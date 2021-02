مشخصات سنسور دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ لو رفت

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد سنسور دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ منتشر شده است. گفته می‌شود ZTE Axon 30 Pro اولین گوشی مجهز به این سنسور موسوم به S5KGND خواهد بود. حالا به لطف انتشار شایعات جدید، می‌توانیم به مشخصات احتمالی این سنسور بپردازیم.

طبق این شایعات، سنسور موردنظر از اندازه‌ی ۱/۱.۳۷ اینچ بهره می‌برد و مبتنی بر پیکسل‌های ۱٫۲۸ میکرونی است. به نظر می‌رسد سنسور دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی سامسونگ از قابلیت ترکیب ۴ و ۱۶ پیکسل مجاور پشتیبانی می‌کند. همچنین علاوه بر قابلیت فیلمبرداری ۸K، این سنسور می‌تواند فیلمبرداری با رزولوشن ۱۶K را هم امکان‌پذیر کند. البته با توجه به امکانات گوشی‌های فعلی، احتمالا هیچکدام از آن‌ها از پس پردازش فیلم‌های ۱۶K برنمی‌آیند.

باید خاطرنشان کنیم این اطلاعات فعلا در حد شایعه هستند و هنوز هیچکدام از آن‌ها تایید نشده است. با توجه به اینکه ظاهرا در آینده‌ی نزدیک گوشی ZTE Axon 30 Pro با این سنسور معرفی خواهد شد، پس بدون شک طی روزها و هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن مطرح می‌شود.

چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

