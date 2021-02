سامسونگ مدتی قبل از گوشی‌های گلکسی S21 رونمایی کرد و طبق بررسی‌های انجام شده، این گوشی‌ها در زمینه‌های مختلف حرف زیادی برای گفتن دارند. با این حال، مطابق سال‌های گذشته این گوشی‌ها همراه با دو تراشه یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ راهی بازار شده‌اند. به همین خاطر کاربران کره‌ای و آمریکایی می‌توانند از مدل‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ بهره ببرند ولی در باقی کشورها با اگزینوس ۲۱۰۰ به دست کاربران می‌رسند.

طی سال‌های گذشته، عملکرد ضعیف‌تر تراشه‌های اگزینوس نسبت به اسنپدراگون اعتراضات زیادی ایجاد کرده است. آیا امسال هم این وضعیت تکرار شده؟ در ادامه به مقایسه‌ی عملکرد مدل اگزینوس و اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا می‌پردازیم تا ببینیم نسبت به یکدیگر چه حرفی برای گفتن دارند.

اسنپدراگون ۸۸۸ در برابر اگزینوس ۲۱۰۰

هر دو تراشه روی هم رفته شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از فناوری ساخت ۵ نانومتری گرفته تا وجود جدیدترین هسته‌های پردازشی Arm و تعبیه‌ی مودم داخلی ۵G. بهره‌گیری از فناوری ساخت ۵ نانومتری منجر به کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش عمر باتری می‌شود.

امسال سامسونگ توجه ویژه‌ای به اگزینوس ۲۱۰۰ نشان داده و به جای طراحی انحصاری هسته‌های پردازشی خود، از هسته‌های طراحی شده توسط شرکت Arm استفاده کرده است. به همین خاطر از نظر عملکردی بهبود قابل توجهی نسبت به نسل قبلی داشته است.

این دو تراشه از نظر پردازنده هم شباهت زیادی به یکدیگر دارند. هر دو پردازنده دارای هسته‌ی Cortex X1 هستند که در اسنپدراگون ۸۸۸ سرعت آن به ۲.۸۴ گیگاهرتز می‌رسد ولی در اگزینوس ۲۱۰۰ با داشتن سرعت ۲.۹ گیگاهرتز اندکی سریع‌تر محسوب می‌شود.

در ادامه باید به تعبیه‌ی ۳ هسته Cortex A78 اشاره کنیم که در اسنپدراگون ۸۸۸ سرعت ۲.۴ گیگاهرتز را ارائه می‌دهند. این هسته‌ها در اگزینوس ۲۱۰۰ سرعت بالاتری دارند و با سرعت ۲.۸ گیگاهرتز انجام وظیفه می‌کنند. در نهایت نباید ۴ هسته Cortex A55 را از قلم بیندازیم که برای پردازش‌های سبک تعبیه شده‌اند. در اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ این هسته‌ها به ترتیب از سرعت ۱.۸ و ۲.۲ گیگاهرتز بهره می‌برند.

در زمینه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی، اختلاف بیشتری بین آن‌ها دیده می‌شود. اسنپدراگون ۸۸۸ از Adreno 660 بهره می‌برد و اگزینوس ۲۱۰۰ مبتنی بر Mali-G78 است. در نسل‌های قبلی تراشه‌های اگزینوس و اسنپدراگون، معمولا بیشتر اختلاف آن‌ها در زمینه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی بوده است و سامسونگ برای حل این مشکل قرارداد همکاری با AMD امضا کرده که ظاهرا در آینده‌ی نزدیک پردازنده‌ی گرافیکی طراحی شده توسط این شرکت در تراشه‌های اگزینوس به کار گرفته می‌شود. سامسونگ برای اگزینوس ۲۱۰۰ مدعی شده که پردازنده‌ی گرافیکی آن ۴۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی دارد.

مقایسه‌ی مدل اگزینوس و اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا در بنچمارک‌های مرسوم

برای مقایسه‌ی دقیق‌تر بین این دو مدل، رزولوشن نمایشگر آن‌ها به صورت Full HD تنظیم شده است و همچنین رفرش ریت متغیر هم فعال شده تا هر دو گوشی بتوانند از حداکثر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند. برای مقایسه‌ی دقیق‌تر، می‌توانید در نمودار زیر نتایج بنچمارک تعدادی از گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های دیگر را هم مشاهده کنید.







در زمینه‌ی بنچمارک‌های مرسوم، ابتدا با Geekbench 5 شروع می‌کنیم. تمرکز این بنچمارک بر روی پردازنده است و نتایج به دست آمده، تفاوت بین دو مدل اگزینوس و اسنپدراگون گلکسی S21 را به روشنی نشان می‌دهد. با وجود اینکه هر دو تراشه دارای هسته‌های پردازشی مشابهی هستند، ولی سرعت بالاتر هسته‌ها در اگزینوس ۲۱۰۰ منجر به عملکرد نسبتاً بهتر در مقایسه با اسنپدراگون ۸۸۸ شده است. در تست تک هسته‌ای، مدل اگزینوس گلکسی S21 اولترا امتیاز ۱۱۰۹ را کسب کرده و مدل اسنپدراگون موفق به اخذ امتیاز ۱۰۹۸ شده است. در زمینه‌ی تست چند هسته‌ای هم نتیجه‌ی مشابهی به دست آمده است و اگزینوس ۲۱۰۰ موفق شده ۳۰۰ امتیاز بیشتر از اسنپدراگون ۸۸۸ به دست آورد.

تمرکز بنچمارک ۳DMark هم معطوف به پردازنده‌ی گرافیکی است. امسال سامسونگ موفق شده فاصله‌ی بین عملکرد پردازنده‌ی گرافیکی این دو تراشه را تا حد زیادی کاهش دهد. پردازنده‌ی گرافیکی اسنپدراگون ۸۸۸ امتیاز ۷۸۹۵ را به دست آورده و اگزینوس ۲۱۰۰ توانسته امتیاز ۷۷۶۱ را ثبت کند. این یعنی برخلاف نسل قبلی آن‌ها، این دو تراشه حالا در زمینه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند.

در نهایت باید به نتایج بنچمارک AnTuTu اشاره کنیم که در این بنچمارک کلیت عملکرد گوشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بنچمارک به غیر از پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی، بخش‌هایی مانند حافظه داخلی و تجربه کاربری هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بنچمارک، شاهد اختلاف قابل توجه مدل اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا نسبت به مدل اگزینوس هستیم.

در این میان، بهبود پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ نسبت به نسل قبلی باعث شده که این تراشه امتیاز بسیار بیشتری را کسب کند و بار دیگر موفقیت سامسونگ در بهبود تراشه‌ی پرچم‌دار خود را نشان می‌دهد.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس

مقایسه‌ی مدل اگزینوس و اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا در Speed Test G

با مرور نتایج بنچمارک‌های مرسوم، حالا بهتر است به آزمایش Speed Test G بپردازیم. برخلاف بنچمارک‌های مرسوم، در این روش عملکرد گوشی در دنیای واقعی تا حد ممکن شبیه‌سازی می‌شود. در ادامه می‌توانید نمودار به دست آمده از میانگین ۱۰ تست انجام شده را مشاهده کنید و این نتایج-به غیر از یک استثناء-مطابق انتظار ما هستند.

اسنپدراگون ۸۸۸ در تست پردازنده موفق شده وظایف خود را در عرض ۳۶.۲۳ ثانیه به اتمام برساند ولی اگزینوس ۲۱۰۰ برای تکمیل این وظایف ۳۷.۸۲ ثانیه وقت صرف کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگزینوس ۲۱۰۰ در زمینه‌ی عملکرد پایدار حرف کمتری نسبت به اسنپدراگون ۸۸۸ برای گفتن دارد.

همان‌طور که بنچمارک‌های مرسوم نشان دادند، پردازنده‌ی گرافیکی اسنپدراگون ۸۸۸ عملکرد بهتری نسبت به اگزینوس ۲۱۰۰ دارد. در Speed Test G، پردازنده‌ی گرافیکی اسنپدراگون ۸۸۸ زمان ۲۶.۲۸ ثانیه را ثبت کرده ولی اگزینوس ۲۱۰۰ موفق به ثبت زمان ۳۴.۴۳ شده است. این یعنی با وجود بهبود پردازنده‌ی گرافیکی تراشه‌ی اگزینوس، همچنان به پای اسنپدراگون نمی‌رسد.

بررسی عملکرد تحت فشار حداکثری







با استفاده از Speed Test G همچنین می‌توان حداکثر فشار را بر روی پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی وارد کرد تا ببینیم تحت فشار حداکثری تا زمان اتمام باتری چه عملکردی از خود نشان می‌دهد. همانطور که می‌توانید ببینید، مدل اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا به طور قابل توجهی سریع‌تر از مدل اگزینوس ۲۱۰۰ محسوب می‌شود.

نه تنها این مدل وظایف خود را سریع‌تر انجام داده، بلکه در زمینه‌ی پایداری عملکرد هم حرف بیشتری برای گفتن دارد. این در حالی است که مدل اگزینوس بعد از چهاردهمین تست خود با افت عملکرد قابل توجهی روبرو شده است.

۴ ویژگی خاص که فقط در گلکسی S21 اولترا وجود دارد

عمر باتری

در نهایت باید به عمر باتری این دو گوشی تحت فشار زیاد بپردازیم. باتری مدل اسنپدراگون ۸۸۸ توانسته ۱۹۹ دقیقه دوام بیاورد که ۲۷ دقیقه کمتر از مدل مبتنی بر اگزینوس ۲۱۰۰ محسوب می‌شود. طبق این تست، اوج عملکرد مدل اسنپدراگون ۸۸۸ حدود ۳۸ دقیقه طول کشیده ولی مدل اگزینوس فقط توانسته ۲۵ دقیقه این اوج عملکرد را حفظ کند. با توجه به این کاهش سرعت، مدل اگزینوس انرژی کمتری را مصرف کرده و این موضوع منجر به افزایش عمر باتری این مدل شده است.

کدام مدل گلکسی S21 اولترا سریع‌تر است؟

سامسونگ با ساخت اگزینوس ۲۱۰۰ موفق شده بسیاری از مشکلات نسل قبلی را برطرف کند. اگرچه این تراشه همچنان نسبت به اسنپدراگون ۸۸۸ حرف کمتری برای گفتن دارد، ولی اختلاف آن‌ها نسبت به نسل قبلی بسیار کمتری شده است.

هر دو تراشه در زمینه‌ی پردازنده رقیب قدری برای یکدیگر محسوب می‌شوند. این یعنی کاربران حین استفاده‌ی روزمره متوجه تفاوت بین آن‌ها نخواهند شد. اما برای کاربرانی که اهل اجرای بازی‌های سنگین هستند، باید بگوییم که مدل اسنپدراگون همچنان جذابیت بیشتری دارد.

با توجه به همکاری سامسونگ و AMD در زمینه‌ی پردازنده‌های گرافیکی، باید ببینیم آیا نسل جدید تراشه‌های اگزینوس می‌توانند در این حوزه به پای تراشه‌های اسنپدراگون برسند یا حتی از آن‌ها پیشی بگیرند یا نه. اما در حال حاضر، مدل اسنپدراگون گلکسی S21 اولترا توان بیشتری نسبت به مدل اگزینوس ارائه می‌دهد.

