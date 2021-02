در رابطه با جدیدترین گوشی تاشو هواوی طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده ولی حالا این شرکت اعلام کرده که در تاریخ ۲۲ فوریه (۴ اسفند) گوشی هواوی میت X2 رسما معرفی خواهد شد. گفته می‌شود این گوشی نسبت به دو نسل قبلی خود یک تفاوت مهم دارد.

اگرچه نمایشگر تاشو گوشی‌های میت X و XS در بخش بیرونی تعبیه شده بود، اما هواوی برای میت X2 تصمیم گرفته از طراحی مشابه گوشی‌هایی مانند گلکسی زد فولد ۲ استفاده کند و این نمایشگر انعطاف‌پذیر را در بخش داخلی تعبیه کند. طبق شایعات مطرح شده، هواوی میت X2 از نمایشگر ۸.۰۱ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ در ۲۲۰۰ و نمایشگر ثانویه با اندازه‌ی ۶.۴۵ اینچی بهره می‌برد.

قلب تپنده‌ی آن تراشه کایرین ۹۰۰۰ خواهد بود و انرژی آن از جانب باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود. در رابطه با دوربین هم می‌توانیم انتظار تعبیه‌ی دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی که در کنار آن سه دوربین دیگر قرار گرفته را داشته باشیم. همچنین باید به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا، این گوشی هم بدون سرویس‌های گوگل عرضه خواهد شد و هنوز مشخص نیست که آیا از سیستم‌عامل هارمونی بهره می‌برد یا نه. با توجه به اینکه فقط چند هفته‌ی دیگر این گوشی معرفی می‌شود، احتمالا تا آن زمان جزئیات بیشتری از آن فاش خواهد شد.

