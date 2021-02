شرکت وان‌پلاس سال گذشته‌ی میلادی از سری نورد رونمایی کرد ولی به نظر می‌رسد هنوز برای نام‌گذاری آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده است. به گفته‌ی یکی از افشاگران، جانشین وان‌پلاس نورد N10 با نام نورد N1 به دست کاربران خواهد رسید. هنوز در مورد مشخصات این گوشی و تاریخ عرضه‌ی آن جزئیاتی فاش نشده است. اما با توجه به تاریخ عرضه‌ی نورد N10، احتمالا جانشین آن در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ معرفی خواهد شد.

به نظر می‌رسد در سال جاری میلادی وان‌پلاس قصد دارد نسبت به سال گذشته گوشی‌های بیشتری را راهی بازار کند. به عنوان مثال، طبق گزارش‌های منتشر شده در کنار گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو، احتمالا شاهد معرفی وان‌پلاس ۹E هم خواهیم بود. به نظر می‌رسد این گوشی به‌عنوان ارزان‌ترین عضو خانواده‌ی گوشی‌های اصلی وان‌پلاس انجام وظیفه می‌کند.

با توجه به این خبرها، هنوز معلوم نیست که آیا جانشین وان‌پلاس نورد راهی بازار می‌شود یا نه. از طرف دیگر، اگر وان‌پلاس نورد N1 با تراشه‌ی سری ۷۰۰ اسنپدراگون معرفی شود، آیا این شرکت جانشین نورد N100 را هم معرفی می‌کند. باید خاطرنشان کنیم گوشی نورد N100 به دلیل ضعف در حوزه‌های مختلف با واکنش‌های منفی روبرو شده است.

در هر صورت احتمالا طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری در مورد نسل جدید گوشی‌های سری نورد وان‌پلاس فاش می‌شود. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ حدود یک ماه زودتر از موعد همیشگی معرفی خواهند شد و برای معرفی گوشی‌های جدید سری نورد هم احتمالا باید تا نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ منتظر بمانیم.

تاریخچه‌ی گوشی‌های وان پلاس از اولین تا آخرین

منبع: GSM Arena

The post جانشین وان‌پلاس نورد N10 با نام نورد N1 راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala