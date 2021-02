کمتر از یک ماه از ۲۰۲۱ گذشته و در همین زمان کوتاه، یکی از مهم‌ترین پرچمداران امسال یعنی خانواده سامسونگ گلکسی S21 هم معرفی شده است. مدل‌های جدید این خانواده، باتری‌های بزرگ‌تر، نمایشگر جذاب‌تر و قدرت پردازشی بیشتر نسبت به نسل قبلی دارند و با طراحی جدیدشان، بسیاری مجذوب این سری از گوشی‌های سامسونگ شده‌اند.

اما اگر همین حالا در بازار به دنبال یک گوشی پرچمدار می‌گردید، در ادامه چند گوشی پرچمدار جدید دیگر را هم معرفی خواهیم کرد که فکر می‌کنم می‌توانند جایگزین خوبی برای گلکسی S21 باشند.

شیائومی Mi 11

خبرها را دنبال کرده باشید احتمالا می‌دانید که اولین شرکتی که پرچمدار اندرویدی با پردازنده جدید اسنپدراگن ۸۸۸ به بازار عرضه کرد، شیائومی با گوشی Mi 11 بود. این گوشی گرچه فعلا در بازار چین عرضه شده اما با توجه به سابقه پرچمداران شیائومی در کشورمان، احتمالا در آینده نزدیک شاهد این محصول در بازار خواهیم بود.

Mi 11 مشخصات سخت‌افزاری که یک پرچمدار در سال ۲۰۲۱ باید داشته باشد را به همراه دارد. در جلوی آن هم نمایشگر جذاب OLED با رزولوشن QHD+ و نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز قرار گرفته که از مدل‌های پایه گلکسی S21 هم رزولوشن بالاتری دارد. در حالی که سامسونگ بعد از چند سال در مدل معمولی و پلاس پرچمدار سری S از رزولوشن QHD به فول‌اچ‌دی عقب‌نشینی کرده، شیائومی برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ سراغ نمایشگر QHD رفته است. با این تفاسیر، اگر نمایشگر در پرچمدار اندرویدی بعدی‌تان الویت دارد، این گوشی را از قلم نیاندازید.

در کنار این موارد، شیائومی Mi 11 از یک باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپری برخوردار است که می‌توان آن را با شارژر ۵۵ واتی شیائومی شارژ کرد. همچنین پشتیبانی از شارژ بی‌سیم تا سرعت ۵۰ وات هم در این گوشی حاضر است. اما خب متاسفانه این گوشی هم مثل خانواده گلکسی S21 بدون شارژر عرضه می‌شود و باید شارژر را جداگانه خریداری کنید.

در بخش دوربین هم شاهد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی، ۱۳ مگاپیکسلی برای دوربین الترا واید و سنسور ۵ مگاپیکسلی برای لنز تله هستیم. همچنین یک نکته جالب اینجاست که شیائومی Mi 11 می‌تواند به کمک سنسور اثر انگشت که در زیر نمایشگر قرار گرفته، ضربان قلب کاربر را هم پایش کند.

در نهایت این نکته را هم باید بگوییم که خانواده گلکسی S21 با پردازنده‌های اسنپدراگن در بازار کشورمان همراه نخواهند بود و اگر طرفدار چیپست‌های کوالکام هستید، پردازنده هم می‌تواند دلیل دیگری باشد که سراغ شیائومی Mi 11 بروید.

سامسونگ گلکسی اس ۲۰ FE

اگرچه با هزینه کردن صد دلار بیشتر می‌توان به جای گلکسی اس ۲۰ FE سراغ گلکسی S21 رفت و پردازنده بهتر، رم بیشتر و فیلم‌برداری ۸K دریافت کرد اما از آن‌طرف Galaxy S20 FE هم در عوض از کارت حافظه microSD پشتیبانی می‌کند و ظرفیت باتری آن هم بیشتر از نسخه معمولی گلکسی S21 است.

گلکسی اس ۲۰ FE با پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در بازار کشورمان همراه است و نمایشگری OLED با رزولوشن FHD+ و نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی دارد. همچنین در بخش پشتی آن شاهد سه دوربین الترا واید، واید و تله‌فوتو هستیم که دوربین‌هایی کاربردی هستند و خبری از دوربین‌های دو یا پنج مگاپیکسلی ماکرو و عمق میدان نیست. اگرچه بخش پشتی این گوشی پلاستیکی است اما خب اگر به جای گلکسی S21 معمولی، S20 FE را انتخاب کنید، حداقل از نظر کیفیت ساخت چیزی را از دست نمی‌دهید زیرا بخش پشتی S21 معمولی هم پلاستیکی است.

از نظر بروزرسانی نرم‌افزاری هم سامسونگ وعده داده تا سه نسخه بزرگ اندروید را برای این گوشی عرضه کند و این یعنی تا دو سه سال آینده این محصول همچنان بروزرسانی‌های نرم‌افزاری را دریافت خواهد کرد. به طور کل قطعا گلکسی S21 می‌تواند در تمامی بخش‌ها، با اختلاف کمی گوشی گلکسی S20 FE را شکست دهد اما خب از آن طرف S20 FE هم با قیمت کمتر خود می‌تواند دلربایی کند.

خانواده آیفون ۱۲

درست مثل سامسونگ، امسال اپل هم برای رده‌های قیمتی مختلف یک پرچمدار در آستین خود دارد. خانواده آیفون ۱۲ همگی از نمایشگرهای OLED واقعا دلربا بهره می‌برند که تنها نقطه ضعف آن‌ها، نرخ تجدید ۶۰ هرتزی‌شان است. پشتیبانی از ۵G، شارژ بی‌سیم و مقاومت بالا در برابر آب را هم به لیست مشخصات تمامی مدل‌های آیفون ۱۲ اضافه کنید. همچنین پردازنده قدرتمند A14 را هم از یاد نبرید. این خانواده با آیفون ۱۲ مینی و قیمت ۶۹۹ دلار آغاز می‌شود و تا آیفون ۱۲ پرو مکس که قیمت پایه آن ۱۰۹۹ دلار است، پیش می‌رود.

آیفون ۱۲ مینی حدود ۱۰۰ دلار از مدل معمولی گلکسی S21 ارزان‌تر است اما خب از آن طرف باتری کوچک‌تری دارد، دوربین تله‌فوتو ندارد و حافظه داخلی آن هم به ۶۴ گیگابایت در مدل پایه محدود می‌شود. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد پرداخت صد دلار اضافه‌تر برای گلکسی S21 قابل توجیه است. اگر به دنبال ویژگی‌های بیشتری برای آیفون می‌گردید، بهتر است سراغ آیفون ۱۲ پرو یا پرو مکس بروید که دوربین سه‌گانه همراه با سنسورهای LiDAR را به همراه دارند. باتری آن‌ها هم ظرفیت بیشتری نسبت به ۱۲ مینی دارد و حافظه داخلی مدل پایه آن‌ها هم ۱۲۸ گیگابایتی است.

از دیگر مواردی که خانواده آیفون ۱۲ را در مقابل گلکسی S21 عقب می‌اندازد، می‌توانیم بار دیگر به نبود نرخ تجدید بالا در نمایشگر، نداشتن سنسور اثر انگشت (مخصوصا حالا که همه ما از ماسک استفاده می‌کنیم) و عدم امکان فیلم‌برداری ۸K اشاره کنیم. اما خب این موارد باعث نشده تا فروش آیفون ۱۲ به مشکل بخورد و بسیاری این گوشی‌ها را به خاطر اکوسیستم جذاب اپل و iOS خریدرای می‌کنند.

گلکسی نوت ۲۰ الترا

گلکسی نوت ۲۰ الترا همچنان یک گوشی گران قیمت است اما خب داریم در مورد یکی از بهترین پرچمداران سال ۲۰۲۰ صحبت می‌کنید. این گوشی که در بازار کشور ما با پردازنده اگزینوس ۹۹۰ پیدا می‌شود، نمایشگری QHD+ با نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی دارد و ویژگی‌های معمول پرچمداران سامسونگ مثل گواهی IP68، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و سامسونگ Dex را هم دارا است. جدا از این موارد، این گوشی از کارت حافظه microSD هم پشتیبانی می‌کند که در خانواده گلکسی S21 جای خالی آن احساس می‌شود.

برخلاف گلکسی S21 الترا، نوت ۲۰ الترا همچنان در درون خود محفظه‌ای برای قرار گیری قلم S Pen دارد. برای همین اگر به داشتن S Pen اهمیت می‌دهید، فکر می‌کنیم گلکسی نوت ۲۰ الترا می‌تواند گزینه بهتری تا گلسی S21 الترا باشد. اما خب در عوض اگر سراغ گلکسی نوت بروید، قید پردازنده پرچمدار ۲۰۲۱، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری و دو دوربین زوم را زده‌اید.

گوگل پیکسل ۵

گوگل با آخرین گوشی خود یعنی پیکسل ۵، مسیر دیگری را در پیش گرفته و قید پردازنده پرچمدار را زده و به جای آن، از یکی از بهترین پردازنده‌های گوشی‌های میان‌رده استفاده کرده است. بنابراین اگر عملکرد گوشی در بازی‌های سنگین برای شما اولویت دارد، شاید بهتر باشد سراغ همان خانواده گلکسی S21 بروید. همچنین با انتخاب پیکسل ۵ به جای گوشی‌های گلکسی S21، قید چند ویژگی دیگر مثل دوربین زوم و یا نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی را زده‌اید.

اما خب در عوض در پیکسل ۵ هم نمایشگر ۹۰ هرتزی OLED، گواهی IP68، دوربین‌های دوتایی در بخش پشتی که یکی از آن‌ها الترا واید است، شارژ بی‌سیم و یک باتری ۴۰۸۰ میلی‌آمپری در اختیار شما می‌گذارد. بارزترین مشخصه پیکسل‌ها یعنی کیفیت عکاسی را هم در بهترین حالت‌ش دریافت می‌کنید و با اندروید خام، تجربه روان و سبکی از این سیستم عامل را هم خواهید داشت. همچنین فراموش نکنید که با پیکسل ۵، اولین نفر در صف دریافت برزورسانی‌های بزرگ اندروید هستید.

وان پلاس ۸ پرو

خانواده گوشی‌های وان پلاس ۹ را تا یکی دو ماه آینده خواهیم دید و احتمالا آن‌ها رقبای بسیار بهتری برای خانواده گلکسی S21 هستند اما تا آن موقع، وان پلاس ۸ پرو هم می‌تواند رقیب قدرتمندی برای پرچمداران جدید سامسونگ به حساب بیاید. وان پلاس ۸ پرو از این جهت که اولین پرچمدار کامل وان پلاس به حساب می‌آید، می‌تواند جایگزینی برای سری گلکسی S21 باشد. ویژگی‌هایی مثل گواهی IP68 و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم نیز مواردی هستند که برای اولین بار به این محصول وان پلاس اضافه شده تا پرچمدار بودن این گوشی را تایید کند. جدا از این‌ها، نمایشگر جذاب OLED و ۱۲۰ هرتزی این گوشی که رزولوشن QHD+ دارد را هم نباید از قلم بیاندازید که حداقل از نظر رزولوشن، از دو مدل معمولی و پلاس خانواده Galaxy S21 بهتر است.

وان پلاس ۸ پرو برای اولین بار در بین محصولات این برند چینی، در بخش دوربین هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و دو دوربین ۴۸ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی و الترا واید استفاده می‌کند.

این گوشی در حال حاضر با مدل پایه گلکسی S21 هم قیمت است و هر دو در بازارهای جهانی، ۷۹۹ دلار قیمت دارند. پرچمدار سامسونگ گرچه پردازنده بروز‌تر و فیلم‌برداری ۸K را هم پشتیبانی می‌کند اما وان پلاس ۸ پرو نیز دوربین زوم بهتری دارد، باتری پرظرفیت‌تری دارد، شارژر بی‌سیم آن سریع‌تر است و در نهایت نمایشگر QHD+ هم دارد.

این بود لیست ما از بهترین گوشی‌هایی که می‌توانید به جای خانواده گلسی S21 سراغ آن‌ها بروید. شما چه موارد دیگری را به این لیست اضافه می‌کنید و چه مواردی را از این لیست حذف می‌کنید؟

منبع: Android Authority

