گلکسی S10 و مدل‌های مختل آن یکی از بهترین سری پرچم‌دارهای سامسونگ به حساب می‌آیند که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شدند. این گوشی‌ها به نسبت نسل قبل پیشرفت بسیار محسوسی در همه‌ی زمینه‌ها داشتند و موفقیت بسیار خوبی را هم بدست آوردند. میزان محبوبیت گوشی‌های این سری آنقدری بالا هست که سامسونگ بعد از رونمایی از سری نوت ۲۰ و در زمانی که تصمیم داشت پرچم‌داران خود را به مدت سه‌سال به‌روزرسانی کند، به این گوشی‌ها نیز اشاره کرد. اما سوال اینجاست که بعد از گذشت ۲ سال، آیا هنوز هم خرید گلکسی S10 در سال ۲۰۲۱ منطقی است؟

پرچم‌دارها محصولاتی متفاوت از گوشی‌های میان‌رده هستند و حتی بعد از گذشت ۲ سال هم خرید آن‌ها اصلا غیر منطقی نیست. این گوشی‌ها چه از لحاظ قدرت سخت‌افزاری و چه از لحاظ قابلیت‌های متنوع از میان‌رده‌ها عملکرد بهتری دارند و همین مسئله موجب می‌شود کاربر بتواند سال‌های بیشتری از آن‌ها استفاده کند. گلکسی S10 نیز همین وضعیت را دارد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ گلکسی S10، گلکسی S10 پلاس، S10e و مدلی مجهز به ۵G را به عنوان دهمین سری از پرچم‌داران خود راهی بازار کرد. سوا از قابلیت‌های جدیدی که در کنار افزایش قدرت سخت‌افزاری به این گوشی‌ها اضافه شد، S10 در بخش دوربین هم یک پیشرفت بسیار محسوس به نسبت قبل داشت و همین مسئله موجب شد این گوشی‌ها طرفداران زیادی پیدا کنند.

عملکرد بسیار خوب این گوشی‌ها بود که باعث شد وقتی سری S20 به بازار آمد، کاربران پیشرفت محسوسی را شاهد نباشند و از آن جایی هم که قیمت پرچم‌دارهای جدید به شدت افزایش یافت، کاربران خرید آن‌ها را منطقی ندانند. اما امسال داستان کمی فرق می‌کند. با ورود گوشی‌های سری گلکسی S21، سامسونگ قیمت پرچم‌داران خود را اندکی کاهش داد. از طرفی پردازنده‌ی بکار رفته در آن‌ها نیز کاملا از معماری و لیتوگرافی جدیدی بهره می‌برد (۵ نانومتري) و از لحاظ مصرف انرژی و توان پردازشی بسیار بهتر از قبل است.

از طرفی دیگر سامسونگ برای بهبود شرایط فروش محصولات خود، گلکسی S20 فن ادیشن را با مشخصات سخت‌افزاری مشابه پرچم‌داران سری S20 راهی بازار کرد که اتفاقا موفقیت بسیار خوبی هم کسب کرد و توانست تعداد زیادی از آن‌ها را به فروش برساند، چراکه این گوشی تنها ۷۰۰ دلار در مدل پایه قیمت‌گذاری شد. البته این گوشی از یک سری لحاظ نظیر وضوح نمایشگر، زیبایی ظاهری، کیفیت دوربین و مواردی از این دست از پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ ضعیف‌تر است اما در بخش‌هایی مثل رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی و قدرت سخت‌افزاری و قیمت، عملکرد بهتری دارد.

گلکسی S10 (و مدل‌های مختلف آن) در بازار آمریکا و چین با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ و در بازارهای بین‌المللی نیز با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۸۲۰ راهی بازار شد. سامسونگ در کنار این پردازنده، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم هم در نظر گرفت تا قدرت سخت‌افزاری این محصول در سال ۲۰۲۱ هم فراتر از نیاز کاربران باشد. شاید تنها نقطه ضعف گلکسی S10 باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن باشد که نمی‌تواند کاربرانی با استفاده‌ی زیاد در طول روز را برای یک روز کامل دور از شارژر نگه دارد. حتی ظرفیت باتری در مدل پلاس ۶.۴ اینچی هم آنقدر زیاد نبود و به ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش یافت.

اگرچه دو سال از ورود این گوشی‌ها به بازار می‌گذرد اما در دست گرفتن آن‌ها هنوز هم حس و حال یک پرچم‌دار فوق‌العاده باکیفیت را به کاربر القا می‌کند چرا که در ساخت این محصولات از فلز و شیشه استفاده شده. جالب اینجاست که برخلاف گوشی‌های پرچم‌دار کنونی، در این گوشی‌ها جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز وجود دارد تا کاربران مجبور به خرید مدل‌های گران‌قیمت با خروجی USB-C یا هندزفری‌های بی‌سیم نباشند. از قابلیت‌های دیگر این پرچم‌دارها نیز می‌توان به شارژ بی‌سیم، استاندارد ضد آب، شارژ سریع و پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی اشاره کرد.

اما نقطه عطف پرچم‌داران سری S10، دوربین آن‌هاست. در این بخش پیشرفت بسیار محسوس بود طوری که طی چند سال قبل چنین میزان از پیشرفتی در کیفیت عکاسی دیده نشد. البته بعد از آن سامسونگ توانست عملکرد بسیار بهتری از خود نشان دهد. مثلا گوشی‌های کنونی در بخش عکاسی در نور شب، دوربین تله‌فوتو، فوق عریض و دوربین سلفی، تصاویر باکیفیت‌تری ثبت می‌کنند. هرچند وقتی با دوربین اصلی در شرایط نوری مساعد به عکاسی بپردازید، اختلاف عملکرد خیلی احساس نمی‌شود.

اما حالا که دو سال از عمر S10 می‌گذرد، سامسونگ تولید این گوشی را به حداقل رسانده و آن را با قیمت کمی بیشتر از ۷۰۰ دلار به فروش می‌رساند. البته می‌توان این گوشی را با قیمت کمتر هم یافت اما در فروشگاه‌های معتبر نظیر آمازون، چنین قیمتی را برای آن شاهد هستیم. بدین ترتیب می‌توان گفت مدل پلاس با قیمتی حدودا ۸۰۰ دلار یا بیشتر به فروش می‌رسد. با در نظر گرفتن عملکرد خوبی که این گوشی‌ها دارند، خصوصا در بخش سخت‌افزاری، چنین قیمتی بسیار عالی است اما در شرایطی که این موضوع را در خلا ببینیم، نه اینکه بخواهیم آن‌ها را با محصولات جدید مقایسه کنیم. چراکه در این صورت اصلا انتخاب خوبی به حساب نمی‌آیند.

مثلا گلکسی S20 فن ادیشن یکی از بهترین محصولاتی است که سامسونگ طی چند سال اخیر راهی بازار کرده. این گوشی به اگزینوس ۹۹۰/اسنپدراگون ۸۶۵ (بسته به بازار عرضه) مجهز شده و قابلیت‌های بسیار زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۶.۵ اینچی از نوع امولد با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی اشاره کرد که بهترین قابلیت این گوشی به حساب می‌آید. علاوه بر این‌ها، باتری بکار رفته در S20 فن ادیشن ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که با یک شارژر ۱۵ واتی درون جعبه نیز شارژ می‌شود.

اگر این محصول را با S10 مقایسه کنیم، جز وضوح نمایشگر و کیفیت ساخت بدنه، هیچ بخش دیگری وجود ندارد که S10 به نسبت S20 فن ادیشن برتری داشته باشد. این موضوع حتی در رابطه با گوشی‌های دیگری نظیر گلکسی S10 پلاس هم صدق می‌کند که البته شاید رقیب بهتر آن، گلکسی S21 باشد.

گلکسی S21 فن ادیشن با پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمند اگزینوس ۲۱۰۰ و با پشتیبانی کامل از اینترنت ۵G راهی بازار شد. سامسونگ برای این گوشی ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در نظر گرفت که در کنار پردازنده‌ی یاد شده می‌توانند در کمترین زمان ممکن سنگین‌ترین فعالیت‌ها را انجام دهند. از نکات مثبت این گوشی هم می‌توان به سیستم‌عامل اندروید ۱۱ آن اشاره کرد که یعنی این محصول در نهایت با اندروید ۱۴ به کار خود پایان می‌دهد. البته اگر سامسونگ سیاست خود را در قبال به‌روزرسانی پرچم‌دارها تغییر ندهد. در حالی که S10 پلاس یا به طور کلی تمام پرچم‌دارهای سری S10 در نهایت به اندروید ۱۲ آپدیت می‌شوند و این یک برتری بسیار مهم برای سری S21 به حساب می‌آید.

اما آنچه که S21 را از تمام پرچم‌دارهای سری S10 باارزش‌تر می‌کند، قیمت ۸۰۰ دلاری آن است. در واقع این گوشی از گلکسی S10 اندکی گران‌تر و با S10 پلاس تقریبا هم‌قیمت است. بنابراین می‌توان گفت بدون شک خرید گوشی‌های سری S10 در سال ۲۰۲۱ و در شرایطی که گوشی‌های خوبی نظیر S20 فن ادیشن و S21 وجود دارند اصلا منطقی نیست.

باز هم باید به این نکته اشاره کنیم که گلکسی S10 و به طور کلی تمام پرچم‌داران سری ۱۰ سامسونگ، گوشی‌های بسیار خوبی هستند. چه از لحاظ قابلیت، سخت‌افزار و چه از لحاظ قیمت. اما وقتی آن‌ها را با گوشی‌های موجود مقایسه کنیم می‌بینیم واقعا گزینه‌های بهتری وجود دارند که کاربر می‌تواند برای خرید به سراغ آن‌ها برود و سال‌ها از خرید یک گوشی قدرتمند بی‌نیاز باشد.

لازم به ذکر است گلکسی S21 از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند در حالی که در پرچم‌داران سری S10 تنها یک مدل از این شبکه‌ی پرسرعت بهره‌مند بود که خب در بازار کشور ما به سختی می‌توان آن را یافت. بنابراین از لحاظ پشتیبانی از نسل جدید اینترنت نیز برتری با محصولات جدید است. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود در صورتی که قصد خرید یک محصول قدرتمند را در سال ۲۰۲۱ دارید، سراغ پرچم‌دارهای نسل ۱۰ سامسونگ نروید چرا که شرکت کره‌ای نماینده‌های جذابی در سبد محصولات خود دارد.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا هنوز هم خرید گلکسی S10 و مدل‌های مختلف آن را در سال ۲۰۲۱ منطقی می‌دانید؟

