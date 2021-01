تصاویر رسمی گلکسی A52 5G و A72 5G لو رفت

همانطور که می‌دانید، سامسونگ قرار است به‌زودی از گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود با نام‌های گلکسی A52 5G و A72 5G رونمایی کند. در همین راستا روز گذشته تصاویر رسمی این گوشی‌ها منتشر شد.

امسال به لطف همه‌گیر شدن فناوری ۵G، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند محصولات زیادی را با پشتیبانی از این شبکه‌ی پرسرعت راهی بازار می‌کنند. اما تعداد میان‌رده‌های مجهز به اینترنت ۵G به نسبت پرچم‌دار بسیار کمتر است. حتی سامسونگ هم به عنوان برترین شرکت فعال در این زمینه، تا به این لحظه میان‌رده‌های کمی را به بازار عرضه کرده اما قصد دارد به زودی به تعداد آن‌ها بیفزاید.

در همین راستا، گلکسی A52 5G و A72 5G قرار است به عنوان میان‌رده‌های معمولی و قدرتمند غول کره‌ای راهی بازار شوند. تا به این لحظه در رابطه با مشخصات فنی و امکانات این محصولات اطلاعات موثق زیادی در اختیار نداشتیم و البته هنوز هم خبر خاصی در این رابطه منتشر نشده اما روز گذشته تصاویر رسمی این گوشی‌ها لو رفت تا بالاخره از شکل ظاهری آن‌ها مطلع شویم.

در حالی که سامسونگ هنوز از این دو میان‌رده‌ی مورد انتظار رونمایی نکرده، ایوان بلس، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری که با نام کاربری evleaks در توییتر فعالیت می‌کند، تصاویری از این دو گوشی را با کاربران به اشتراک گذاشت. آنچه که می‌بینیم، از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با میان‌رده‌های کنونی شرکت نظیر A71 و A51 ندارد. اما به نظر می‌رسد پنل پشتی آن‌ها، به خصوص چینش دوربین‌ها دستخوش تغییراتی اساسی شده.

تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به گلکسی A52 5G است. محصولی که از روبرو، هیچ تفاوتی با گلکسی A51 ندارد اما روی پنل پشتی خود از لحاظ چینش و ماژول بکار رفته، با نسل قبل به شکل محسوسی متفاوت است. در واقع اگر به پنل پشتی دقت کنید، می‌بینید که سامسونگ تلاش کرده در این بخش، میان‌رده‌های خود را کمی شبیه به پرچم‌دارها کند. از نوع دوربین‌های بکار رفته، کیفیت و قابلیت‌های آن‌ها فعلا بی‌خبریم.

این تصویر اما مربوط به گلکسی A72 5G است. میان‌رده‌ای که انتظار می‌رود یکی از بهترین‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باشد؛ همانطور که گلکسی A71 با قدرت سخت‌افزاری بسیار خوب خود توانست در بازار بدرخشد. متاسفانه یا خوشبختانه، این گوشی هم از لحاظ شکل ظاهری تفاوتی با گوشی‌های سال گذشته و امسال شرکت ندارد و همچنان نمایشگری با حواشی نسبتا زیاد در بخش پایین صفحه و دوربین سلفی تعبیه شده درون حفره‌ای کوچک را شاهد هستیم. در واقع اگر اعلام نمی‌کردیم که این تصویر مربوط به گلکسی A72 5G است، احتمالا آن را با A71 یا حتی A51 اشتباه می‌گرفتید.

البته از آن جایی که طراحی‌های اینچنینی نقطه ضعفی هم به حساب نمی‌آیند، نمی‌توان به خاطر ظاهر تکراری از سامسونگ خرده گرفت. چرا که غول کره‌ای تلاش می‌کند به یک زبان طراحی واحد برای گوشی‌های خود دست پیدا کند که ظاهرا امسال موفق به انجام این کار شده. حتی می‌بینیم که ماژول دوربین بسیار شبیه به ماژول دوربین‌های پرچم‌داران شرکت شده. البته از نمای پشتی گلکسی A72 تصویری در اختیار نداریم.

در رابطه با گلکسی‌های جدید همانطور که گفته شد اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. البته اخیرا گلکسی A52 5G در گیک‌بنچ دیده شد که توانستیم ببینیم این گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد. مشخص نیست آیا سامسونگ برای بازارهای دیگر از پردازنده‌ی اگزینوس استفاده می‌کند یا خیر اما اگر ۷۵۰G قلب تپنده‌ی این گوشی باشد، برای A72 5G به احتمال زیاد اسنپدراگون ۷۶۵G یا پردازنده‌ای از اگزینوس استفاده می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که A71 5G در حال حاضر در بازارهای بین‌المللی از اگزینوس ۹۸۰ و در بازار آمریکا از اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. بنابراین نباید از لحاظ سخت‌افزاری تفاوتی بین آن و A72 5G وجود داشته باشد.

خبرهای بیشتر پیرامون این دو محصول به‌زودی منتشر خواهد شد. چرا که به زمان معرفی از آن‌ها نیز نزدیک شده‌ایم اما متاسفانه از تاریخ دقیق آن بی‌خبریم.

