اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا سامسونگ قصد دارد در آینده‌ای نزدیک از یک گوشی با نمایشگر رول‌شونده رونمایی کند که طبق شنیده‌ها، این اتفاق می‌تواند حتی امسال رخ دهد.

در دنیای گوشی‌های هوشمند، کمتر شرکتی جسارت سامسونگ را دارد که گوشی‌هایی با طراحی عجیب و نوآورانه تولید کند. البته ال‌جی هم که مانند سامسونگ یک شرکت کره‌ای است، در تولید محصولات عجیب و خلاقانه مهارت زیادی از خود به نمایش گذاشت منتها عدم محبوبیت در بین کاربران باعث شده بخش گوشی هوشمند این شرکت دائما متضرر شود. اما اینبار سامسونگ است که قصد دارد با قدرت در زمینه ساخت چنین محصولاتی اقدام کند.

ال‌جی سعی داشته در سالی که گذشت، با عرضه‌ی محصولاتی با طراحی نوآورانه، بازار موبایل خود را احیا کند اما موفق نشد. این شرکت حتی بعد از مدت‌ها توانست یک گوشی با نمایشگر رول‌شونده و طراحی بسیار جالب تولید کند منتها همانطور که گفته شد، به دلیل عدم محبوبیت بالا در بین کاربران، این اقدامات هرچقدر هم که خوب باشند، احتمالا محکوم به شکست هستند.

با سامسونگ اما داستان کاملا متفاوت است. غول کره‌ای کار خود را در سال ۲۰۱۹ و با تولید گلکسی فولد، اولین گوشی تاشو آغاز کرد و اگرچه اشتباهات فراوانی داشت اما توانست در سال بعد به واسطه‌ی حمایت کاربران، گوشی‌های تاشوی بیشتری هم تولید کند. موفقیت شرکت در ساخت چنین محصولاتی باعث شد کاربران به این موضوع فکر کنند که غول کره‌ای احتمالا یک گوشی رول‌شونده هم تولید می‌کند.

پتنت جدید سامسونگ از وجود یک گوشی با نمایشگر پاپ آپ خبر می‌دهد

پیش‌تر در این رابطه خبرهایی منتشر شد. پتنت‌هایی را نیز شاهد بودیم اما به نظر نمی‌رسید به این زودی‌ها چنین اتفاقی را شاهد باشیم. هرچند اینکه امسال حتما یک گوشی رول‌شونده با برند گلکسی راهی بازار شود اصلا مشخص نیست اما به نظر می‌رسد شرکت به صورت جدی تولید آن را دنبال می‌کند. چرا که چوی کوئون یانگ، نایب‌رئیس ارشد Samsung Display، در جریان کنفرانس مربوط به درآمد فصلی به این نکته نیز اشاره کرد که شرکت به تولید نمایشگرهای رول‌شونده و اسلایدی فکر می‌کند.

سامسونگ در حال حاضر در بخش تولید نمایشگرهای باکیفیت OLED برای گوشی‌های هوشمند حرف اول را می‌زند. از نمایشگر فوق‌العاده‌ی گلکسی S21 اولترا گرفته تا نمونه‌های بکار رفته در گوشی‌های تاشوی این شرکت، همگی در بین گوشی‌های هوشمند موجود در بازار، بی‌نظیر هستند. سامسونگ حتی توانسته علی‌رغم افزایش رفرش‌ریت، مصرف باتری آن‌ها را نیز در حد قابل قبولی نگه دارد و این کاملا برتری شرکت در تولید نمایشگر را نشان می‌دهد.

عملکرد بی‌نقص سامسونگ در این زمینه، به این شرکت اعتماد به نفس کافی را داده تا بعد از مدت‌ها آزمون و خطا، بالاخره به صورت جدی یک نمایشگر رول‌شونده تولید کند. بخش Samsung Display اعلام کرد آن‌ها قصد دارند در سال ۲۰۲۱، برای تثبیت جایگاه خود به عنوان برترین سازنده‌ی نمایشگر گوشی در جهان، نمونه‌های جدیدی نظیر نمایشگر رول‌شونده و اسلایدی را تولید کنند.

گفته‌های Samsung Display می‌تواند به این معنا باشد که امسال، سامسونگ به احتمال زیاد یک گوشی با نمایشگر رول‌شونده تولید می‌کند. همانطور که گفته شد، پیش‌تر شاهد انتشار پتنت‌هایی از یک گوشی با نمایشگر رول‌شونده از سوی سامسونگ بودیم. حتی در سال گذشته تصویری از مدیران ارشد این شرکت منتشر شد در حالی که یک گوشی بسیار شبیه به گوشی رول‌شونده‌ای که در رندرها می‌دیدیم، در دستان یکی از آن‌ها وجود داشت و این احتمال را بوجود آورد که غول کره‌ای به‌زودی از اولین گوشی خود با این طراحی رونمایی می‌کند.

در حال حاضر اطلاعات زیادی در رابطه با این محصول در اختیار نداریم اما با در نظر گرفت شایعات، ظاهرا نمایشگر این گوشی ۶ اینچی است اما با باز کردن، اندازه‌ی آن به ۸ اینچ افزایش پیدا می‌کند. این دقیقا همان ایده‌ای است که فعلا و ظاهرا به صورت موفقیت‌آمیزی با گوشی‌های تاشو به حقیقت پیوسته، اما گوشی‌هایی با نمایشگر رول‌شونده می‌توانند برای شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند، دریچه‌ی جدیدی به‌سوی آینده باشند.

