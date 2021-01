آیفون ۱۳ ممکن است سنسور اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر داشته باشد

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی فناوری لازم برای تولید سنسور اثر انگشت داخل نمایشگر برای آیفون ۱۳ است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که گویا قرار است که این سنسور تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر، در کنار قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID، به عنوان یک روش جدید احراز هویت بیومتریک در آیفون‌های ۱۳ مورد استفاده قرار بگیرد.

این اطلاعات جدید توسط «جوانا استرن» (Joanna Stern) در The Wall Street Journal منتشر شده است. در این گزارش تازه به برخی از ویژگی‌های گوشی جدید سامسونگ یعنی گلکسی S21 پرداخته شده و آمده است که اپل می‌تواند از آن‌ها در آیفون‌های بعدی هم استفاده کند.

تا قبل از منتشر شدن این گزارش جدید، شایعه‌های مختلفی درباره‌ی استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر آیفون‌های بعدی توسط منابع قابل اعتمادی مانند مینگ چی کو و Mark Gurman در نشریه‌ی بلومبرگ منتشر شده بود.

هر دوی این افراد گفته بودند که اپل قصد دارد از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID قرار گرفته در زیر نمایشگر به عنوان روش دوم احراز هویت بیومتریک در زمان‌هایی که نمی‌توان از قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID استفاده کرد، به عنوان نمونه در زمان پوشیدن ماسک، در آیفون‌های بعدی استفاده کند.

در گزارش استرن همچنین آمده است که او اطلاعاتی را توسط یک از کارمندان پیشین اپل بدست آورده است که نشان می‌دهد این شرکت در حال توسعه‌ی سنسور تشخیص اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر بوده که در مقایسه با سنسور‌های تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر التراسونیک عملکرد بهتری را دارد.

سنسور‌های تشخیص اثر انگشت اپتیکال برای شناسایی اثر انگشت کاربر از نور استفاده می‌کند و نمونه‌هایی از این سنسور اثر انگشت تاکنون در گوشی‌های اندرویدی استفاده شده است.

روش کار این سنسور به این صورت است که نمایشگر به کار رفته در گوشی محل قرارگیری انگشت را به کاربر نمایش می‌دهد و پس از قرارگیری انگشت بر روی سنسور، نوری به انگشت فرد تابیده می‌شود و دوربین قرار گرفته در زیر نمایشگر عکسی را از اثر انگشت تهیه می‌کند و با انجام این کار هویت کاربر را تشخیص می‌دهد. با توجه به این موضوع که این سنسور برای تشخیص اثر انگشت کاربر از عکس‌های دو بعدی استفاده می‌کنند، می‌توان که این سنسور‌ها را به سادگی فریب داد.

سنسور‌های تشخیص اثر انگشت التراسونیک دارای تکنولوژی جدید‌تری هستند و موج‌های صوتی کوچکی را ارسال می‌کنند تا با استفاده از این موج‌ها بتوانند نقشه‌ی سه بعدی از اثر انگشت شخص را درست می‌کند. با توجه به انجام این کار و بدست آمدن نقشه‌ی سه بعدی از اثر انگشت، این سنسور‌ها دارای امنیت بالایی هستند و نمی‌توان که به آسانی این سنسور‌ها را فریب داد.

همچنین سنسور‌های التراسونیک در زمانی که انگشت کاربر خیس باشد عملکرد بهتری را دارند و در نهایت باید بگوییم که این سنسور اثر انگشت در مقایسه با نوع قبلی هم قیمت بسیار بالاتری را دارد.

سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID که اپل از آن‌ در دکمه‌ی هوم آیفون، آیپد و مک‌ها استفاده می‌کند، سنسور تشخیص اثر انگشت خازنی است. سنسور‌های اثر انگشت خازنی از خازن‌های بسیار زیاد و ریزی تشکیل شده‌اند که با استفاده از آن‌ها اطلاعات مورد نیازشان را برای ساخت نقشه‌ی اثر انگشت بدست می‌آورند. این سنسور‌ها با توجه به اینکه از عکس اثر انگشت استفاده نمی‌کنند عملکرد بسیاری خوبی را دارند و سخت است که بتوان آن‌ها را فریب داد.

برای اطلاع باید بگوییم که هم اکنون نوع دیگری از سنسور‌های تشخیص اثر انگشت وجود دارند که تکنولوژی به کار رفته در آن ترکیبی از نوع اپتیکال و خازنی است. بدون شک اگر اپل از سنسور تشخیص اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر استفاده کند، انجام این کار به این معنا نیست که سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID به کار رفته در زیر نمایشگر آیفون به اندازه‌ی برخی سنسور‌های اپتیکال به کار رفته در برخی گوشی‌های اندرودی ناامن است.

بدون شک احتمال اینکه اپل از سنسور تشخیص اثر انگشت اپتیکال استاندارد استفاده کند، بسیار کم است. اما استفاده از سنسور‌های دارای تکنولوژی ترکیبی خازنی و اپتیکال باعث خواهد شد که در کنار استفاده از سنسوری سریع برای تشخیص اثر انگشت، این سنسور دارای امنیت بالایی هم باشد که نتوان آن را به آسانی فریب داد.

استرن می‌گوید که اطلاعات منتشر شده توسط منبع اطلاعاتی او نشان می‌دهند که بدون شک اپل از تکنولوژی برای توسعه‌ی سنسور تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده خواهد کرد که امنیت آن همانند سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID باشد که این شرکت در دکمه‌ی هوم از آیفون و آیپد از آن استفاده می‌کند. بنابراین سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر اپل هم از لحاظ عملکرد بسیار خوب است و پسرفتی در این زمینه رخ نخواهد داد.

با وجود اینکه اطلاعات منتشر شده توسط منبع استرن نشان می‌دهند که اپل در حال کار بر روی سنسور تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر اپتیکال است، اما تحلیلگر مشهور و باسابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی گو عقیده دارد که اپل از تکنولوژی التراسونیک در سنسور تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر خود استفاده خواهد کرد.

مینگ چی کو می‌گوید که GIS برای اپل ناحیه‌ی وسیعی دارای فناوری التراسونیک را توسعه خواهد داد و اپل از شرکت کوالکام برای ساخت ماژول التراسونیک کمک خواهد گرفت. لازم به ذکر است که اپل به‌تازگی پتنتی را درباره‌ی سنسور اثر انگشت صوتی ثبت کرده است که می‌توان از این فناوری هم برای توسعه‌ی سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر استفاده کرد.

در نهایت باید بگوییم که صرف نظر از نوع فناوری به کار رفته در سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر، بدون شک بازگشت دوباره‌ی Touch ID به آیفون اتفاق خوشحال کننده‌ای خواهد بود و به کابران اجازه می‌دهد که بتوانند از روش‌های بیومتریک مختلفی برای احراز هویت خود در آیفون و باز کردن قفل این گوشی در شرایط مختلف استفاده کنند.

همچنین اضافه شدن این ویژگی باعث افزایش امنیت آیفون خواهد شد. در نهایت باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها و منتشر شدن این گزارش‌های جدید، هنوز نمی‌توان به صورت قطعی گفت که اپل از این فناوری در نسل بعدی آیفون‌‌ها استفاده می‌کند یا نه.

همچنین با توجه به قیمت بالای سنسور اثر انگشت التراسونیک در صورت استفاده از این فناوری، نمی‌توانیم بگوییم که شاهد استفاده از این فناوری در تمامی آیفون‌های بعدی هستیم یا که اپل فقط از آن‌ در برخی مدل‌ها استفاده خواهد کرد.

