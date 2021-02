بدون شک تعجبی ندارد که بگوییم تراشه‌ی M1 ساخت اپل استفاده شده در مک‌بوک ایر جدید بدون فن دارای مصرف انرژی کمتری در مقایسه با یک پردازنده‌ی اینتل Core i7 نسل هشتمی است که دارای توان مصرفی ۶۵ وات است و برای خنک شدن نیاز به فن دارد.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی از مک‌های جدید مجهز به تراشه‌ی اپل دیدم، اپل در این مراسم نمودار‌هایی را برای مقایسه‌ی قدرت و انرژی مصرفی تراشه‌های ساخت خودش با پردازنده‌های مشابه ساخت اینتل نشان داد که باعث می‌شد پردازنده‌های ساخت اینتل به طور ویژه‌ای بد به نظر برسند به‌خصوص زمانی که قدرت بالای تراشه‌های ساخت اپل را هم در نظر بگیرید.

زمانی که اپل از اولین مک‌های مجهز به تراشه‌ی جدید M1 رونمایی کرد. این شرکت ادعا‌های را درباره‌ی قدرت و مصرف انرژی بهینه‌ی این تراشه‌ها در مقایسه با پردازنده‌های اینتل مطرح کرد. مطرح شدن این ادعاها باعث شد که در نگاه اول و از نظر بررسی‌کنندگان این مک‌های جدید وعده‌های اپل را عملی کنند، حتی اگر هنوز برای استفاده توسط همه‌ی افراد مناسب نباشند.

یکی از دلایلی که باعث شد اپل استفاده از پردازنده‌های اینتل را کنار بگذارد این بود که پردازنده‌های جدید x86 تولید شده توسط اینتل پیشرفت‌های بسیاری کمی را در زمنیه‌ی مصرف بهینه‌ی باتری داشتند. علاوه‌بر این، اینتل برنامه‌های چندان منظمی را برای عرضه‌ی پردازنده‌های جدید نداشت.

رخ دادن این اتفاق‌ها در نهایت باعث شد که اپل تصمیم بگیرد تا معماری به کار رفته در تمامی تراشه‌های به کار رفته در آیفون‌ها، آیپد‌ها و مک‌ها را یکپارچه کند. انجام این کار همچنین باعث شد که اپل در زمان طراحی و توسعه‌ی یک محصول از دست شرکت اینتل هم خلاص شود.

انجام این کار باعث شد که اپل بتواند مک‌بوک ایر بدون فنی را عرضه کند که در زمان استفاده هم خنک باقی بماند و بتواند در مقایسه با مک‌بوک ایر‌های قبلی مجهز به پردازنده‌ی اینتل هم همان توان پردازشی را در کنار عمر باتری بیشتر ارائه دهد.

تا کنون اطلاعاتی که اپل درباره‌ی مصرف انرژی تراشه‌ی جدید اپل M1 مطرح کرده است چندان واضح نبوده‌اند. این شرکت تنها نمودار‌هایی نشان داده است که نشان می‌دادند تراشه‌‌ی ساخت اپل در مقایسه با پردازنده‌های اینتل مشابه دارای عملکرد پردازشی بهتری در مقایسه با توان مصرفی است که باعث می‌شود طول عمر باتری هم در زمان استفاده از این تراشه‌ها افزایش پیدا کند.

به‌تازگی نشریه‌ی Anandtech با انجام تحقیقی متوجه شده است مک‌مینی دارای تراشه‌ی اپل M1 در زمان انجام کار‌هایی پردازشی که نیازمند استفاده از هسته‌های متعدد است، به صورت میانگین ۲۶٫۵ وات انرژی مصرف می‌کند. همچنین این تحقیق نشان داد که مک‌مینی در زمانی که هیچ کار پردازشی را انجام نمی‌دهد تنها ۴ وات انرژی مصرف می‌کند که بدون شک برای یک کامپیوتر دسکتاپ سطح مبتدی بسیار خوب است.

بعد از انجام آزمایش‌های مختلف، این نشریه نتیجه‌گیری کرد که تراشه‌ی M1 به تنهایی دارای مصرف انرژی در حدود ۲۰ تا ۲۴ وات است. البته باید بگوییم که به نظر می‌رسد این عدد‌های بدست آمده مقداری کمتر تخمین زده شده‌اند.

اپل به‌تازگی اطلاعاتی را درباره‌ی مصرف انرژی و میزان گرمای تولیدی مک‌مینی M1 دارای مشخصات سخت‌افزاری حافظه‌ی رم ۱۶ گیگابایتی و ۲ ترابایت حافظه‌ی داخلی SSD منتشر کرده است. در این اطلاعات منتشر شده توسط اپل آمده است که این کامپیوتر در حالتی که هیچ کار پردازشی را انجام نمی‌دهد دارای مصرفی انرژی ۶٫۸ وات است و بیشترین میزان مصرفی انرژی این کامپیوتر در زمان استفاده از تمام توان پردازشی به ۳۹ وات می‌رسد.

البته باید بگوییم که اندازه‌گیری اپل هم همانند بررسی انجام شده توسط نشریه‌ی Anandtech شامل اندازه‌گیری تمامی اجزا مانند مادربورد، کنترلر حافظه، چیپست‌های NAND و هدر رفتن انرژی در منبع تغذیه است.

برای مقایسه باید بگوییم که مک‌مینی معرفی شده در سال ۲۰۱۸ که دارای پردازنده‌ی ۶ هسته‌ای اینتل Core-i7 8700B بود، در حالتی که هیچ کار پردازشی را انجام نمی‌داد دارای مصرف انرژی در حدود ۲۰ وات است و مصرف انرژی این کامپیوتر در زمان استفاده از تمامی توان پردازشی آن به حدود ۱۲۲ وات می‌رسد که رقم زیادی است.

در واقع باید گفت که مصرف انرژی و میزان گرمای تولید شده توسط مک‌مینی دارای پردازنده‌ی اینتل ۳ برابر مک‌مینی جدید مجهز به تراشه‌ی اپل سیلیکون M1 است. در کنار این مصرف بالا، این مک‌مینی اینتلی در زمینه‌ی توان پردازشی و گرافیکی توان رقابت با نمونه‌ی جدید خود را هم ندارد.

برای مقایسه باید بگوییم که توان مصرفی مک‌مینی M1 در زمان استفاده از تمامی توان پردازشی آن تنها اندکی از مک‌مینی معرفی شده در سال ۲۰۰۵ که مجهز به پردازنده‌ی PowerPC G4 بود در زمانی که این مک‌مینی هیچ کار پردازشی را انجام ندهد، بیشتر است.

شرکت اینتل وعده داده است که در سال‌های آینده عملکرد بهتری را از خود به نمایش خواهد گذاشت و قصد دارد دوباره به جایگاه خود با پردازنده‌های بهبود یافته x86 برگردد، حتی اگر تا آن زمان اپل به طور کامل پردازنده‌های اینتل را با تراشه‌های ساخت خودش جایگزین کرده باشد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که در این فاصله AMD در حال کار کردن بر روی تراشه‌ی ARM است تا با آن به رقابت با تراشه‌ی M1 اپل بپردازد. همچنین به نظر می‌رسد که دو شرکت مایکروسافت و کوالکام هم در حال انجام کارهای مشابهی هستند.

