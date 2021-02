اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی امسال قرار است ۳ پرچم‌دار از سری گوشی‌های ردمی K40 رونمایی کند که گفته می‌شود مدل پرو از آن‌ها به یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد.

پرچم‌داران سری ردمی K معمولا به عنوان قاتلین پرچم‌دارهای شرکت‌های مطرح بازار شناخته می‌شوند چرا که در کنار بهره‌مندی از قیمت بسیار مناسب قدرت سخت‌افزاری بالایی هم دارند و معمولا با مشخصات یک پرچم‌دار همه فن حریف راهی بازار می‌شوند.

ردمی طی چند سال گذشته با عرضه‌ی گوشی‌های ردمی K20 و K30 توانست نظر مثبت بسیاری از کاربران را به خود جلب کند و همین موضوع نیز سبب شد شرکت به مسیر موفقیت‌آمیزی که در آن قرار داشته ادامه دهد و ساخت مدل‌های جدید را نیز آغاز کند. جدیدترین گوشی‌های این سری قرار است در سه مدل و با نام‌های ردمی K40، ردمی K40S و ردمی K40 پرو راهی بازار شوند که همانطور که از نامشان پیداست، مدل پرو باید قدرتمندترین گوشی حاضر در این بین باشد.

در حال حاضر در رابطه با گوشی‌های این سری اطلاعات موثق زیادی منتشر نشده اما گفته می‌شود مدل پرو قرار است به یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و پردازنده‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شود. همچنین به نظر می‌رسد این گوشی قرار است با قیمت ۳۰۰۰ یوآن در بازار چین به فروش برسد که معادل حدودا ۴۷۰ دلار آمریکا است.

اینکه دو مدل استاندارد و S قرار است چه پردازنده‌ای داشته باشند و یا از چه دوربین‌هایی بهره می‌برند مشخص نیست اما با در نظر گرفتن پردازنده‌های خوبی که شرکت‌هایی نظیر مدیاتک و کوالکام راهی بازار کرده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر تمام پرچم‌دارهای یک سری به پردازنده‌ی قدرتمند مجهز نشوند. درست مانند کاری که هواوی انجام داد و مدل استاندارد را به یک پردازنده‌ی ضعیف‌تر مجهز کرد.

این احتمال وجود دارد که دو مدل غیر پرو از سری ردمی K40 به اسنپدراگون ۸۷۰ یا پردازنده‌ای از کوالکام مجهز شوند. در حالی که خبرهای اخیر از تجهیز این محصول به اسنپدراگون ۸۸۸ خبر داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد فعلا چیزی در این رابطه مشخص نیست و باید منتظر ماند تا اطلاعات بیشتری منتشر شود.

خوشبختانه این انتظار قرار نیست بسیار طولانی شود چراکه ردمی معمولا همین حوالی از پرچم‌داران سری ردمی K خود رونمایی می‌کند. با در نظر گرفتن تاریخ معرفی از گوشی‌های قبل، می‌توان این انتظار را داشت که اواخر همین ماه میلادی، شاهد رونمایی از ردمی K40 و برادران بزرگ‌ترش باشیم. هرچند این خبر فعلا به صورت رسمی تایید نشده.

منبع: GSMArena

