مدیاتک سال گذشته نخستین مودم ۵G خود یعنی هلیو M70 را در تراشه‌های سری دایمنسیتی ۱۰۰۰ تعبیه کرد. این مودم اگرچه از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند، اما نمی‌تواند از امواج میلی‌متری بهره ببرد. حالا این شرکت از جدیدترین مودم خود به نام هلیو M80 رونمایی کرده که اولین مودم مدیاتک با قابلیت پشتیبانی از امواج میلی‌متری محسوب می‌شود.

طبق اعلام مدیاتک، حداکثر سرعت دانلود آن به ۷٫۶۷ گیگابیت در ثانیه می‌رسد و برای آپلود هم از حداکثر سرعت ۳٫۷۶ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که نسل قبلی آن به ترتیب از سرعت دانلود و آپلود ۴٫۷ و ۲٫۵ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند. مدیاتک برای مودم هلیو M80 قابلیت موسوم به UltraSave را هم ارائه داده که ظاهرا مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و این یعنی در صورت استفاده از ۵G، گوشی‌های موردنظر انرژی خیلی زیادی را مصرف نخواهند کرد.

متاسفانه هنوز تولید انبوه این مودم آغاز نشده و فقط چند ماه دیگر نمونه‌هایی از آن در اختیار سازندگان گوشی‌های هوشمند قرار می‌گیرد. این یعنی به احتمال زیاد اولین گوشی‌های مبتنی بر هلیو M80 در اواخر ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ عرضه خواهند شد. در هر صورت عرضه‌ی این مودم باعث می‌شود که سازندگان گوشی‌ها حق انتخاب بیشتری داشته باشند و این موضوع به خصوص در آمریکا که زیرساخت‌های امواج میلی‌متری به طور گسترده توسط چند اپراتور مخابراتی آماده شده، اهمیت بیشتری دارد.

گفتنی است قطعات مربوط به امواج میلی‌متری در مقایسه با فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز و اینترنت ۴G قیمت بسیار بالاتری دارند. اما از آنجایی که مدیاتک به ساخت تراشه‌ها و قطعات مقرون به صرفه شهرت دارد، شاید بتواند دیگر قطعات مربوط به این فناوری را هم با قیمت ارزان‌تری به دست مشتریان برساند.

اینترنت ۵G چگونه جهان را تغییر می‌دهد؟

