همین چند روز پیش بود که سونی به صورت رسمی از موبایل اکسپریا پرو رونمایی کرد، آن هم حدودا یک سال بعد از زمانی که گفت قصد دارد این اسمارت‌فون را در خاک ایالات متحده عرضه کند. این دیوایسی بسیار جالب است که از ورودی HDMI پشتیبانی می‌کند و به شما اجازه می‌دهد از موبایلتان به عنوان یک مانیتور ۴K برای دوربین استفاده کنید.

این ایده‌ای عالی برای تصویربرداران حرفه‌ای است و امکان لایو استریم محتوای دوربین به موبایل‌ هم درهای تازه‌ای به روی تولیدکنندگان حرفه‌ای محتوا باز می‌کند. اما فقط یک مشکل کوچک وجود دارد: دستگاه ۲۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده.

اگرچه این گران‌قیمت‌ترین موبایلی نیست که تاکنون مشاهده کرده‌ایم، اما مطمئنا یکی از گران‌قیمت‌ترین موبایل‌های ساخته شده برای عموم مردم به حساب می‌آید. و برای اینکه شرایط وخیم‌تر شود، سونی به سراغ چیپست پرچمدار سال پیش کوالکام و ورژنی قدیمی از سیستم عامل اندروید رفته است. با درنظرگیری تمام این مسائل، بیایید به مرور این بپردازیم که به جای سونی اکسپریا پرو قادر به خرید چه محصولات دیگری هستید.

یک گلکسی زد فولد ۲ (اندکی پول هم برایتان باقی می‌ماند)

اگر مشکلی با پرداخت انبوهی پول در ازای یک موبایل هوشمند ندارید اما در عین حال می‌خواهید موبایلی متمایز از آنچه اکثر مردم به دست می‌گیرند بخرید، پس گلکسی زد فولد ۲ قطعا برای شما ساخته شده. در ازای ۲۰۰۰ دلار ناقابل، موبایلی گیرتان می‌آید که نمایشگر تاشو و هم‌اندازه یک تبلت دارد و به راحتی در جیبتان نیز جای می‌گیرد.

در حرکتی بسیار دلچسب، سامسونگ امکان استفاده از این دستگاه در حالت شبیه به لپ‌تاپ را نیز مهیا کرده و بسیاری از اپلیکیشن‌ها نیز از این حالت تصویر که «Flex Mode» نام دارد پشتیبانی می‌کنند. به این ترتیب قادر به برقراری تماس‌ ویدیویی یا تماشای ویدیوهای یوتیوب خواهید بود، آن هم بدون اینکه اصلا لازم باشد دستگاه را دست بگیرید.

برای بسیاری از افراد، پرداخت چنین پولی برای موبایل تاشو و نوآورانه سامسونگ بسیار منطقی‌تر از اکسپریا پرو خواهد بود که با قابلیت‌هایی مخصوص افراد خاص از راه می‌رسد. و ضمنا با خرید زد فولد ۲ حدودا ۵۰۰ دلار صرفه‌جویی خواهید کرد و با این پول اضافه می‌توانید قاب محافظ، یک جفت ایرباد وایرلس یا حتی یک مانیتور بخرید.

یک مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی کاملا ارتقایافته با چیپ M1

اواخر سال گذشته میلادی بود که اپل از نخستین مک‌بوک مجهز به چیپست اپل سیلیکون رونمایی کرد و از میان محصولات جدید این کمپانی، مک‌بوک پرو توانمندترین دیویس است. در ازای همان پولی که سونی بابت موبایل گران‌قیمتش طلب می‌کند، می‌توانید مدل کاملا ارتقایافته از مک‌بوک پرو را همراه با پردازنده M1، حافظه رم ۱۶ گیگابایتی و ۲ ترابایت حافظه اس‌اس‌دی بخرید. البته باز هم ۲۰۰ دلار اضافه خواهید آورد.

ناگفته نماند که تفاوت آنقدرها زیادی میان مدل پرو و مدل ایر وجود ندارد و بنابراین می‌توانید به سراغ مدل پیشرفته ایر بروید که آن هم ۲۰۴۹ دلار قیمت دارد. نیازی به یک لپ‌تاپ جدید ندارید و مک دسکتاپ را ترجیح می‌دهید؟ در این صورت باید بگوییم که Mac Mini هم همراه با چیپست M1 از راه می‌رسد و با پول موبایل سونی، می‌توانید سه عدد از مدل پایه آن را تهیه کنید. در غیر این صورت می‌توانید به سراغ مدل کاملا ارتقایافته (با ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲ ترابایت حافظه داخلی) بروید و بازهم کمتر از ۲۲۰۰ دلار هزینه کنید.

تصمیم نهایی‌تان هرچه که باشد، در هر صورت دیوایسی بسیار سریع و قدرتمند گیرتان می‌آید که برای تدوین محتوای چند رسانه‌ای معرکه تلقی می‌شود. و یا می‌توانید به سراغ مدل پایه مک یا مک‌بوک مجهز به M1 بروید و مابقی پول را صرف یک دوربین و دیگر تجهیزات جانبی کنید.

دو موبایل اکسپریا ۱ مارک ۲

اکسپریا پرو آنقدرها به مذاقتان خوش نیامده اما همچنان عاشق موبایل‌های سونی هستید؟ اصلا چرا دو موبایل اکسپریا ۱ مارک ۲ نخرید؟ یکی برای خودتان و دیگری برای کسی که دوستش دارید.

اکسپریا ۱ مارک ۲ با قیمت ۱۲۰۰ دلار روانه بازار شده است. بله، با خرید این دستگاه به ورودی HDMI یا همان میزان حافظه رم و حافظه داخلی دسترسی نخواهید داشت، اما این موبایل پرچمدار که اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه شد مشخصاتی بسیار شبیه به دیوایس جدید سونی دارد.

این یعنی با خرید دستگاه به نمایشگر اولد ۴K، همان پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ موجود در اکسپریا پرو، یک دوربین اصلی سه‌گانه و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گیرتان خواهد آمد. و بله، این موبایل جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم دارد و از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و خاک پشتیبانی می‌کند. افزون بر این، اکسپریا ۱ مارک ۲ به صورت وایرلس هم شارژ می‌شود که در مدل اکسپریا پرو خبری از آن نیست.

سه موبایل گلکسی اس ۲۱

گلکسی اس ۲۱ با قیمت ۸۰۰ دلار مشخصا قابلیت پشتیبانی از HDMI ندارد، حتی نمایشگر ۴K هم ندارد. اما در عوض به نمایشگر Full HD Plus از نوع اولد و با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز مجهز شده و می‌توانید منتظر آخرین چیپست پرچمدار کوالکام یا سامسونگ و قابلیت‌هایی ارزش افزوده مانند IP68، شارژ وایرلس و پشتیبانی از DeX باشید.

سامسونگ ضمنا این موبایل را به دوربین اصلی بسیار انعطاف‌پذیری مجهز کرده که همراه با قابلیت‌هایی کارآمد مانند Director’s View ،Single Take، فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K و ضبط ویدیو با لرزشگیر Super Steady از راه می‌رسد.

در ازای قیمت اکسپریا پرو، می‌توانید سه گلکسی اس ۲۱ تهیه کنید، یا اگر حسابی هوس ولخرجی کرده‌اید، می‌توانید به سراغ دو گلکسی اس ۲۱ اولترا بروید. در مدل اولترا سامسونگ بهبودهای فراوان به وجود آورده که از جمله آن‌ها می‌توان به رزولوشن بالاتر نمایشگر، باتری بزرگ‌تر، بدنه پشتی شیشه‌ای و دو دوربین تله‌فوتو برای عملکرد بهتر به هنگام زوم اشاره کرد.

پنج کنسول پلی استیشن ۵

همچنان دلتان می‌خواهد به سونی پول بدهید؟ در این صورت با پرداخت ۲۵۰۰ دلار قادر به خرید ۵ کنسول پلی استیشن ۵ همراه با درایو بلوری خواهید بود. یا اینکه می‌توانید شش پلی استیشن ۵ دیجیتال بخرید که بدون درایو بلوری از راه می‌رسند. البته که با توجه به موجودی محدود سونی از سال گذشته میلادی تا به امروز، یافتن ۵ پلی استیشن ۵ کاری بسیار دشوار است. اما اگر حسابی عجله داشته باشید می‌توانید همین پول را در بازار سیاه خرج کنید و هرطور که شده وارد نسل نهم بازی‌های ویدیویی شوید.

نمی‌خواهید به دلالان پول بدهید اما همچنان دلتان یک کنسول نسل جدید می‌خواهد؟ یک راهکار دیگر خرید ۵ کنسول ایکس باکس سری ایکس یا هشت کنسول ایکس باکس سری اس است.

۱۱.۵ سال اشتراک پریمیوم نت‌فلیکس

اشتراک سرویس استریم محتوای نت‌فلیکس در گران‌قیمت‌ترین حالت، ۱۸ دلار در ماه هزینه روی دستتان می‌گذارد و با این اشتراک قادر به استریم همزمان روی چهار دستگاه، پخش محتوا با رزولوشن ۴K و بهره‌گیری از HDR خواهید بود.

به جای صرف هزینه ۲۵۰۰ دلاری برای موبایل اکسپریا پرو، می‌توانید ۱۳۸ ماه (یا ۱۱.۵ سال) اشتراک پریمیوم نت‌فلیکس را بخرید. با توجه به اینکه این روزها رزولوشن ۸K هم دارد حسابی روی بورس می‌افتد، حدس می‌زنیم در این ۱۱.۵ سال، پشتیبانی از رزولوشن ۸K نیز در اشتراک نت‌فلیکس آغاز شود!

۴۵ رزبری پای ۴

کامپیوترهای تک‌برد رزبری پای از زمان عرضه نخستین مدل، انقلابی در پردازش موبایل به وجود آوردند و پای ۴ یک جهش بزرگ برای این دیوایس‌ها به حساب می‌آید. به لطف چیپست ارتقایافته موجود در آن، پشتیبانی از گیگابیت اترنت، دو پورت USB 3.0، پورت USB-C برای برق و پشتیبانی از دو مانیتور ۴K، این مدل تفاوت‌های فراوان با مدل‌های پیشین دارد.

به عبارت دیگر، این دیوایس می‌تواند نقش یک کامپیوتر دسکتاپ سبک‌وزن را برایتان ایفا کند. با پولی که سونی در ازای اکسپریا پرو طلب می‌کند، می‌توانید ۴۵ دستگاه رزبری پای ۴ با ۴ گیگابایت حافظه رم بخرید.

یا اگر به دنبال یک تجربه دسکتاپ قدرتمندتر می‌گردید، می‌توانید ۲۵ رزبری پای ۴۰۰ تهیه کنید. پای ۴۰۰ در واقع همان رزبری پای ۴ با ۴ گیگابایت حافظه رم است که درون یک کیبورد جای گرفته و قادر به پشتیبانی از منبع تغذیه، ماوس، کابل HDMI و کارت‌های حافظه مایکرو اس‌دی نیز هست. همین سیستم می‌تواند نیاز اکثر کاربران معمولی و غیر حرفه‌ای را برآورده‌کند. البته که باید برای مانیتور جداگانه هزینه کنید.

۴۱۶ ساندویچ Big Mac مک‌دونالد

یا اگر می‌خواهید هرطور که شده به دیابت نوع ۲ دچار شوید، می‌توانید این ۲۵۰۰ دلار را صرف فست فود کنید. ما اینجا کسی را قضاوت نمی‌کنیم.

اگر از دست زدن به تصمیمات غلط لذت می‌برید، در تئوری قادر به خرید ۴۱۶ ساندویچ Big Mac مک‌دونالد خواهید بود که هرکدام ۶ دلار قیمت دارند. این ساندویچ‌ها همراه با سیب‌زمینی سرخ کرده و نوشیدنی از راه می‌رسند ولی اگر دلتان فقط همبرگر می‌خواهد، می‌توانید تعداد سفارش را به ۶۲۵ ساندویچ افزایش دهید.

در هر صورت هرچقدر پول بدهید همانقدر آش می‌خورید. اما احتمالا نتوان چنین چیزی را راجع به اکسپریا پرو سونی گفت.

