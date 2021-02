سامسونگ مدتی قبل در تایلند از گوشی گلکسی A02 رونمایی کرد و حالا قرار است گوشی گلکسی M02 را راهی بازار هند کند. این گوشی در حقیقت همان A02 محسوب می‌شود که با نامی جدید به دست کاربران هندی می‌رسد. کاربران ساکن هند با پرداخت ۹۶ دلار می‌توانند این گوشی را خریداری کنند.

فروش این گوشی از تاریخ ۹ فوریه در رنگ‌های مشکی، آبی، خاکستری و قرمز آغاز می‌شود. گلکسی M02 از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن HD+ بهره می‌برد. در بریدگی نمایشگر دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی تعبیه شده و در پنل پشتی هم شاهد دوربین‌های ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی هستیم. دوربین ۱۳ مگاپیکسلی از قابلیت فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند و دوربین ۲ مگاپیکسلی هم دارای لنز ماکرو است. این گوشی با اندروید ۱۰ راهی بازار می‌شود.

سامسونگ برای گلکسی M02 تراشه MT6739W مدیاتک را استفاده کرده و علاوه بر این می‌توانیم به ۲ و ۳ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، پشتیبانی از دو سیم‌کارت و وجود جک هدفون اشاره کنیم. انرژی این گوشی از جانب باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

