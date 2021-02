اپل در آیفون ۱۳ ممکن است از طراحی ظاهری قدیمی استفاده کند

با وجود اینکه اپل در آیفون‌های ۱۲ جدید طراحی ظاهری را که به مدت ۳ سال از آن در آیفون‌ها استفاده می‌کرد، تغییر داد و این گوشی‌های دارای تغییرات ظاهری قابل توجهی بودند، اما این آیفون‌های جدید هنوز هم دارای نمایشگر دارای ناچ هستند که اپل اولین‌بار از آن در آیفون X استفاده کرده بود.

نگاهی به گوشی‌های اندرویدی تولید شده در این سال‌ها نشان می‌دهد که سازندگان گوشی‌های اندرویدی رفته‌رفته استفاده از ناچ در گوشی‌های خود را کاهش داده‌اند و نمایشگر‌های داری ناچ را با نمایشگر‌های دارای حفره‌ که محل قرارگیری دوربین جلویی است، جایگزین کرده‌اند.

همچنین برخی از سازندگان گوشی‌های اندرویدی موفق شده‌اند که با انجام کارهایی مانند استفاده از دوربین‌ سلفی بالا جهنده یا قرار گرفته در زیر نمایشگر، گوشی‌هایی را با نمایشگر‌هایی بدون ناچ و حفره تولید کنند.

بعد از رخ دادن این اتفاق‌ها در دنیای گوشی‌ها هوشمند، گزارش‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند نام نسل بعدی آیفون به جای آیفون ۱۳ آیفون ۱۲S خواهد بود و اپل دیگر از نمایشگری دارای ناچ در آن استفاده نخواهد کرد و این شرکت بالاخره ناچ نمایشگر را حذف خواهد کرد.

این گزارش جدید که توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Mauri QHD در توییتر منتشر شده است، نشان می‌دهد که یکی از نمونه‌های اولیه آیفون ۱۳ تولید شده توسط اپل دارای ناچ در نمایشگر خود نیست. البته باید بگوییم که رخ دادن این اتفاق خبر خوبی نیست، چون به نظر می‌رسد که نمایشگر این آیفون در مقایسه با آیفون ۱۲ کنونی دارای حاشیه‌های بیشتری است.

آیا رخ دادن این اتفاق به این معنا است که آیفون‌ ۱۲S بعدی به جای ناچ دارای حاشیه‌ی بزرگی در بالای نمایشگر خود است؟ بدون شک احتمال رخ دادن این اتفاق بسیار کم است چون بسیاری از منابع قابل اعتماد تاکنون ادعا کرده‌اند که اپل در نسل بعدی آیفون تغییرات زیادی را در طراحی ظاهری ایجاد نخواهد کرد.

گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که به احتمال زیاد آیفون‌های بعدی دارای ناچ باریک‌تری در مقایسه با مدل‌ها کنونی خواهند بود. این اطلاعات نشان می‌دهند که ناچ استفاده شده در نسل بعدی آیفون، تنها دارای ارتفاع کمتری است و اپل تغییری را در عرض این ناچ ایجاد نخواهد کرد.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند به احتمال زیاد آیفون‌های بعدی در مقایسه با آیفون ۱۲ کنونی بدنه‌ی ضخیم‌تری را خواهند داشت که به احتمال زیاد انجام این کار باعث خواهد شد که فضای داخلی این آیفون‌ها برای استفاده از باتری بزرگ‌تر در آن‌ها افزایش پیدا کند.

همان‌گونه که مشخص است اپل تا ماه سپتامبر (شهریور) از آیفون‌های ۱۲S یا آیفون‌های ۱۳ رونمایی نخواهد کرد، پس این احتمال وجود دارد که اپل هنوز در حال بررسی طراحی‌های ظاهری مختلف برای این گوشی باشد. غیر ممکن است که اپل دوباره از نمایشگر دارای حاشیه‌های زیاد در آیفون بعدی استفاده کند.

آیفون ۱۳ ممکن است سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر اپتیکال داشته باشد

در سال ۲۰۱۷ اپل در کنار رونمایی از آیفون X از آیفون ۸ هم به عنوان گوشی پرچمدار جدید خود با نمایشگر دارای حاشیه‌های بسیار در بالا و پایین آن رونمایی کرد. با وجود اینکه طراحی ظاهری آیفون SE 2020 هم مشابه گوشی‌های پرچمدار اپل نیست اما باید بگوییم که این گوشی در واقع یک آیفون مقرون به صرفه است که این شرکت تولید می‌کند.

آیا نمونه‌ی اولیه آیفون ۱۲S می‌تواند نشان دهنده‌ی موضوع دیگری باشد؟ با وجود اینکه نمی‌توان به صورت قطعی گفت ولی ممکن است که این نمونه‌ی اولیه بدون ناچ دارای دوربینی در زیر نمایشگر خود باشد. پتنت‌های ثبت شده توسط اپل نشان می‌دهند که این شرکت قصد دارد سنسور‌هایی را در زیر نمایشگر قرار دهد تا ناچ نمایشگر آیفون را حذف کند.

همچنین یکی دیگر از افشاکنندگان اپل به نام Ice Universe در گذشته مدعی شده بود که در سال ۲۰۲۱ ناچ آیفون‌ها از بین خواهد رفت و کاربران هیچ اثری از ناچ را در نمایشگر آیفون مشاهده نخواهند کرد.

همچنین گزارش‌های بسیار زیادی منتشر شده‌اند که ادعا می‌کنند آیفون بعدی دارای قابلیت تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر خود است. البته به نظر نمی‌رسد که اپل قصد داشته باشد قابلیت Face ID را حذف کند از آن در زمینه‌هایی مانند واقعیت افزوده و عکاسی استفاده خواهد کرد.

آیفون ۱۳ پرو نمایشگر ۱۲۰ هرتز LTPO OLED ساخت سامسونگ خواهد داشت

منبع: PhoneArena

منبع متن: digikala