدرتمند است که بتواند جایگزین یک لپ‌تاپ دانشجویی شود.

در سال ۲۰۲۰ که نیاز کاربران به گجت‌های هوشمند بیش از پیش افزایش یافت، محصولات متعددی راهی بازار شدند و به همین خاطر شاید شناسایی بهترین گزینه‌ی موجود به نسبت هزینه‌ای که کاربر پرداخت می‌کند، کمی مشکل باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم به معرفی تبلت‌هایی بپردازیم که هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در دنیای واقعی، توانستند از تست‌های مختلف سربلند بیرون بیایند.

به طور کلی نتیجه‌ی تست‌ها به این صورت بوده که تبلت‌‌های میان‌رده‌ی سامسونگ و هواوی برای دانش‌آموزان، آیپدها و تبلت‌های بالارده‌ی اندرویدی برای دانشجویان (با نیازهای نیمه‌حرفه‌ای تا حدودی حرفه‌ای) و آیپد پرو یا سرفیس‌ها هم برای آن دسته از کاربرانی که استفاده‌ی حرفه‌ای‌تری دارند انتخاب شدند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که محصولاتی که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، صرفا تبلت‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شدند و در واقع این راهنمای خرید، بین محصولاتی است که امسال در دسترس قرار گرفتند.

بهترین تبلت‌ها با توجه به نیاز کاربران

آیپد تبلت بسیار خوبی است. شاید قیمت این محصولات کمی بالاتر از دیگر تبلت‌ها باشد اما شرکت کوپرتینویی توانسته با بهبود طراحی، کیفیت صدا و افزایش اندازه‌ی نمایشگر آن‌ها، نماینده‌های خود را بسیار کاربردی‌تر از قبل کند. همچنین آیپد Air 2020 هم یک محصول خوب دیگر از اپل است که می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که به کار با قلم و صفحه کلید علاقه دارند مناسب باشد.

آیپد پرو هم برای کار‌های حرفه‌ای و انجام بازی‌ها طراحی شده و در دو نسخه ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی نیز به فروش می‌رسد. این تبلت‌ها با تجهیز به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی پروموشن، پردازنده‌ی A12Z، سنسور LiDAR، دوربین فوق عریض و بسیاری قابلیت خوب دیگر، کاملا مشخص است که کاربران حرفه‌ای را هدف قرار داده و برای رقابت با سرفیس‌های قدرتمند مایکروسافت راهی بازار شدند.

اما برای والدین یا دانش‌آموزانی که به تبلت‌های خوب و مقرون به صرفه نیاز دارند، میان‌رده‌های سامسونگ و هواوی پیشنهاد می‌شود که هم عملکرد سخت‌افزاری خوبی دارند، هم از نمایشگر نسبتا بزرگی بهره می‌برند و هم از لحاظ قیمتی در محدوده‌ی خوبی قرار می‌گیرند. همچنین می‌توان در این دسته و البته کمی بالاتر، سرفیس گو ۲ را پیشنهاد داد که به نسبت قبل، طول عمر باتری بیشتر، حواشی کمتر و پردازنده‌ی سریع‌تری دارد که بهره‌مندی از ویندوز ۱۰ هم می‌تواند از نقاط قوت خوب آن به نسبت رقبا باشد.

در ادامه، به طور مفصل به معرفی این محصولات و محدوده‌ی کاری و قیمتی آن‌ها اشاره خواهیم کرد تا شناخت بیشتری نسبت به بهترین تبلت‌های سال ۲۰۲۰ داشته و خرید هوشمندانه‌تری داشته باشید. لازم به ذکر است تمام این تبلت‌ها در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شدند و کاملا جدید هستند.

بهترین تبلت‌های سال ۲۰۲۰

سامسونگ گلکسی تب A7

محدوده‌ی قیمتی: ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مشخصات فنی وزن: ۴۷۶ گرم مدل وای‌فای – ۴۷۷ گرم مدل LTE

ابعاد: ۷ × ۱۵۷.۴ × ۲۴۷.۶ میلی‌متر

۷ × ۱۵۷.۴ × ۲۴۷.۶ میلی‌متر جنس بدنه: پشت و فریم کناری از آلومینیوم

پشت و فریم کناری از آلومینیوم پردازنده: کوالکام SM6115 اسنپدراگون ۶۶۲ با لیتوگرافی ۱۱ نانومتری

کوالکام SM6115 اسنپدراگون ۶۶۲ با لیتوگرافی ۱۱ نانومتری حافظه رم: ۳ گیگابایت

۳ گیگابایت ظرفیت حافظه داخلی: ۳۲/۶۴ گیگابایت

۳۲/۶۴ گیگابایت پردازنده گرافیکی: آدرنو ۶۱۰

آدرنو ۶۱۰ توضیحات صفحه نمایش: ۱۰.۴ اینچی با وضوح ۲۰۰۰ × ۱۲۰۰ پیکسل با تراکم ۲۲۴ پیکسل بر هر اینچ

۱۰.۴ اینچی با وضوح ۲۰۰۰ × ۱۲۰۰ پیکسل با تراکم ۲۲۴ پیکسل بر هر اینچ نوع صفحه نمایش: IPS LCD

IPS LCD دوربین: ۸ مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار و فیلم‌برداری ۱۰۸۰P – دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری ۱۰۸۰P

۸ مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار و فیلم‌برداری ۱۰۸۰P – دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری ۱۰۸۰P باتری: ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ‌ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع

۷۰۴۰ میلی‌آمپر ‌ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع قابلیت‌های دیگر: پشتیبانی از سیم‌کارت نانو – موجود در دو مدل وای‌فای و LTE

یکی از رقبای اصلی آیپدهای اپل در دنیای اندروید، نماینده‌های میان‌رده‌ی سامسونگ هستند و گلکسی تب A7 نیز یکی از آن‌هاست که در کنار قیمت بسیار مناسب، عملکرد خوبی هم دارد. این تبلت مقرون به صرفه که با قیمت ۲۲۹ دلار راهی بازار شده، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای دانش‌آموزان به حساب می‌آید که هم نمایشگر بزرگی دارد و هم طول عمر باتری آن رضایت بخش است.

برای آن دسته از کاربرانی که هدف اصلی آن‌ها از خرید تبلت، وب‌گردی، تماشای فیلم، رسیدگی به کارهای دانش‌آموزی و مواردی از این دست است، تب A7 می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشد. سامسونگ میزان حواشی دور نمایشگر را کاهش داده تا ظاهر این محصول مدرن‌تر شده و بخش بیشتری از فضای جلویی را نمایشگر تشکیل دهد.

در تست باتری، تب A7 توانسته حدودا ۱۳ ساعت دوام داشته باشد که بسیار عملکرد رضایت‌بخشی است. در این تبلت حتی حسگر تشخیص چهره هم وجود دارد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سامسونگ از لحاظ امکانات، تا جایی که امکان داشته تبلت خود را مجهز کرده و در نتیجه، محصولی راه شاهد هستیم که می‌تواند رقیب خوبی برای آیپد‌ها باشد.

درست مانند رقیب گران‌قیمت‌تر خود، گلکسی تب A7 نیز به یک درگاه USB-C مجهز شده و بنابراین کاربر می‌تواند با سرعت قابل قبولی، نه سریع‌تر از شارژر اپل، تبلت خود را شارژ کند. با این حال قیمتی هم که سامسونگ برای این محصول در نظر گرفته حدودا ۱۰۰ دلار ارزان‌تر است به همین خاطر عدم وجود یک سری قابلیت اینچنینی آنقدرها به چشم نمی‌آید. مخصوصا اینکه تفاوت خاصی هم بین دو تبلت ایجاد نمی‌کند.