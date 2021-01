طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد آینده‌ی مبهم بخش موبایل LG منتشر شده و با توجه به ضررده بودن این بخش از شرکت LG، مطرح شدن این بحث‌ها کاملا طبیعی محسوب می‌شود. این شرکت کره‌ای به تازگی گزارش مالی مربوط به عملکرد خود در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ را منتشر کرده و طبق آن، بخش موبایل LG طی این سال ۷۵۰٫۶۳ میلیون دلار ضرر به این شرکت وارد کرده است.

فقط در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ ضرر بخش موبایل LG به ۲۲۲٫۹۳ میلیون دلار می‌رسد و این یعنی این بخش از LG طی ۲۳ فصل متمادی سودآور نبوده است. در این گزارش، به راکد شدن فروش گوشی‌های پرچم‌دار LG و همچنین کمبود تراشه‌های ۴G به عنوان مشکلات اصلی اشاره شده است. درآمد به دست آمده از فروش گوشی‌ها طی این فصل به ۱٫۲۴ میلیارد دلار می‌رسد که ۹٫۲ درصد کمتر از فصل قبلی محسوب می‌شود ولی از طرف دیگر حدود ۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ است.

با وجود وضعیت مالی ناخوشایند، LG بر این باور است که تقاضای بیشتر برای گوشی‌های ۵G منجر به افزایش فروش گوشی‌های این شرکت می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها، به زودی تقاضا برای گوشی‌ها به سطح قبل از آغاز بحران کرونا برمی‌گردد. اما چیزی که بیشترین نگرانی را برای طرفداران پروپاقرص گوشی‌های LG ایجاد می‌کند این است که ظاهرا این شرکت هیچ برنامه‌ی دقیقی برای بیرون آمدن از این شرایط ندارد.

سال گذشته هم این شرکت اعلام کرد افزایش تقاضا برای گوشی‌های ۵G منجر به سودآوری بخش موبایل LG می‌شود ولی چنین اتفاقی نیفتاده و طبق گزارش‌های مختلف، به احتمال زیاد دیر یا زود این بخش از LG به شرکت دیگری واگذار خواهد شد.

خروج LG از بازار موبایل به نفع کیست؟

منبع: GSM Arena

The post بخش موبایل LG در سال ۲۰۲۰ هم ضررده بوده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala