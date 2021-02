شرکت TSMC که یکی از شرکت‌های همکاری کننده با اپل در زمینه‌ی تولید تراشه‌هاست می‌خواهد تا بدون در نظر گرفتن سفارش‌های بسیار زیاد بزرگترین مشتری تجاری خود، اپل، به رشد و پیشرفت ادامه دهد. گزارشی به‌تازگی منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت در حال افزایش سرمایه‌گذاری خود بر روی دیگر زمینه‌های مربوط به کامپیوتر است.

تراشه‌های سری A که اپل از آن‌ها در آیفون‌ها و آیپد‌های ساخت خودش استفاده می‌کند یکی سودآوری‌ترین تجارت‌ها برای TSMC است. پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که این صنعت در سال ۲۰۲۱ رشدی بین %۱۳ تا %۱۶ را تجربه خواهد کرد.

با وجود این رشد، TSMC اعلام کرده است که علاوه‌بر تولید محصولات مورد نیاز اپل، این شرکت به صورتی دقیق در حال بررسی دیگر زمینه‌ها است تا بتواند رشد خود را بهبود دهد و تنوعی را در درآمد کسب شده ایجاد کند.

منابع صنعتی نشریه‌ی DigiTimes گفته‌اند که این شرکت تایوانی قصد دارد تا زمینه‌ی کاری خود را به دیگر حوزه‌های دنیای تکنولوژی مانند فناوری ارتباطی ۵G، الکترونیک خودرو‌ها و محاسبات با توان بالا گسترش دهد.

این گزارش ادعا می‌کند که شرکت TSMC میزان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده برای سال ۲۰۲۱ را بین ۲۵ تا ۲۸ میلیارد دلار در نظر گرفته است که در مقایسه با هزینه‌ی سرمایه‌گذاری ۱۷٫۲۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری را داشته است.

در جلسه‌ی برگزار شده درباره‌ی درآمد کسب شده توسط TSMC، مدیران این شرکت اعلام کردند که این افزایش در هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای استفاده از دیگر فرصت‌های رشد و توسعه اختصاص یافته است.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که انجام این کار توسط TSMC باعث می‌شود که این شرکت بتواند به صورت جزئی با تقاضا‌هایی در دیگر زمینه‌ها رو‌به‌رو شود، در حالی که در حال کار کردن با اپل و دیگر مشتریان و پاسخ دادن به سفارش‌های بالای این شرکت‌هاست.

علاوه‌بر این، گزارش‌هایی به تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اینتل در حال انجام بررسی‌هایی برای واگذار کردن بخشی از تولید تراشه‌های خود به TSMC است.

با وجود اینکه شرکت TSMC در حال انجام سرمایه‌گذاری در دیگر زمینه‌های مربوط به تراشه‌هاست، اما باید بگوییم که اوضاع کنونی نشان می‌دهند که همکاری این شرکت با اپل به احتمال زیاد برای چندین سال ادامه خواهد داشت. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که نام شرکت TSMC در سفارش‌های مربوط به تراشه‌های مورد نیاز اپل تا سال ۲۰۲۳ دیده می‌شود.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند TSMC هم اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی استفاده از فناوری ۳ نانومتری برای ساخت تراشه است و در سال ۲۰۲۱ تولید نمونه‌های اولیه از تراشه‌های دارای این فناوری را آغاز خواهد کرد.

بعد از گذراندن این مراحل، به نظر می‌رسد که در اواخر سال ۲۰۲۲ این شرکت تولید انبوه تراشه‌های دارای این فناوری را برای اپل آغاز خواهد کرد. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اپل و TSMC تا مدت‌ها همکاری‌هایی را با یکدیگر خواهند داشت.

