با وجود اینکه زود است که بخواهیم چندین ماه زودتر از هر گونه به‌روزرسانی صورت گرفته در آیفون‌های ۱۳ که در نزدیکی پاییز رونمایی می‌شوند، مطمئن شویم، اما تاکنون شایعه‌ها و گزارش‌های مختلفی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل بهبود‌هایی را در ماژول دوربین به کار رفته در این آیفون‌ها ایجاد خواهد کرد.

با توجه به اینکه تاکنون شایعه‌های مختلف و زیادی درباره‌ی آیفون‌های بعدی منتشر شده است، می‌توان احتمال داد که حداقل شاهد به حقیقت پیوستن برخی از این شایعه‌ها درباره‌ی بهبود‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تصویر برداری آیفون‌های بعدی باشیم. به احتمال زیاد با در نظر گرفتن زمان رونمایی از آیفون‌های بعدی، در ماه سپتامبر (شهریور) یا اکتبر (مهر) سال ۲۰۲۱ شاهد رونمایی از این قابلیت‌ها در آیفون‌های بعدی خواهیم بود.

چند ماه پیش بود که برای اولین‌بار اطلاعاتی توسط مینگ چی کو که فردی مشهور در زمینه‌ی تحلیل محصولات اپل است، درباره‌‌ی بهبود‌های صورت گرفته در آیفون‌های بعدی منتشر شد. بعد از منتشر شدن این اطلاعات، یکی از منابع قابل اعتماد از طریق سایت MacRumors به شکل هیجان‌انگیزی اعلام کرد که زمان رخ دادن این به‌روزرسانی‌ها در آیفون نزدیک است.

گشودگی دیافراگم بازتر برای تمامی آیفون‌های ۱۳؟

برخلاف مینگ چی کو که تنها پیش‌بینی کرده بود که اپل در آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس قابلیت‌های عکس‌برداری با دوربین فوق‌عریض را در مقایسه با نسل‌های قبلی بهبود خواهد داد، گزارش‌هایی توسط دو تحلیلگر Barclays به نام‌هایی Blayne Curtis و Thomas O’Malley منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل قصد دارد این بهبود‌های صورت گرفته را در تمامی آیفون‌های سال ۲۰۲۱ به کار ببرد.

اگر این اطلاعات درست باشند باید بگوییم که آیفون ۱۳ مینی، آیفون ۱۳، آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس دوربینی فوق‌عریض با گشودگی دیافراگم f/1.8 خواهند داشت که در مقایسه با دوربین فوق‌عریض استفاده شده در آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس که دارای گشودگی دیافراگم f/2.4 بود، پیشرفت قابل توجهی است.

همان‌گونه که می‌دانید عدد پایین‌تر در گشودگی دیافراگم نشان دهنده‌ی دیافراگم بازتر است که باعث می‌شود در زمان عکاسی و فیلم‌برداری نور بیستری به سنسور ثبت عکس برسد که بدون شک باعث خواهد شد در شرایط نوری چالش برانگیز عکس‌های ثبت شده به وسیله‌ی این دوربین شارپ‌تر و دارای وضوح بیشتری باشند.

با توجه به شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی دوربین فوق‌عریض آیفون ۱۳ می‌توانیم بگوییم که استفاده از گشودگی دیافراگم بازتر در دوربین فوق‌عریض آیفون ۱۳ باعث بهبود عملکرد این دوربین در زمان ثبت عکس در مواقعی خواهد شد که نور محیط عکاسی کم است. بدون شک رخ دادن این اتفاق پیشرفت خوبی در این زمینه در مقایسه با آیفون‌های قبلی است.

اگر اپل این بهبود را در تمامی آیفون‌های ۱۳ ایجاد کند، انجام این کار باعث خواهد شد که گوشی به نسبت ارزان‌تر آیفون ۱۳ مینی بتواند در این زمینه با گوشی‌هایی پرچمدار جدیدی مانند سامسونگ گلکسی S21 اولترا رقابت کند. برای اطلاع باید بگوییم که سامسونگ در گوشی جدید گلکسی S21 اولترا همانند گوشی‌هایی مانند گلکسی S21، گلکسی S21 پلاس، گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا از دوربین فوق‌عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 استفاده کرده است.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس، نوت ۲۰ اولترا و پیکسل ۵

زمانی که بحث دوربین فوق‌عریض با گشودگی دیافراگم باز مطرح می‌شود گوشی جدید هواوی یعنی میت ۴۰ پرو اولین گوشی است که به ذهن می‌آید. این گوشی هواوی دارای دوربین فوق‌عریضی با گشودگی دیافراگم f/1.8 است.

دیگر دوربین‌های آیفون ۱۳ چه تغییراتی را خواهد داشت؟

متأسفانه باید بگوییم که در این اطلاعات جدید منتشر شده صحبتی از دوربین اصلی، لنز تله‌فوتو یا سنسور LiDAR نشده است. در نتیجه باید درباره‌ی این دوربین‌ها به شایعه‌هایی که پیش‌تر منتشر شده بود توجه کنیم.

شایعه‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند نشان می‌دهند این احتمال وجود دارد که اپل از سنسور مدت پرواز سه بعدی تشخیص دهنده‌ی عمق به نام LiDAR در تمامی آیفون‌های ۱۳ استفاده کند. اگر این اتفاق بیفتد فرق ماژول دوربین مدل‌های عادی و پروی آیفون ۱۳ تنها وجود دوربین تله‌فوتو در ماژول دوربین مدل‌های پرو خواهد بود.

اپل در آیفون ۱۳ ممکن است از طراحی ظاهری آیفون‌های قدیمی استفاده کند

البته باید بگوییم که شایعه‌هایی دیگری هم وجود دارند که عنوان می‌کنند اپل در آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس بهبود‌هایی را در سنسور دوربین اصلی ایجاد خواهد کرد و از سنسوری بزرگتر در این آیفون‌ها استفاده می‌کند. با توجه به این موضوع که این شایعه تاکنون توسط منابع مطلع داخلی و برخی افشاگران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، احتمال رخ دادن این اتفاق زیاد است.

در نهایت باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها، دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی آیفون‌های ۱۳ عنوان می‌کنند که اپل در این آیفون بعدی از ناچی با اندازه‌ی کوچکتر استفاده خواهد کرد که علت انجام این کار یا بهبود‌ها و تغییرات صورت گرفته در سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID است یا اینکه استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر جایگاه سیستم Face ID را به خود اختصاص خواهد داد.

البته باید بگوییم که اضافه شدن سنسور Touch ID در زیر نمایشگر و حذف کامل Face ID بعید به نظر می‌رسد، اما اگر اپل قصد داشته باشد تا آیفون بعدی را هم بدون تغییری در طراحی ظاهری آن و مشابه آیفون ۱۲ عرضه کند، انجام این کار منطقی خواهد بود.

همچنین شایعه‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند نام آیفون بعدی به جای آیفون ۱۳ به احتمال بالا آیفون ۱۲S است که باز هم باید بگوییم که اتفاق رخ دادن این اتفاق کم است.

در نهایت باید بگوییم که با توجه به مطرح شدن شایعه‌های بسیار زیاد در زمان کنونی و توجه به این موضوع که برخی از آن‌ها در تضاد با یگدیگر بوده‌اند و برخی دیگر آنقدر مبهم بوده‌اند که نمی‌توانستیم آن‌ها را جدی در نظر بگیریم، باید بگوییم که کار منطقی این است که این شایعه‌ها را حداقل تا فصل تابستان جدی نگیریم.

تمام آیفون‌های ۱۳ لرزشگیر تصویر مبتنی ‌بر حرکت سنسور خواهند داشت

منبع: PhoneArena

The post اطلاعات جدید تغییر بزرگی را در دوربین آیفون‌های ۱۳ نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala