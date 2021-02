اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی S21 اولترا می‌تواند با تکیه بر زوم ۱۰۰ برابری خود، تصاویر بسیار باکیفیت و دور از انتظاری از سطح ماه ثبت کند.

گلکسی S21 اولترا در حال حاضر قدرتمندترین گوشی هوشمندی است که سامسونگ تاکنون تولید کرده و از جمله بهترین قابلیت‌های آن می‌توان به زوم ۱۰۰ برابری اشاره کرد. سامسونگ در راستای نمایش قدرت بزرگ‌نمایی این محصول تصویری از سطح ماه منتشر کرد که نشان می‌داد این گوشی می‌تواند عملکرد خیره‌کننده‌ای از خود به نمایش بگذارد. اما برخی از کاربران سامسونگ را به انتشار تصاویر جعلی متهم کردند.

کاربران معتقد بودند گلکسی S21 اولترا واقعا توانایی عکاسی از سطح ماه را ندارد اما در عوض بافتی از شکل واقعی ماه را روی هر شکلی که شبیه آن باشد یا به عبارتی خود گوشی آن را ماه تشخیص دهد، اعمال می‌کند. اما سامسونگ معتقد است پرچم‌دار قدرتمندش می‌تواند به کمک قابلیت AI Super Resolution، چندین فریم از سطح ماه را ثبت کرده و با ترکیب آن‌ها با یکدیگر، یک تصویر باکیفیت و پرجزئیات را ثبت کند.

اما جالب اینجاست که تصویر ثبت شده آنقدر خوب است که سخت می‌توان باور کرد گلکسی S21 اولترا واقعا توانسته باشد آن را ثبت کند. حتی یکی از کاربران با نام الکسی بکسی در توییتر اینطور نوشت:

کار بسیار ساده‌ای است. همین الان آن را امتحان کردم. حتی اگر یک تصویر نه چندان باکیفیت از چیزی شبیه به ماه ثبت کنید، گلکسی S21 اولترا یک بافت شبیه ماه را روی آن اعمال می‌کند. به همین سادگی. هیچ جادوی سخت‌افزاری در کار نیست و همه چیز تکنیک نرم‌افزاری است. هواوی هم این کار را چندین سال قبل انجام داده بود.

اتهام از سوی کاربران و انکار از سوی سامسونگ، ریموند وانگ (Raymond Wong) از رسانه‌ی Input Mag را برآن داشت که شخصا تحقیقی در این زمینه انجام دهد تا مطمئن شود داستان از چه قرار است. او حتی از برخی از خبرنگاران حوزه‌ی فناوری خواست تا تجربه‌ی خود از عکاسی از سطح ماه با گلکسی S21 اولترا را با وی به اشتراک بگذارند تا به این نتیجه برسد آیا واقعا پرچم‌دار سامسونگ توانسته این تصویر را ثبت کند یا از تکنیک‌های نرم‌افزاری برای ثبت تصویری جعلی استفاده کرده.

یکی از این خبرنگاران مدعی شد هیچ جعلی در کار نبوده و هیچ بافتی از ماه برای ترکیب با عکس در فایل APK دوربین وجود نداشت، در نتیجه تصویر ثبت شده در واقع نتیجه‌ی قدرت بالای خود گلکسی S21 اولترا است. خبرنگار دیگر گفت در پس‌زمینه‌ی گوشی پردازش نرم‌افزاری زیادی در حال انجام بود. در واقع هیچ یک از این گفته‌ها به وانگ کمکی نکرد تا در نتیجه او خود دست بکار شده و با یک گلکسی S21 اولترا، به عکاسی از ماه بپردازد.

او برای اینکار، گلکسی S21 اولترا را با دوربین عکاسی بدون آیینه‌ی سونی آلفا A7R III مقایسه کرد که از لنزی به بزرگی ۶۰۰ میلی‌متر بهره می‌برد. تصویر اولی که در زیر مشاهده می‌کنید، همان تصویری است که وانگ با زوم ۱۰۰ برابری گلکسی S21 اولترا ثبت کرد. دومین تصویر هم توسط سونی آلفا A7R III به ثبت رسید.

در نهایت و در کمال تعجب، تصویری که توسط گلکسی S21 اولترا به ثبت رسید بهتر از تصویر ثبت شده توسط دوربین بدون آیینه‌ی آلفا A7R III سونی بود. دوربینی که با لنز ۶۰۰ میلی‌متری، حدودا ۳ برابر بیشتر از گلکسی S21 اولترا قیمت دارد! مهم‌تر اینکه الگوها کاملا مشابه هم هستند به این معنا که هیچ بافتی روی تصاویر قرار نگرفته. بنابراین به نظر می‌رسد اگر شرایط آب و هوا مساعد بوده و آلودگی نوری کمی وجود داشته باشد، گلکسی S21 اولترا واقعا می‌تواند تصویر خوبی از ماه ثبت کند؛ البته به لطف کلی پردازش نرم‌افزاری سنگین در پس‌زمینه.

