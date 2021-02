نوکیا ۱.۴ با نمایشگر ۶٫۵ اینچی و قیمت ۹۹ یورو معرفی شد

شرکت HMD ساعاتی قبل از گوشی نوکیا ۱.۴ رونمایی کرد که با قیمت فقط ۹۹ یورو راهی بازار می‌شود. این گوشی از نمایشگر ۶٫۵۱ اینچی با رزولوشن ۷۲۰p+ بهره می‌برد. برای مقایسه باید بگوییم که نسل قبلی آن مبتنی بر نمایشگر ۵٫۷۱ اینچی بود.

شرکت HMD برای این گوشی از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که نسبت به باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نسل قبلی شاهد ارتقای قابل توجهی هستیم. البته برای شارژ کردن این باتری باید به سرعت ۵ وات بسنده کنید و این شارژ از طریق پورت قدیمی microUSB صورت می‌گیرد.

نوکیا ۱.۴ مبتنی بر نسخه Go اندروید ۱۰ است و طبق اعلام HMD، به زودی نسخه‌ی Go اندروید ۱۱ را دریافت می‌کند. قلب تپنده‌ی آن تراشه کوالکام ۲۱۵ است که پردازنده‌ی آن از ۴ هسته Cortex-A53 با سرعت ۱٫۳ گیگاهرتز تشکیل شده است. مدل پایه این گوشی با فقط ۱ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی به دست کاربران می‌رسد. بهترین مدل هم از ۳ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین این گوشی از کارت حافظه microSD با حداکثر ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کند.

در پنل پشتی آن دوربین دوگانه دیده می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در پایین ماژول دوربین هم حسگر اثر انگشت توجه را جلب می‌کند. در ضمن نباید دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. این گوشی از امروز در سه رنگ راهی بازار کشورهای اروپایی می‌شود.

