با توجه به آخرین گزارش‌ها، کمپانی شیائومی قصد دارد میان‌رده جدیدی را راهی بازار کند که به یک تراشه جدید از سری ۷۰۰ چیپست‌های اسنپ دراگون کوالکام مجهز خواهد بود.

این کمپانی چینی به‌زودی باید برای رونمایی از نسل جدید خانواده پرچم‌دار سری Mi، یعنی سری Mi 11 آماده شود، اما میان‌رده‌ها و گوشی‌های هوشمند اقتصادی نیز همیشه یکی از اصلی‌ترین بازارهای هدف شیائومی بوده‌اند.

با توجه به اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها و اطلاعاتی که در شبکه اجتماعی Weibo در چین منتشر شده است، گوشی میان‌رده جدید شیائومی به یک نمایشگر OLED، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با زوم ۵ برابر و چیپستی با شماره مدل اسنپ دراگون SM7350 مجهز خواهد شد.

کوالکام تا به‌حال در هیچ محصولی از این چیپ استفاده نکرده است، اما با توجه به اینکه اسنپ دراگون ۷۶۵ با شماره مدل SM7250 شناخته می‌شود، می‌توان حدس زد SM7350 همان اسنپ دراگون ۷۷۵ باشد. پیش از این خبرنگار WinFuture نیز مدعی شده بود کوالکام مشغول توسعه چیپ میان‌رده اسنپ دراگون ۷۷۵ است.

تا به این لحظه به نام دقیق محصول جدید شیائومی که از این چیپ جدید بهره می‌برد اشاره‌ای نشده است، اما بعضی از گزارش‌ها این محصول را عضوی از خانواده Mi 11 ارزیابی کرده‌اند. اگر این احتمال صحت داشته باشد، با توجه به دارا بودن مشخصات یک میان‌رده، انتظار می‌رود گوشی مورد نظر همان Mi 11 Lite باشد. البته مدتی قبل در شایعات از اسنپ دراگون SM7150 به عنوان چیپ مورد استفاده در Mi 11 Lite نام برده شد که گفته می‌شود عضوی از سری اسنپ دراگون ۷۳۰ خواهد بود.

همچنین، با در نظر گرفتن این مورد که خانواده ردمی K30 پیش از این از سری اسنپ دراگون ۷۰۰ و لنز ۶۴ مگاپیکسلی برای دوربین بهره گرفته است، این احتمال وجود دارد که گوشی مرموز مورد بحث به خانواده ردمی K40 تعلق داشته باشد.

اگر چنین باشد، می‌توان ارتقا نمایشگر LCD با نرخ ۱۲۰ هرتز به یک نمایشگر OLED را یکی از اصلی‌ترین تغییرات در نسل جدید دانست. به علاوه، لو ویبینگ، مدیر برند ردمی نیز پیش از این استفاده از چیپ پرچمدار اسنپ دراگون ۸۸۸ در یکی از اعضای خانواده ردمی K40 را تایید کرده بود؛ اما اعلام نشد که آیا این چیپ در هر دو مدل پرو و vanilla به کار گرفته خواهد شد یا خیر.

با توجه به گزارش‌های منتشر شده، برای یافتن پاسخ این سوالات زمان زیادی باقی نمانده است. شرکت شیائومی در روز ۲۰ بهمن از خانواده Mi 11 رونمایی خواهد کرد و سری ردمی K40 نیز در ماه جاری میلادی (فوریه) معرفی خواهد شد.

