همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت‌های مختلف برای ایده‌های خود پتنت ثبت می‌کنند. سامسونگ در اواسط ۲۰۲۰ پتنتی را ثبت کرده که در آن طراحی یک گوشی مجهز به دوربین پاپ‌آپ چرخنده را نشان می‌دهد. حالا به لطف سایت LetsGoDigital و کانال یوتیوب Concept Creator، رندرهای سه‌بعدی مبتنی بر این طرح را می‌توانیم ببینیم.

ایده‌ی کلی این طراحی یادآور گوشی‌هایی مانند ایسوس ذن‌فون ۷ پرو است که دوربین اصلی آن به عنوان دوربین سلفی هم انجام وظیفه می‌کند. به لطف این مشخصه، گوشی مذکور دیگر نیازی به بهره‌گیری از دوربین سلفی جداگانه ندارد و در عوض می‌تواند از نمایشگر یک‌دست فاقد بریدگی یا حفره بهره ببرد. علاوه بر این، دوربین‌های اصلی می‌توانند عکس‌های سلفی بسیار بهتری را ثبت کنند.





اما در این پتنت سامسونگ، دوربین سه‌گانه به‌صورت عمودی در پنل پشتی تعبیه شده‌اند اما زمانی که کاربران قصد ثبت عکس‌های سلفی را دارند، این ماژول دوربین طوری می‌چرخد و بالا می‌آید که فقط یک دوربین روبروی چهره‌ی کاربر قرار می‌گیرد. عملی کردن چنین مشخصه‌ای بسیار دشوار است و مانند بسیاری از پتنت‌های مشابه، احتمالا هیچوقت این گوشی راهی بازار نخواهد شد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، قطعات متحرک دوام گوشی را پایین می‌آورند زیرا احتمال خرابی آن‌ها بالا است. با این حال شرکت سامسونگ با ساخت گوشی‌های پیچیده‌ای مانند گلکسی زد فولد ۲ نشان داده که از توانایی فنی بالایی برای ساخت گوشی‌های مبتنی بر طراحی‌های پیچیده بهره می‌برد. در هر صورت، چنین پتنت‌هایی نشان می‌دهند که شرکت‌های مختلف همواره در حال طراحی ایده‌های نوآورانه‌ای برای گوشی‌های هوشمند هستند.

