یکی از افشاگران مشهور اعلام کرده که گوشی گلکسی F62 با باتری غول‌پیکر ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دست کاربران می‌رسد. گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر امولد ۶.۷ اینچی با ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد. تراشه آن هم احتمالا اگزینوس ۹۸۲۵ است که در گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ مورد استفاده قرار گرفته است.

در پنل پشتی گلکسی F62 دوربین چهارگانه تعبیه شده که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی است. همچنین دوربین ۳۲ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. همچنین نباید رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را از قلم بیندازیم.

سامسونگ سال گذشته از سری گوشی‌های گلکسی F برای بازار هند رونمایی کرد که در ابتدا قرار بود تمرکز آن معطوف به کیفیت بالای دوربین باشد. اما گلکسی F62 نشان می‌دهد که سامسونگ توجه زیادی به عمر باتری و نمایشگر نشان داده است. هنوز معلوم نیست این گوشی چه زمانی راهی بازار می‌شود ولی افشاگر موردنظر گفته که به زودی در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

سامسونگ طی چند سال گذشته توجه بیشتری به گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده نشان داده است و گلکسی F62 هم احتمالا می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala