قیمت جهانی شیائومی می ۱۱ فاش شد

شیائومی در اواخر سال ۲۰۲۰ از جدیدترین پرچم‌دار خود به نام می ۱۱ رونمایی کرد ولی این گوشی فعلا فقط در بازار چین حضور دارد و هنوز راهی بازارهای جهانی نشده است. روز گذشته یکی از افشاگران قیمت جهانی این گوشی را فاش کرد و متاسفانه به نظر می‌رسد قیمت آن بسیار بالاتر از بازار چین خواهد بود. باید خاطرنشان کنیم این افشاگر شهرت چندانی ندارد و فعلا باید با شک و تردید این اطلاعات را در نظر بگیریم.

در هر صورت به گفته‌ی این افشاگر، مدل مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی شیائومی می ۱۱ با قیمت ۷۹۹ یورو (۹۵۶ دلار) راهی بازارهای جهانی خواهد شد و کاربران برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۸۹۹ یورو (۱۰۷۶ دلار) بپردازند.

اگر این قیمت‌ها صحت داشته باشند، پس شاهد افزایش قابل توجه قیمت این گوشی نسبت به بازار چین خواهیم بود. این گوشی با قیمت پایه ۳۹۹۹ یوان یا ۶۱۸ دلار به دست کاربران چینی می‌رسد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد در بازارهای جهانی مدل گران‌تر فقط از ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد ولی در چین این مدل مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم است. روی هم رفته ظاهرا کاربران چینی با پرداخت قیمت به مراتب کمتر، سخت‌افزار بهتری را دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه شیائومی می ۱۱ فقط سه روز دیگر برای بازارهای جهانی معرفی می‌شود، به زودی از قیمت نهایی آن خبردار خواهیم شد.

