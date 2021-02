گلکسی S20 فن ادیشن یکی از بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این گوشی از ویژگی‌های شگفت‌انگیزی بهره نمی‌برد اما در زمان مناسب با قیمت خیلی خوب عرضه شد و به فهرست بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ راه پیدا کرد.

اگرچه گلکسی S20 فن ادیشن تا حدی از مؤلفه‌های موجود در گوشی‌های S20 و S20 پلاس بهره می‌برد اما برخی تفاوت‌های کلیدی به سامسونگ اجازه داده قیمت این گوشی را پایین بیاورد. پنل پشتی به جای شیشه مبتنی بر پلاستیک است، دوربین‌ها کمی ضعیف‌تر شده‌اند، حافظه رم کاهش پیدا کرده و نمایشگر آن هم کاملا تخت است. هیچ‌کدام از این موارد تأثیر منفی بر تجربه‌ی کاربری ندارند اما در مقایسه با گوشی‌های S20 و S20 پلاس، بالاخره از برخی ویژگی‌های ضعیف‌تر بهره می‌برد.

سامسونگ مدتی قبل از سری گلکسی S21 رونمایی کرد و سامسونگ برای کاهش هزینه‌های ساخت مدل استاندارد این خانواده، تقریبا چنین رویکردی را برای آن تکرار کرده است. به عنوان مثال می‌توانیم به پلاستیکی بودن بدنه، نمایشگر تخت و فقدان پیشرفت در زمینه‌ی دوربین اشاره کنیم. همچنین با داشتن قیمت ۸۰۰ دلاری، نسبت به نسل قبلی خود قیمت ارزان‌تری دارد.

این تصمیم‌ها گلکسی S21 را به گوشی جذاب با قیمت مناسب تبدیل کرده اما وقتی که گوشی گلکسی S21 فن ادیشن را در نظر میگیریم، اوضاع پیچیده می‌شود. با توجه به این کوتاه آمدن‌ها برای کاهش هزینه‌ها، سامسونگ برای مدل فن ادیشن می‌تواند چه کارهایی را انجام دهد؟

در این زمینه می‌توانیم به موضوع تراشه اشاره کنیم. گلکسی S20 فن ادیشن در دو مدل ۵G و ۴G عرضه شد که البته مدل ۵G آن مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت. این مدل از اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد که همان تراشه‌ی موجود در سری S20 محسوب می‌شود. از آنجایی که نسل جدید تراشه‌ها از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برند، پس دیگر شاهد عرضه‌ی مدل ۴G گلکسی S21 فن ادیشن نخواهیم بود. سامسونگ برای کاهش هزینه‌های ساخت این گوشی، می‌تواند به جای اسنپدراگون ۸۸۸ از اسنپدراگون ۸۷۰ بهره ببرد.

اسنپدراگون ۸۷۰ تقریبا همان ۸۶۵ پلاس محسوب می‌شود که حالا با نامی جدید قرار است راهی گوشی‌های ۲۰۲۱ شود. این تراشه سرعت بسیار بالایی دارد و از تمام فناوری‌های ۵G پشتیبانی می‌کند، همچنین بهره‌گیری گوشی از نمایشگرهای QHD+ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ۱۴۴ هرتز را امکان‌پذیر می‌کند. اگرچه به هر حال در مقایسه با اسنپدراگون ۸۸۸ حرف کمتری برای گفتن دارد، اما روی هم رفته تراشه‌ی بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر قیمت ارزان‌تری نسبت به اسنپدراگون ۸۸۸ دارد.

یک حرکت هوشمندانه‌ی دیگر این است که سامسونگ همان ماژول دوربین گلکسی S21 را برای S21 فن ادیشن استفاده کند. دوربین‌های S21 اساسا فرقی با نسل قبلی خود ندارند و سامسونگ برای S20 فن ادیشن از نسخه‌ی تضعیف شده‌ی آن استفاده کرد. به همین خاطر سامسونگ با بهره‌گیری از دوربین‌های S21 برای مدل فن ادیشن، ارتقای جزئی ولی مناسبی را برای این گوشی به ارمغان می‌آورد.

در رابطه با نمایشگر هم احتمالا بار دیگر شاهد پنل امولد ۱۲۰ هرتز با لبه‌های تخت خواهیم بود. همچنین سامسونگ برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند حاشیه‌ها و حفره‌ی این نمایشگر را اندکی بزرگ‌تر کند. همچنین با بهره‌گیری ۸ گیگابایت حافظه رم، حداقل ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و قیمت حدودا ۶۰۰ دلاری، این گوشی می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

هنوز معلوم نیست که آیا این گمانه‌زنی‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند یا نه اما روی هم رفته اتخاذ چنین رویکردی کاملا منطقی محسوب می‌شود. حتی اگر گلکسی S21 فن ادیشن در مقایسه با نسل قبلی خود تفاوت‌های زیادی نداشته باشد، این موضوع لزوما یک ویژگی منفی نخواهد بود. گوشی گلکسی S21 هم در زمینه‌های مختلف شباهت زیادی به نسل قبلی دارد اما به لطف قیمت ارزان‌تر، گوشی بسیار جذابی محسوب می‌شود.

تمام کاری که سامسونگ برای گلکسی S21 فن ادیشن باید انجام دهد این است که هزینه‌ی ساخت را پایین نگه دارد، از طراحی جدیدی بهره ببرد، و قیمت آن را حدود ۱۰۰ دلار کاهش دهد؛ با این کار، گوشی موردنظر می‌تواند در فهرست بهترین گوشی‌های ۲۰۲۱ قرار بگیرد. خانواده‌ی S21 ثابت کردند که سامسونگ می‌تواند قیمت برخی گوشی‌های خود را پایین بیاورد و این یعنی به احتمال زیاد، کاهش قیمت S21 فن ادیشن هم امکان‌پذیر خواهد بود.

برای دسترسی به این گوشی احتمالا باید چند ماه صبر کنیم ولی در هر صورت اگر سامسونگ مرتکب اشتباه بزرگی نشود، پیش‌بینی موفقیت این گوشی کار سختی به حساب نمی‌آید. روی هم رفته باید ببینیم سامسونگ برای این گوشی چه رویکردی را اتخاذ می‌کند.

