اپل با کسب درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلاری در ۳ ماه رکورد شکست

اپل گزارشی را درباره‌ی درآمد مالی کسب شده در سه‌ ماه‌ی اول سال مالی ۲۰۲۱ منتشر کرد. این گزارش منتشر شده توسط اپل شامل اطلاعات درآمد مالی کسب شده در سه ماه‌ی آخر سال ۲۰۲۰ و فروش‌ صورت گرفته در تعطیلات سال نو میلادی هم است.

با توجه به گزارش منتشر شده توسط اپل و مربوط بودن این گزارش به زمان کنونی، برای اولین‌بار است که می‌توانیم متوجه شویم که آیفون‌های جدید شامل چهار عضو آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ مکس چگونه مورد استقبال کاربران قرار گرفته‌اند.

همان‌گونه که به نظر می‌رسد آیفون‌های جدید اپل عملکرد بسیار خوبی را داشته‌اند و اپل توانسته است که برای اولین‌بار در تاریخ این شرکت درآمدی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار را در یک بازه‌ی زمانی سه ماهه کسب کند. در واقع اپل توانسته است که در مجموع درآمدی ۱۱۱٫۴ میلیارد دلاری را همراه با سودی ۱٫۶۸ دلاری بر روی هر سهم را کسب کند.

همان‌گونه که می‌دانید در سال گذشته اپل به خاطر بحران ناشی از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ آیفون‌های ۱۲ جدید را با تأخیر رونمایی و عرضه کرد. این شرکت همچنین به خاطر این بیماری و شرایط وضع شده برای کنترل آن توسط کشور‌های مختلف، مجبور شد که برخی از مغازه‌‌های فیزیکی خود در برخی از نقاط را ببندد.

با وجود به وجود آمدن این مشکلات، اما آیفون‌های جدید از لحاظ فروش عملکرد بسیار خوبی را داشتند و توانستند که بیشتر از ۶۵ میلیارد دلار از درآمد کسب شده توسط اپل را به خود اختصاص دهند. برای اطلاع باید بگوییم که تا قبل از منتشر شدن این گزارش جدید، بالاترین رکورد ثبت شده در فروش آیفون رقم ۶۱٫۵۸ میلیارد دلار بود که اپل توانسته بود در سه ماه‌ی اول سال مالی ۲۰۱۸ به آن دست پیدا کند.

آیفون‌های ۱۲ جدید علاوه‌بر دارا بودن بهبود‌های سخت‌افزاری و استفاده از طراحی صاف در لبه‌ها، اولین آیفون‌هایی بودند که اپل در آن‌ها از فناوری ارتباطی ۵G استفاده کرده است. بعد از انجام این کار توسط اپل، بسیار از افراد پیش‌بینی کردند که بسیاری از کاربرانی که از آیفون‌های قدیمی‌تر استفاده می‌کنند به خاطر این قابلیت جدید آیفون‌های ۱۲، آیفون‌های خود را با این آیفون‌های جدید تعویض خواهند کرد.

گزارش منتشر شده توسط اپل هم این موضوع را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که آیفون‌های ۱۲ جدید با استقبال اولیه‌ی کاربران رو‌به‌رو شده است. ما منتظر هستیم تا ببینیم که آیفون‌های ۱۲ این موفقیت خود در فروش را در آینده هم حفظ خواهند کرد یا نه.

سیستم دوربین آیفون تاشو در پتنت جدید اپل فاش شد

اپل همچنین فروش بسیار بالایی را در آی‌مک و آیپد‌های خودش تجربه کرده است که بخشی از آن هم به خاطر همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ کار کردن بسیاری از افراد در خانه و حتی آموزش دیدن دانش‌آموزان در خانه است. استقبال از آیپد‌ و فروش بیشتر این دستگاه حتی در سه‌ ماه‌ی آخر سال که شامل تعطیلات سال نو میلادی هم هست، ادامه یافته و نسبت به سال گذشته %۴۱ افزایش یافته است. بعد از آیپد، مک‌های تولید شده توسط اپل هم در مقایسه با سال گذشته رشدی در حدود %۲۱ در فروش را تجربه کرده‌اند.

همچنین اپل به‌تازگی از مک‌بوک ایر جدید، مدل پایه‌ی مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ و مک مینی با تراشه‌ی جدید ساخت خودش به نام اپل M1 رونمایی کرده است. این سه محصول جدید در واقع اولین مک‌هایی بودند که اپل پردازنده‌های اینتل استفاده شده در آن‌ها را با تراشه‌های ARM ساخت خودش جایگزین کرد.

این شرکت قصد دارد تا رفته‌رفته از این تراشه‌ها در سایر مک‌ها هم استفاده کند و در یک بازه‌ی زمانی دو ساله به استفاده از تراشه‌های ساخت اینتل در مک‌ها پایان دهد. همچنین در سال گذشته اپل از آیپد ایر جدید، با مشخصات سخت‌افزاری به‌روز و با طراحی ظاهری مشابه آیپد پرو رونمایی کرد.

در هنگام به اشتراک گذاشتن اطلاعات درآمدی با سرمایه‌گذاران، مدیر عامل اپل تیم کوک اعلام کرد که هم اکنون بیشتر از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دستگاه فعال ساخت شده توسط اپل در دنیا وجود دارد که در بیشتر از یک میلیارد از این دستگاه‌ها آیفون است.

حذف پورت لایتنینگ از آیفون حجم بی‌سابقه‌ای زباله‌ی الکترونیک ایجاد می‌کند

دور از انتظار نبود که ایرپادز، ایرپادز پرو و ساعت هوشمند اپل واچ یک سال دیگر هم با استقبال کاربران در تعطیلات سال نو مواجه شوند. آمار منتشر شده نشان می‌دهند که رشد فروش این محصولات پوشیدنی هر ساله افزایشی در حدود %۳۰ را تجربه می‌کند.

درست در زمانی که سال ۲۰۲۰ داشت به پایان خودش نزدیک می‌شد اپل از آخرین سرویس دارای اشتراک خود به نام Apple Fitness Plus رونمایی کرد که در واقع دارای سرویس‌های دیگر اپل مانند Apple Music، Apple Arcade، Apple TV Plus و Apple NEWS Plus است. این خدمات دارای اشتراک اپل در واقع یک از روش‌های کسب درآمد از مشتریانی است که محصولات سخت‌افزاری اپل را تهیه می‌کنند.

با وجود اینکه اپل استفاده‌ی آزمایشی از برخی از این سرویس‌ها را برای برخی از دستگاه‌ها افزایش داد مانند سرویس Apple TV Plus، اما این خدمات هم عملکرد بسیار خوبی را داشته‌اند و در حدود %۲۴ رشد کرده‌اند.

اپل بخش بیشتری از تولید آیفون و آیپد را به هند و ویتنام منتقل می‌کند

اپل همچنین تغییراتی را هم در برخی از سمت‌های اجرایی این شرکت ایجاد کرده است. در هفته‌ی گذشته خبری منتشر شد که نشان می‌داد معاون ارشد و باسابقه‌ی بخش مهندسی سخت‌افزار این شرکت به نام Dan Riccio به‌تازگی بر روی انجام یک پروژه‌ی نامشخص متمرکز شده است و John Ternus که سابقه‌ی خوبی را در معرفی محصولات محبوبی مانند نسخه‌ی جدید مک پرو، آیپد پرو و مک‌های دارای تراشه‌ی اپل M1 داشته جایگزین این فرد شده است و اکنون سمت رئیس بخش سخت‌افزار اپل را بر عهده دارد.

این شرکت همچنین کار‌هایی را در زمنیه‌ی حل کردن برخی از مشکلات اجتماعی انجام داده است. به عنوان نمونه این شرکت در اوایل این ماه اعلام کرد که سرمایه‌گذار‌هایی را در زمنیه‌‌های برقراری عدالت اجتماعی انجام داده است.

اپل همچنین به‌تازگی اپ Parler که در واقع یک رسانه‌ی اجتماعی است، را از اپ استور حذف کرد. این شرکت در زمان انجام این کار اعلام کرد که این اپ سیاست‌های درستی را برای حفظ کردن اعتدال ندارد و برخی از کاربران فعال در این اپ دیگر افراد را تشویق به انجام کار‌های خشونت‌آمیز کرده‌اند.

درآمد سامسونگ در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران کرونا افزایش یافته است

منبع: The Verge

The post اپل با کسب درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلاری در ۳ ماه رکورد شکست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala