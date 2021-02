با ورود رسمی گوشی‌های سری گلکسی S21 به بازار، فرصت این پیش آمده که محصولات این سری را با گوشی‌های قدرتمند موجود مقایسه کنیم تا ببینیم عملکرد سامسونگ در تولید پرچم‌داری جدید و باکیفیت چگونه بوده. پیش‌تر گلکسی S21 اولترا را با آیفون ۱۲ پرو مکس مقایسه کردیم اما امروز قصد داریم مدل استاندارد از پرچم‌داران جدید سامسونگ یعنی گلکسی S21 را با مدل استاندارد از پرچم‌داران جدید اپل یعنی آیفون ۱۲ مقایسه کنیم تا ببینیم پیروز نبرد پرچم‌دارهای مقرون به صرفه کدام یک از این دو خواهد بود.

سامسونگ دی ماه امسال از پرچم‌داران سری گلکسی S21 رونمایی کرد که شامل سه مدل استاندارد، پلاس و اولترا می‌شوند. مدل پلاس با قیمت پایه‌ی ۸۰۰ دلار راهی بازار شد و از بدنه‌ی پلاستیکی و دوربین‌های ضعیف‌تری به نسبت مدل اولترا بهره می‌برد. اگرچه ۸۰۰ دلار هم مبلغ بسیار زیادی برای این محصول به حساب می‌آید اما به نسبت گلکسی S20 که با قیمت ۱۰۰۰ دلار در دسترس قرار گرفت بسیار ارزشمندتر است. هرچند پرچم‌دار قدیمی از جنس فلز و شیشه ساخته شده بود و نمایشگری با وضوح بیشتر داشت.

آن طرف اما نماینده‌ی قدرتمند اپل را داریم که اواخر سال میلادی گذشته راهی بازار شد. اپل گوشی‌های خود را در چهار مدل شامل آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ و دو مدل پرو و پرو مکس عرضه کرد. برخلاف سامسونگ، اپل از لحاظ کیفیت ساخت و طراحی ظاهری تغییرات زیادی را در گوشی‌های خود پدید نیاورد و بیشتر تمرکز خود را روی اندازه‌ی آن‌ها معطوف کرد. همچنین از لحاظ تعداد دوربین هم دو مدل پرو به نسبت مدل‌های مینی و استاندارد برتری دارند (دوربین تله‌فوتو و لنز LiDAR).

قیمتی که سامسونگ و اپل برای گوشی‌های خود در نظر گرفته‌اند آن‌ها را به رقبایی کاملا جدی برای یکدیگر تبدیل کرده و حالا می‌توانیم بگوییم قیمت، تاثیر کمتری در انتخاب بین این دو گوشی دارد. حتی از لحاظ محتویات درون جعبه هم دو گوشی وضعیت مشابهی داشته و بدون شارژر و هدفون راهی بازار شده‌اند. بنابراین بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود ببینیم در نهایت کدام یک از آن‌ها می‌تواند انتخاب بهتری باشد.

مقایسه‌ی گلکسی S21 با آیفون ۱۲

طراحی و نمایشگر

نام گوشی گلکسی S21 آیفون ۱۲ اندازه‌ی نمایشگر (نسبت نمایشگر به بدنه)ّ ۶.۲ اینچی (۸۷.۲ درصد) ۶.۱ اینچی (۸۶ درصد) ابعاد و وزن (میلی‌متر) ۷.۹ × ۷۱.۲ × ۱۵۱.۷ – ۱۶۹ گرم ۷.۴ × ۷۱.۵ × ۱۴۶.۷ – ۱۶۴ گرم جنس بدنه پنل پشتی از جنس پلاستیک – فریم از جنس آلومینیوم پنل پشتی از جنس شیشه گوریلاگلس- فریم از جنس آلومینیوم فناوری بکار رفته در نمایشگر OLED از نوع Dynamic AMOLED 2X OLED از نوع Super Retina XDR وضوح و چگالی تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ – ۴۲۱ پیکسل بر هر اینچ ۲۵۳۲ × ۱۱۷۰ – ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ نرخ تازه‌سازی تصویر (رفرش‌ریت) ۱۲۰ هرتز ۶۰ هرتز میزان روشنایی حداکثر ۱۳۰۰ نیت ۱۲۰۰ نیت قابلیت‌های دیگر پشتیبانی از +HDR10 – دارای محافظ صفحه گوریلاگلس Victus – استاندارد ضد آب IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه پشتیبانی از HDR10 – دارای محافظ صفحه سرامیکی – استاندارد ضد آب IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق ۶ متری به مدت ۳۰ دقیقه

اینکه از لحاظ ظاهری کدام محصول زیباتر است، به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد و هیچوقت در بررسی‌ها یا مقایسه‌ی دو محصول، زیبایی نمی‌تواند به عنوان یک فاکتور برنده به حساب بیاید. اگر با این مسأله که روی بالاترین قسمت نمایشگر گوشی‌تان یک ناچ بزرگ باشد مشکلی ندارید و در عوض فکر می‌کنید یک حفره‌ی کوچک باعث از بین رفتن زیبایی گوشی می‌شود، آیفون ۱۲ می‌تواند در این بخش پیروز باشد و اگر برعکس، فکر می‌کنید هرچه یکدست بودن نمایشگر کمتر به هم بخورد بهتر است، کهکشانی سامسونگ گزینه‌ی بهتری خواهد بود.

همچنین پنل پشتی دو گوشی نیز تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. مثلا گلکسی S21 از ماژولی ادغام شده با بدنه‌ی گوشی بهره می‌برد که رنگ آن متفاوت با رنگ بدنه است اما ظاهر زیبایی دارد. از طرفی آیفون ۱۲ تفاوت خاصی با آیفون ۱۱ ندارد و همچنان دو دوربین را در ماژولی مربعی شکل شاهد هستیم که آن هم زیبایی خاص خود را دارد.

اما فاکتور تعیین کننده در این بخش، کیفیت ساخت، اندازه‌ی نمایشگر، استاندارد ضد آب و میزان مقاومت در برابر آسیب‌های وارده است. مسلما هیچ کاربری تمایل ندارد ۸۰۰ دلار برای گوشی بپردازد که کیفیت ساخت بالایی ندارد یا مثلا نمی‌تواند در برابر ضربه، نفوذ آب و گرد و خاک از خود مقاومت نشان دهد.

این بخش را با مقایسه‌ی کیفیت و اندازه‌ی نمایشگر شروع می‌کنیم. در هر دو گوشی پنلی از جنس OLED بکار رفته که اتفاقا خود سامسونگ نیز سازنده‌ی آن‌هاست. البته نمایشگر اپل به صورت سفارشی برای گوشی‌های این شرکت کالیبره می‌شود و قطعا رنگ‌ها و تصاویر را به گونه‌ای نمایش می‌دهد که اپل می‌خواهد. شما عزیزان می‌توانید رفتار متفاوت دو گوشی در نمایش رنگ‌ها را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

همین موضوع در رابطه با نماینده‌ی سامسونگ هم صدق می‌کند. بنابراین در حالی که هر دو گوشی از پنلی مشابه بهره می‌برند اما در نمایش رنگ‌ها رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. البته وضوح و چگالی بیشتر در نمایشگر بکار رفته در آیفون ۱۲ هم باعث می‌شود عملکرد این گوشی به نسبت رقیب در نمایش باطراوت‌تر تصاویر و همچنین خواندن متون بهتر باشد اما نه با اختلاف زیاد و یا حتی محسوس.

گاما دمای رنگ کنتراست تصویر حداقل روشنایی (کمتر بهتر است) حداکثر روشنایی (بیشتر بهتر است) ۲.۰۱ ۶۸۳۳ کلوین (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۱.۲ (عالی) ۷۹۸ (عالی) گلکسی S21 ۲.۱۸ ۶۸۲۹ کلوین (عالی) غیرقابل اندازه‌گیری (عالی) ۱.۸ (عالی) ۶۱۹ (عالی) آیفون ۱۲

اما این روزها وقتی در رابطه با کیفیت نمایشگر صحبت می‌کنیم، اگرچه وضوح و چگالی تصویر فاکتورهای بسیار حائز اهمیتی هستند اما هیچ یک از آن‌ها به اندازه‌ی رفرش‌ریت یا همان نرخ تازه‌سازی تصویر نمی‌توانند کاربر را به خرید یک گوشی دیگر مجاب کنند. سامسونگ امسال تمام پرچم‌داران خود را به نمایشگرهایی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز کرد این در حالی است که رقیب قدرتمندش نه تنها مدل‌های مینی و استاندارد بلکه مدل‌های پرو و پرو مکس را نیز از این فناوری جذاب بی‌نصیب کرد تا کاربران اپل یک سال دیگر هم منتظر آن باشند.

بدین ترتیب اگر آیفون ۱۲ قرار بود به لطف وضوح و چگالی بیشتر، نبرد در بخش نمایشگر را با اختلاف اندکی پیروز شود، اکنون به خاطر رفرش‌ریت ۶۰ هرتزی که دارد، به نسبت رقیب با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، با اختلاف زیادی شکست می‌خورد. چرا که کار کردن با گوشی‌هایی که از این میزان رفرش‌ریت بهره می‌برند واقعا لذت‌بخش‌تر است. اگرچه سیستم‌عامل بسیار روان iOS تا حد زیادی نرمی و سرعت بسیار بالایی را حین گشت و گذار بوجود می‌آورد اما باز هم کاربر به شکل محسوسی می‌تواند تفاوت را بین این دو محصول حس کند.

وقتی به اندازه‌ی این دو گوشی می‌رسیم، می‌بینیم که روی کاغذ تفاوت چندانی وجود ندارد اما در واقعیت اینطور به نظر می‌رسد که گلکسی S21 حداقل ۱ اینچ بزرگ‌تر است. در واقع بزرگ‌تر بودن گلکسی S21 به این خاطر است که سامسونگ این محصول را کم‌عرض‌تر ولی بلندتر طراحی کرده در حالی که اپل ترجیح داد برای سهولت بیشتر کار با گوشی با یک دست، نماینده‌ی خود را اندکی عریض‌تر و کوتاه‌تر طراحی کند. در نتیجه فکر می‌کنیم این دو تفاوت زیادی با یکدیگر دارند در حالی که اینطور نیست و هر دو در دست بسیار خوش‌دست هستند و می‌توان به‌راحتی با یک دست با آن‌ها کار کرد.

از لحاظ کیفیت ساخت هم باید گفت فریم دور گوشی از جنس آلومینیوم است و از آن جایی که بین این دو تنها ۵ گرم تفاوت وزن وجود دارد (گلکسی S21 سنگین‌تر است) بنابراین در مواقعی که این گوشی‌ها بدون قاب از دست شما رها شوند، آسیبی که به کناره‌ها وارد می‌شود تقریبا یکسان است. اما پنل پشتی دو گوشی با مواد کاملا متفاوتی ساخته شده.

اپل برای آیفون ۱۲ از شیشه استفاده کرده در حالی که سامسونگ برای کاهش هزینه، ترجیح داده از پلاستیک استفاده کند. همین موضوع باعث می‌شود در مواقعی که گوشی روی پنل پشتی سقوط می‌کند، نماینده‌ی اپل زودتر بشکند. از طرفی می‌بینیم که مقاومت آیفون ۱۲ در برابر نفوذ آب کمی بیشتر است. هرچند کاربر تحت هر شرایطی باید مراقب باشد گوشی در معرض ورود آب قرار نگیرد چون گارانتی شامل آن نمی‌شود.

اما نحوه‌ی طراحی این دو گوشی اگرچه امری است کاملا سلیقه‌ای اما دربردارنده‌ی نکات مهمی است که باید به آن‌ها اشاره شود. اپل تصمیم گرفت بعد از سال‌ها، طراحی آشنای آیفون‌های قدیمی را در گوشی‌های جدید نیز استفاده کند. بدین ترتیب آیفون ۱۲ اکنون با گوشه‌های تخت طراحی شده و وقتی کاربر آن را در دست می‌گیرد، تیزی گوشه‌ها کمی کف دست را اذیت می‌کند و هرچه اندازه‌ی گوشی بزرگ‌تر شود، این فشار نیز بیشتر خواهد شد.

اما گلکسی S21 مشکل اینچنینی ندارد و در دست داشتن آن حس فوق‌العاده خوبی به کاربر القا می‌کند. بدون اینکه فشار خاصی وارد شود. خصوصا اینکه گوشه‌های این محصول کمی خمیده هستند و همین فرق با آیفون ۱۲ است که آن را کمی خوش‌دست‌تر می‌کند. با این حال بدنه‌ی شیشه‌ای نیز طرفداران خاص خود را دارد و نمی‌توان کیفیت ساخت بالای آیفون ۱۲ را نیز فراموش کرد.

مشخصات فنی

نام گوشی گلکسی S21 آیفون ۱۲ نام پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ A14 Bionic لیتوگرافی پردازنده ۵ نانومتری ۵ نانومتری تعداد و نوع هسته‌ها ۸ هسته – ۱ هسته Cortex-X1 به همراه ۳ هسته‌ Cortex-A78 و ۴ هسته Cortex-A55 ۶ هسته – ۲ هسته Firestorm و ۴ هسته Icestorm پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۶۰ / Mali-G78 MP14 گرافیک اختصاصی اپل با ۴ هسته حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 3.1 ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع NVMe حافظه‌ی رم ۸ گیگابایت ۴ گیگابایت

مقایسه‌ی سخت‌افزاری بین گوشی‌های اندروید و iOS همیشه کار سختی بوده و هست چرا که گوشی‌های مبتنی بر این دو سیستم‌عامل از پایه با یکدیگر متفاوت هستند و نمی‌شود گفت چون یک گوشی آیفون از پردازنده‌ای با شش هسته بهره می‌برد ضعیف‌تر است یا برعکس، چون پردازنده‌ی پرچم‌دارهای اندرویدی ۸ هسته‌ای است و این گوشی‌ها از میزان رم بیشتری بهره می‌برند پس باید در تمامی بخش‌ها بهتر ظاهر شوند.

در واقع همانطور که بارها گفته شد و باز هم به آن اشاره می‌کنیم، دو سیستم‌عامل رویه‌ی کاملا متفاوتی را در کنترل گوشی در پیش می‌گیرند. همین موضوع باعث می‌شود در گوشی‌های اندرویدی میزان رم بیشتری استفاده شود. ولی این موضوع اصلا نشان‌دهنده‌ی قدرت بیشتر گوشی اندرویدی نیست.

در این مقایسه نیز همینطور است. اگرچه میزان رم گلکسی S21 دقیقا ۲ برابر بیشتر از آیفون ۱۲ است اما هیچ برنامه یا بازی در فروشگاه دو گوشی وجود ندارد که با مکث، لگ یا کندی در آن‌ها اجرا شود و کاربر تجربه‌ای فوق‌العاده لذت‌بخش از انجام بازی یا کار با برنامه‌های مختلف خواهد داشت. مثلا در محدوده‌ی قیمتی ۸۰۰ دلار، در دنیای اندروید، هیچ گوشی به سرعت و قدرت گلکسی S21 یافت نمی‌شود. محصولی که در بازار آمریکا و چین به اسنپدراگون ۸۸۸ و در بازارهای بین‌المللی به اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز شده.

اما خب وقتی راجع به قدرت پردازشی خام حرف می‌زنیم، A14 این پردازنده‌ها‌ی قدرتمند را هم پشت سر می‌گذارد. اگرچه لیتوگرافی ۵ نانومتری در هر سه پردازنده مشابه است و حتی A14 از دو هسته‌ی کمتر بهره می‌برد، اما خب با این حال امسال هم با اختلاف کمی در صدر قرار دارد. وجود ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم هم نباید مشکلی در فعالیت‌هایی نظیر مولتی تسکینگ ایجاد کند هرچند اندرویدی‌ها معمولا در این زمینه موفق‌تر هستند.

در بخش حافظه‌ی داخلی هم چون هیچ یک از این دو از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی نمی‌کند، کاربر باید آن نسخه‌ای که متناسب با نیازش است را انتخاب کند. آیفون در پایین‌ترین مدل خود ۶۴ گیگابایت حافظه دارد که برای آن باید ۸۳۰ دلار بپردازید. برای مدل‌های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت هم ۸۸۰ و ۹۸۰ دلار در نظر گرفته شده. گلکسی S21 اما در مدل ۶۴ گیگابایتی در دسترس قرار ندارد و سامسونگ طبق معمول برای آن ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته (به ترتیب ۸۰۰ و ۸۵۰ دلار).

شما عزیزان می‌توانید تست بنچمارک مربوط به این دو گوشی را در بخش‌های مختلف در زیر مشاهده کنید. توجه داشته باشید که بنچمارک AnTuTu یک امتیاز کلی به گوشی در بخش‌های مختلف می‌دهد و این امتیاز هرچه بیشتر باشد، یعنی تجربه‌ی کار با یک گوشی در تمامی زمینه‌ها در مجموع بهتر است.

دوربین

نام گوشی گلکسی S21 آیفون ۱۲ دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.6 دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱.۱ برابری اپتیکال و ۳ برابری هیبریدی ندارد دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی ۱۲ مگاپیکسلی قابلیت‌ها امکان فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، دوربین فوق عریض و سلفی با فوکوس خودکار امکان فیلم‌برداری دالبی ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

در بخش دوربین، گلکسی S21 به دلیل بهره‌مندی از یک سنسور بیشتر، برتری عددی دارد. دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض این گوشی در آیفون ۱۲ نیز حضور دارند اما دوربین تله‌فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی خیر. البته این سنسور لنز تله‌فوتو ندارد ولی به صورت نرم‌افزاری، قادر به کراپ کردن تصاویر برای دستیابی به بزرگ‌نمایی هیبریدی ۳ برابری است تا به نوعی تاثیر یک لنز تله‌فوتو را شبیه‌سازی کند.

اما عملکرد این دو گوشی در عکاسی و فیلم‌برداری در واقعیت چگونه است؟ روی کاغذ، به نظر نمی‌رسد تفاوت خاصی جز همان یک سنسور اضافی وجود داشته باشد اما آیا در عمل هم همینطور خواهد بود؟ برای مشخص شدن این موضوع تصمیم گرفتیم چند نمونه تصویر ثبت شده توسط این دو گوشی را کنار یکدیگر قرار دهیم که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، از لحاظ گستره‌ی دینامیکی و شارپ بودن تصاویر، عملکرد دوربین اصلی دو گوشی برابر است. البته آیفون به لطف دیافراگم بازتری که دارد، کمی تمایل به ثبت تصاویر روشن‌تر دارد و این کار را به قیمت از دست دادن نقاط روشن هم که شده انجام می‌دهد. این در حالی است که گلکسی S21 نهایت تلاش خود را می‌کند تا آسمان را آبی نشان دهد، حتی به قیمت ثبت تصویری تیره‌تر.

همانطور که در بالا و در بخش نمایشگر اشاره شد، اگرچه دو گوشی از دو نمایشگر مشابه بهره می‌برند، اما نوع نمایش رنگ‌ها به سلیقه‌ی شرکت‌ها درآمده و به شکل متفاوتی کالیبره شده. این موضوع را می‌توانید به‌خوبی در تصویر بالا مشاهده کنید، جایی که رنگ‌های بسیار زیادی برای نمایش وجود دارد.

اما وقتی به دوربین فوق عریض می‌رسیم می‌بینیم که دو گوشی عملکرد نسبتا خوبی از خود به جای می‌گذارند. اگرچه گلکسی S21 ظاهرا از قابلیت فوکوس خودکار بهره می‌برد اما در نهایت تفاوت خاصی بین تصاویر ثبت شده دیده نمی‌شود که به خاطر این قابلیت باشد. تصویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض این دو گوشی نقاط ضعف و قوت خود را دارد و قطعا به نسبت دوربین اصلی به طرز محسوسی ضعیف‌تر است. در تصویر بالا، آیفون ۱۲ موفق شد تصویر روشن‌تری را ثبت کند، اما در عین حال تصویر کمی نویز بیشتری هم دارد.

اما عملکرد این دو گوشی در بزرگ‌نمایی چگونه خواهد بود؟ هیچ یک از آن‌ها از دوربینی با لنز تله‌فوتوی واقعی بهره نمی‌برند اما گلکسی S21 حداقل یک دوربین با قابلیت شبیه‌سازی تاثیر این لنز را دارد. اما آیا تفاوت آنقدری هست که کاربران را مجاب کند گلکسی را انتخاب کنند؟

همانطور که مشاهده می‌کنید، عملکرد دو گوشی در این بخش آنقدرها خوب نیست که تحت تاثیر قرار بگیریم. البته اختلاف بین آن‌ها وجود دارد اما در نهایت هیچ یک موفق نشدند تصویری فوق‌العاده ثبت کنند چرا که در این بخش متکی به زوم دیجیتال هستند. اما خب در تمامی سطح از بزرگ‌نمایی، به وضوح عملکرد کهکشانی سامسونگ بهتر از آیفون ۱۲ بود. همچنین آیفون در نهایت می‌تواند تا ۵ برابر بزرگ‌نمایی کند در حالی که در گلکسی S21 این میزان به ۳۰ برابر هم می‌رسد. شاید کیفیت تصاویر در آن سطح از بزرگ‌نمایی خیلی خوب نباشد اما خب برتری را نمی‌توان انکار کرد.

نکته‌ی جالب اما در رابطه با عکاسی پرتره، توانایی گلکسی S21 در ثبت تصاویری با زوم ۲ برابری است. یعنی کاربر می‌تواند تصاویر پرتره‌ی خود را از فواصل دورتر نیز ثبت کند که این یک مزیت بسیار خوب به حساب می‌آید. آیفون ۱۲ از حالت پرتره پشتیبانی می‌کند اما نمی‌تواند این در این بخش بزرگ‌نمایی کند.

وقتی به عکاسی سلفی می‌رسیم، عملکرد دو گوشی بسیار مشابه است. تصاویر ثبت شده کاملا شارپ، باطراوت و پر از جزئیات است. گستره‌ی دینامیکی نیز به خوبی اعمال شده و می‌توان گفت همه چیز عالی بوده. با این حال به نظر می‌رسد آیفون در نمایش رنگ پوست کمی دچار مشکل شد و آن را به نوعی قرمزتر و گاهی هم زردتر از حالت معمول به نمایش درآورد. ظاهرا در یک سری شرایط، عملکرد HDR در این دوربین آنقدر خوب نیست. برعکس، در گلکسی S21 رفتار پایدارتری را در عکاسی سلفی شاهد هستیم.

شما عزیزان همچنین می‌توانید عملکرد دو گوشی را در بخش فیلم‌برداری در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

طول عمر باتری

نام گوشی گلکسی S21 آیفون ۱۲ ظرفیت باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعت شارژر همراه محصول (شارژر پشتیبانی شده) خیر (شارژر سریع ۲۵ واتی) خیر (شارژر سریع ۲۰ واتی) قابلیت‌های خاص پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی – پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس با سرعت ۴.۵ واتی پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی

هر دو گوشی از پردازنده‌های ۵ نانومتری بهره می‌برند و این یعنی از لحاظ مصرف انرژی عملکرد بهتری به نسبت قبل دارند. با این حال این این اختلاف عملکرد آنقدرها زیاد نیست. در گوشی آیفون ۱۲ به دلیل تعبیه‌ی مودم ۵G خارجی و کاهش ظرفیت باتری، عدم اختلاف به نسبت قبل تا حدودی منطقی است اما گلکسی S21 که با کاهش وضوح تصویر نیز همراه بوده و مودم ۵G یکپارچه دارد، باز هم اختلاف عملکرد زیادی به نسبت قبل ندارد. با این حال این را می‌گذاریم پای قدرت بسیار بالای آن‌ها که به انرژی زیادی هم نیاز دارند.

با این حال هر دو محصول آنقدری خوب هستند که بتوانند کاربران را به مدت یک روز همراهی کنند. شاید اگر استفاده‌ی معمولی از گوشی داشته باشید، بتوانید یک روز و نیم هم روی دوام باتری آن‌ها حساب کنید. البته اگر قصد دارد با گوشی خود به انجام بازی بپردازید، آیفون دوام کمتری دارد و این موضوعی بوده که چندین سال شاهد آن بودیم. بنابراین اگر قصد انجام بازی را دارید، شاید یک گوشی اندرویدی بهتر پاسخ‌گوی نیازتان باشد. از طرفی آیفون‌ها نیز یک سری بازی انحصاری دارند که نمی‌شود از آن‌ها گذشت. بنابراین رقابت در این بخش کاملا تنگاتنگ و نزدیک است.

اما خب به طور کلی، عملکرد آیفون در نگه‌داری شارژ بهتر از رقیب سرسختش است. مثلا کاربر در وب‌گردی می‌تواند ۳ ساعت بیشتر روی آن حساب کند که اختلاف بسیار زیادی است. از طرفی در استریم ویدیو و انجام بازی سنگین، گلکسی S21 با اختلاف کمی پیروز می‌شود. همچنین زمان شارژ شدن کامل آن‌ها نیز به ترتیب برای گلکسی S21 و آیفون ۱۲، حدودا ۷۰ و ۱۲۰ دقیقه است. (شارژر سریع را باید به صورت جداگانه برای این دو گوشی تهیه کنید چون درون جعبه شارژر وجود ندارد).

شما عزیزان می‌توانید در ادامه، عملکرد دو گوشی در نگه‌داری شارژ در بخش‌های مختلف را مشاهده کنید.

به خاطر داشته باشید که تمام تست‌های بالا در شرایطی صورت گرفتند که رفرش‌ریت صفحه روی ۶۰ هرتز تنظیم شده بود. این در حالی است که گلکسی S21 از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. اما خب با در نظر گرفتن عملکرد این گوشی در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز، نباید انتظار نتیجه‌ی خوبی را در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی از آن داشته باشیم.

نتیجه

اینطور که به نظر می‌رسد، این دو گوشی در تمامی بخش‌ها عملکرد بسیار خوبی به نسبت محدوده‌ی قیمتی که دارند از خود به نمایش می‌گذارند و هر دوی آن‌ها می‌توانند در اکوسیستم مربوطه، بهترین عملکرد را داشته باشند. اما اگر کاربری قصد خرید این دو را داشته باشد و خب تفاوت سیستم‌عامل هم برایش اهمیت چندانی ندارد، احتمالا انتخاب بسیار سختی خواهد داشت.

با این حال اگر در انتخاب بین گلکسی S21 و آیفون ۱۲ مردد مانده‌اید، در درجه‌ی اول باید بدانید با انتخاب هر یک، بهترین عملکرد و کارایی را دریافت خواهید کرد؛ چه از لحاظ نرم‌افزاری و چه از لحاظ سخت‌افزاری. شاید بتوان گفت قابلیت‌های بیشتر اندروید و امکان شخصی‌سازی گسترده‌تر، و از طرفی به‌روزرسانی طولانی‌‌مدت iOS، تنها فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند دو گوشی را از هم متمایز کنند.

در غیر این صورت، چیز خاصی وجود ندارد که بخواهیم آن را عامل برتری قطعی یکی بر دیگری بدانیم. مگر اینکه رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی گلکسی S21 عامل مهمی باشد که خب در واقع اینطور نیز هست. هرچند این میزان از رفرش‌ریت بیشتر برای گوشی‌هایی با ظرفیت بالای باتری مناسب است و باتری گوشی‌های معمولی نمی‌تواند مدت زمان زیادی روی این رفرش‌ریت دوام بیاورند. همچنین فراموش نکنید در بیشترین میزان حافظه، نماینده‌ی سامسونگ ۱۳۰ دلار و در حافظه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی نیز ۸۰ دلار ارزان‌تر است. این هم می‌تواند یک نکته‌ی بسیار مهم و البته حائز اهمیت در انتخاب بین دو محصول باشد.

