اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی A51 که محبوب‌ترین گوشی اندرویدی جهان نیز به حساب می‌آید قرار است به‌زودی رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را به عنوان اولین آپدیت مهم خود دریافت کند.

سامسونگ حدودا ۱ سال قبل از گوشی گلکسی A51 رونمایی کرد. پیش از این گوشی، محصولات میان‌رده‌ی بسیار خوبی از سری A وارد بازار شده بودند اما کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد در این بین گلکسی A51 بتواند محبوب‌ترین گوشی اندرویدی جهان لقب بگیرد. سامسونگ این گوشی را به ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازنده‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ مجهز کرد تا کاربران با بودجه‌ی محدود بتوانند تجربه‌ی بسیار خوبی از یک محصول قدرتمند داشته باشند. همچنین باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین چهارگانه روی پنل پشتی و ظاهری زیبا و مدرن از دیگر قابلیت‌های خوب گلکسی A51 به حساب می‌آیند که در کنار قیمت حدودا ۳۵۰-۴۰۰ دلاری باعث شده‌اند این گوشی حتی بیشتر از تمام مدل‌های پرچم‌داران سری گلکسی S20 فروش داشته باشد.

اما نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با این گوشی، مدت زمانی است که سامسونگ تصمیم گرفته آن را پشتیبانی نرم‌افزاری کند. بعد از اینکه سری گلکسی نوت ۲۰ رونمایی شدند، غول کره‌ای اعلام کرد از این پس تمام پرچم‌دارهای خود را که پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ نیز شامل آن‌ها می‌شوند به مدت سه سال به‌روزرسانی می‌کند. اما خوشبختانه این سیاست فقط شامل پرچم‌دارها نبود و قرار شد میان‌رده‌های قدرتمندی چون A71 و A51 و همچنین A90 نیز مشمول آن شوند.

بنابراین محبوبیت گلکسی A51 بیش از پیش افزایش یافت. این گوشی با اندروید ۱۰ کار خود را آغاز کرد و اکنون به نظر می‌رسد اندروید ۱۱ نیز برای آن منتشر شده. البته هنوز این آپدیت به صورت سراسری در دسترس همه‌ی کاربران قرار نگرفته و فعلا کاربران روسیه موفق به دریافت آن شدند. احتمالا در آینده‌ای نزدیک (یکی دو هفته‌ی دیگر)، کاربران دیگر نقاط جهان نظیر اروپا، آمریکا و آسیا هم می‌توانند رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را دریافت کنند.

البته گوشی مورد نظر، گلکسی A51 4G است و نه نسخه‌ی ۵G آن. هرچند به احتمال بسیار زیاد مدل ۵G گلکسی A51 هم طی هفته‌های آینده آپدیت اندروید ۱۱ را دریافت خواهد کرد. ظاهرا به‌روزرسانی اندروید برای میان‌رده‌ی محبوب سامسونگ کمی زودتر از برنامه‌ریزی قرار است منتشر شود. اینطور که به نظر می‌رسد، غول کره‌ای قصد دارد با منظم‌تر کردن شرایط به‌روزرسانی گوشی‌های خود، در دنیای گوشی‌های اندرویدی بی‌رقیب باشد.

نکته‌ی جالب‌تر این است که بسته‌ی امنیتی ماه فوریه هم احتمالا بخشی از این به‌روزرسانی خواهد بود که برای گلکسی A51 منتشر می‌شود. بنابراین شاهد این هستیم که رفتاری که سامسونگ در قبال پرچم‌دارهای خود نشان می‌دهد، کاملا مشابه سیاست شرکت در قبال میان‌رده‌هاست و این بسیار تحسین‌برانگیز و خوشحال‌کننده است. البته شاید این موضوع به خاطر محبوبیت بسیار بالای این گوشی باشد که سامسونگ را مجاب به انجام چنین کارهایی کرده. هرچند سیاست‌های این‌چنینی هستند که باعث می‌شوند یک محصول به چنین میزان از محبوبیت دست پیدا کند.

تست باتری گلکسی A51 و گلکسی A71 سامسونگ

منبع: PhoneArena

The post آپدیت اندروید ۱۱ به‌زودی برای گلکسی A51 منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala