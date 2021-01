پیکسل ۴a یکی از بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و به احتمال زیاد گوگل نسل بعدی آن را راهی بازار خواهد کرد. هنوز در مورد این گوشی گزارش‌هایی منتشر نشده ولی در هر صورت می‌توانیم انتظارات خود را از پیکسل ۵a مطرح کنیم.

مانند دیگر مطالب این‌چنینی، در این فهرست فقط انتظارات واقع‌گرایانه را مطرح می‌کنیم. این یعنی به پشتیبانی از کارت حافظه microSD اشاره نخواهیم کرد زیرا گوگل بارها نشان داده که علاقه‌ای به ارائه‌ی این مشخصه ندارد. در ادامه به ۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم، می‌پردازیم.

۱. عدم افزایش قیمت نسبت به پیکسل ۴a

بهترین ویژگی پیکسل ۴a قیمت پایین آن بود. با پرداخت ۳۴۹ دلار کاربران می‌توانند گوشی نسبتا سریع دارای دوربین عالی را خریداری کنند که در عین حال از عمر باتری بالا و نمایشگر باکیفیت هم بهره می‌برد. اگرچه امیدواریم گوگل برای پیکسل ۵a ویژگی‌های جذاب‌تری را به ارمغان بیاورد، ولی بهتر است این ویژگی‌ها منجر به افزایش قیمت گوشی موردنظر نشود.

البته انجام چنین کاری به هیچ‌عنوان ساده نیست و گوگل باید بتواند جذابیت پیکسل ۵a را در برابر گوشی‌های ارزان‌قیمت جذاب حفظ کند. با توجه به همین موضوع، در این مطلب به ویژگی‌هایی اشاره می‌کنیم که گوگل بدون افزایش قیمت گوشی می‌تواند آن‌ها را ارائه دهد.

۲. افزایش انعطاف‌پذیری دوربین

گوشی‌های گوگل در زمینه‌ی دوربین حرف زیادی برای گفتن دارند. با این حال، سنسورهای به کار رفته در این گوشی‌ها در حال عقب افتادن از رقبا هستند. دوربین اصلی پیکسل ۴a مبتنی بر سنسور IMX 363 سونی است که همان سنسور به کار رفته در پیکسل ۲ محسوب می‌شود.

اگر زمان کافی برای استفاده از پیکسل ۴a صرف کنید، احتمالا متوجه برخی محدودیت‌های دوربین این گوشی در مقایسه با رقبای آن خواهید شد. اگرچه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی آن در مقایسه با گوشی‌هایی مانند گلکسی A51 عکس‌های جذاب‌تری ثبت می‌کند، ولی اگر عکس‌ها را کراپ کنید با کاهش جزئیات روبرو می‌شوید که این موضوع به رزولوشن پایین سنسور دوربین برمی‌گردد.

حتی اگر پیکسل ۵a با سنسور جدید عرضه نشود، گوگل برای افزایش انعطاف‌پذیری آن می‌تواند رویکردهای دیگری را اتخاذ کند. با توجه به اینکه بسیاری از گوشی‌های با قیمت مشابه پیکسل ۴a از دوربین چندگانه بهره می‌برند، پس گوگل برای پیکسل ۵a هم می‌تواند بدون افزایش قیمت آن، دوربین اولترا واید تعبیه کند. در همین زمینه می‌توانیم به پیکسل ۴a 5G اشاره کنیم که از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد.

۳. نمایشگر ۹۰ هرتز

نمایشگر پیکسل ۴a از نظر اندازه، رزولوشن و دقت رنگ حرف زیادی برای گفتن دارد و تنها ضعف آن رفرش ریت ۶۰ هرتز است. با توجه به اینکه گوشی‌های ارزان‌قیمتی مانند وان‌پلاس نورد N100 از نمایشگر ۹۰ هرتز بهره می‌برند، گوگل هم می‌تواند این ویژگی را بدون افزایش قیمت پیکسل ۵a برای آن ارائه کند. چنین خواسته‌ای بسیار واقع‌گرایانه‌تر از قابلیت‌هایی مانند ضد آب بودن و شارژ بی‌سیم است. از طرف دیگر، این ویژگی نمایشگر باعث می‌شود که گوشی سریع‌تر به نظر برسد.

۴. پشتیبانی از اینترنت ۵G

اینترنت ۵G هنوز در اکثریت کشورها به طور گسترده ارائه نشده ولی چنین مشخصه‌ای برای بسیاری از گوشی‌های ۲۰۲۱ ضروری به نظر می‌رسد. در بسیاری از کشورها، اپراتورهای مخابراتی مهم‌ترین فروشندگان گوشی‌ها محسوب می‌شوند و شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند باید به اپراتورها هم توجه کنند. در کشورهایی مانند آمریکا، اپراتورها می‌خواهند تعداد کاربران ۵G را بیشتر کنند و اگر پیکسل ۵a از چنین مشخصه‌ای بهره نبرد، فروش این گوشی از طرف اپراتورها احتمالا با موانعی روبرو می‌شود.

اگر پیکسل ۵a از فناوری ۵G پشتیبانی کند، پس دیگر عرضه‌ی مدل جداگانه با قابلیت پشتیبانی از این فناوری لازم نخواهد بود. با توجه به اینکه تقریبا تمام تراشه‌های جدید کوالکام از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند، پس به احتمال زیاد این گوشی هم همراه با این قابلیت به دست کاربران می‌رسد.

۵. تنوع رنگ بیشتر

پیکسل ۴a فقط در رنگ مشکی عرضه شده است. به نظر می‌رسد گوگل برای پایین نگه داشتن قیمت این گوشی تصمیم گرفته آن را فقط در یک رنگ به دست کاربران برسد. البته مدت‌ها بعد این گوشی با رنگ آبی هم عرضه شد که البته فقط کاربران آمریکایی و ژاپنی می‌توانند آن را خریداری کنند. روی هم رفته افزایش تنوع رنگ این گوشی، می‌تواند جذابیت آن را افزایش بدهد. البته با توجه به اینکه اکثر کاربران از کیس محافظ استفاده می‌کنند، این موضوع اهمیت خیلی زیادی ندارد.

